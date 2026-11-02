Nacho Abad dice claro en Cuatro a quién no votará en las elecciones generales del 29-N y por qué

Cuando queda menos de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre, Nacho Abad ha arrancado 'En boca de todos' este lunes haciendo una reflexión sobre las mismas. Y, por primera vez, ha desvelado el sentido de su voto, dejando claro a qué partidos no votará.

"Nos quieren dividir, nos quieren dividir en bloques de izquierdas y de derechas, si perteneces al bloque de la izquierda o de la derecha les debes fidelidad eterna porque la máxima es conmigo, tú conmigo que el contrario siempre es peor. Y yo apelo, señores, al sentido común ante las próximas elecciones generales", ha empezado diciendo Nacho Abad en el programa de Cuatro.

Acto seguido, el presentador ha formulado una serie de preguntas a la audiencia: "¿Cómo creen ustedes que el Gobierno de Sánchez ha gestionado la crisis de Ceuta? ¿Gestionó bien o mal los avisos previos a la invasión? ¿Y ahora cómo está gestionando la invasión de Ceuta los meses después?". "Ahora piensen en el apagón. Había avisos en las eléctricas desde días antes. ¿Fue una buena gestión previa para evitarlo? Pero lo más importante, ¿saben ustedes qué falló? Hay teorías, pero no existe un informe oficial que diagnostique cuál fue el error. Si no se sabe qué falló ¿cómo se puede arreglar?", se cuestiona.

Respecto a "la corrupción", Nacho Abad pregunta: "¿Cómo ha gestionado el PSOE y el Gobierno la corrupción en sus filas? ¿Qué límites han puesto? ¿Qué mecanismos de control han diseñado en el PSOE para que no vuelva a ocurrir? Les recuerdo que ganaron las últimas elecciones generales prometiendo que acabarían con la corrupción". También se refiere el comunicador al "acoso a las mujeres": "¿Qué han hecho en el PSOE, los más progresistas y feministas del mundo para impedir el acoso a las mujeres en sus filas?".

Nacho Abad tiene claro a quién no votará en las próximas elecciones

"¿Y con la vivienda? ¿Qué gestión ha hecho de la vivienda el PSOE en los últimos ocho años con los precios disparados?", pregunta Nacho Abad. "¿Y con Adamuz y con Urda? ¿Dónde está el dinero para el mantenimiento de las infraestructuras? La falta de inversión y cuidado provocó el accidente de Adamuz, sin duda. También está detrás, quizá no como única causa, pero sí está detrás la falta de inversión de la catástrofe de Urda. ¿Qué ha hecho el Gobierno para evitar que pasasen estos accidentes?", prosigue el presentador en su ataque al Ejecutivo.

"¿Y en qué se resumen todo esto? En gestión. ¿Ha gestionado bien en estos ocho años nuestro dinero, lo público, el gobierno del PSOE?", pregunta el presentador, antes de proponer a la audiencia "un ejercicio mental": "Si en vez de Sánchez llevase ocho años gobernando la derecha, ¿votaría usted a la derecha después de esta descripción? ¿Renovaría usted su confianza en la derecha si llevase Feijóo al frente del Gobierno ocho años?".

Nacho Abad finaliza su discurso revelando el sentido de su voto de cara a las elecciones del 29N: "Yo no votaría a la derecha si hubiera estado gestionando el dinero de todos de esta forma en los últimos ocho años porque me produciría verdadero bochorno y asco. Pero ¿quién ha gobernado? Ha gobernado el PSOE y Sánchez. Así es que yo les digo: yo no voy a votar a izquierdas pero por sentido común, no por ideología", sentencia el conductor de 'En boca de todos'.