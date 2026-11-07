Muchos piensan lo mismo tras ver el estreno de Luján Argüelles en La Séptima con el programa 'Fin de Semana'

Tras el arranque de sus emisiones el pasado jueves 5 de noviembre por todo lo alto, con una presentación de Javier Ruiz y la bienvenida a todos sus programas diarios conducidos por el propio director editorial de la nueva cadena así como por Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado y Noor Ben Yessef; este sábado La Séptima ha estrenado su programación de fin de semana y la encargada de inaugurarla ha sido Luján Argüelles.

Así, la ex presentadora de Mediaset se ha puesto al frente por primera vez de 'Fin de Semana', un nuevo magacín de actualidad para las mañanas de los sábados y domingos, que se ofrecerá de 12:00 a 14:00 horas antes de darle el relevo a Héctor de Miguel 'Quequé' y 'La comedia nacional'.

Con 'Fin de Semana', Luján Argüelles cambia completamente de registro tras haberse labrado una carrera al frente de concursos como 'Password' y realitys como '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', 'Un príncipe para...', 'Granjero busca esposa' o '¡Vaya vacaciones!' en su larga etapa en Mediaset, y recupera el perfil que durante años tuvo en la radio cuando estuvo al frente de diferentes espacios en Onda Cero.

De esta forma, Luján Argüelles acompañará a la audiencia de La Séptima los sábados y domingos con 'Fin de Semana', un formato que seguirá de cerca los acontecimientos, las movilizaciones y los temas que marcan la actualidad del fin de semana. También servirá para analizar todo lo que ha sucedido durante los últimos días y poner el foco en otros temas que quedan fuera de otros programas.

"Muy buenos días. 12:03 minutos. Quiero darles la bienvenida al 'Fin de Semana' de La Séptima. Lo primero, agradecerles la extraordinaria acogida que hemos tenido en estos dos últimos días, los datos de audiencia que nos cargan de ilusión, eso está claro, pero también de responsabilidad", ha empezado diciendo Luján Argüelles al arrancar su programa. Así, la presentadora ha hecho referencia a los grandes datos que ha anotado la cadena en sus dos primeros días (2,8% el jueves y 2,9% el viernes).

"No me he presentado. Soy Luján Argüelles y soy quien les voy a acompañar, junto a un gran equipo de profesionales que les aseguro que están enfocados en el rigor, y en la actualidad, ya saben que el ADN de La Séptima es estar constantemente en actualidad", ha seguido expresando la presentadora.

Tras ello, Luján Argüelles ha dejado una reflexión sobre lo que se nos avecina. "Vivimos un momento especialmente delicado en nuestro país, y hoy arranca, otra vez la precampaña. Una precampaña que es decisiva, no solo por la tragedia de Urda, sino por la cantidad de cosas que van ocurriendo a lo largo de los días. Hay ataques, acusaciones, mucho ruido político. Y lo cierto es que el ciudadano necesita claridad, necesitamos preguntas, necesitamos que nos den respuestas", ha recalcado la asturiana.

😇 Con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de enseñaros nuestra programación de fin de semana. Esto es Fin de Semana con Luján Argüelles. #FDS7nov pic.twitter.com/D91PLGqOyu — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 7, 2026

Después, tras hacer una ronda de conexiones en directo con sus reporteros desplazados por los diferentes mítines de los partidos, Luján Argüelles ha dado la bienvenida a los primeros colaboradores de 'Fin de Semana' como María José Landaburu, Virginia Pérez Alonso, Dani Basteiro y Cristina de la Hoz. Con ellos ha analizado toda la actualidad de estos días y cómo llega cada partido a esta campaña electoral que arrancará oficialmente en menos de una semana.

Y después de que Sarah Santaolalla contara con Gabriel Rufián como padrino de su debut y Javier Ruiz a Carlos Cuerpo, Luján Argüelles ha recibido a otro ministro como primer invitado del estreno de 'Fin de Semana'. En concreto a Óscar López, el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y Secretario General del PSOE en Madrid y candidato a las próximas elecciones autonómicas.

El veredicto de la audiencia al estreno de Luján Argüelles en La Séptima

El estreno de 'Fin de Semana' y el debut de Luján Argüelles en La Séptima ha generado una reacción unánime de la audiencia en 'X'. Son muchos los que no dudan en celebrar ver de nuevo a la presentadora asturiana al frente de un programa de televisión y un registro muy distinto, después de que en los últimos años haya estado bastante desaprovechada.

"Cómo me alegro de este fichaje", ha destacado un usuario. "Qué gran profesional es Luján Argüelles", ha remarcado el periodista Manel Ferrer en su comentario. "Viendo a Luján ahora mismo, estupenda en su nueva faceta. He visto ya todos los programas y a cual mejor. Mi nueva cadena de cabecera. Suerte y larga vida", ha confesado otra espectadora.

"Me encanta Luján Argüelles como presenta, con estilo, ritmo y credibilidad" o "Me está encantado mucho Luján Argüelles sin miedo a nada como lo está haciendo", son otros de los comentarios que se han podido leer en redes sobre el buen hacer de la presentadora. "Me alegra mucho ver a Luján en un programa informativo, y me está gustando lo incisiva que está siendo", ha añadido otra seguidora.

Otro usuario no ha dudado en comparar el programa de Luján con 'The Morning Show', la aclamada serie en la que Jennifer Aniston se mete en la piel de una presentadora de un programa matinal de televisión. Mientras que otros se han fijado en la buena línea gráfica y realización que tiene La Séptima y 'Fin de Semana'.

Como me alegro de este fichaje ‼️



Luján Argüelles🙌🏼❤️ pic.twitter.com/P6ckmI3jkj — Davizz66 🔻 (@recuncho34) November 7, 2026

Que gran profesional es Luján Argüelles https://t.co/9cBOYburvc — Manel Ferrer (@manelferrer) November 7, 2026

#FDS7nov Me alegra mucho ver a @LUJAN_AR en un programa informativo, y me está gustando lo incisiva que está siendo.

Enhorabuena Luján!! — BIhotzez 🫶 (@Bihotzet) November 7, 2026

Me gusta la linea gráfica del programa#FDS7nov — Antonio (@ElIngeniero4844) November 7, 2026

Oye cómo me alegro de ver a Luján de vuelta https://t.co/cdoNTxm8sc — Martude (@Martude06) November 7, 2026

El “Fin De Semana” es mejor si es con @LUJAN_AR! Mucha suerte con el nuevo programa, y si es en @la_septima_tv mejor aún💚✨📺 #FDS7nov #LaSéptima pic.twitter.com/kuQcLP0YjW — V I C T O R (@viikygil) November 7, 2026

El estilo que tiene Luján presentando#FDS7nov — Bienve (@canalmira) November 7, 2026

Viendo a Luján @LUJAN_AR ahora mismo, estupenda en su nueva faceta. He visto ya todos los programas y a cual mejor. Mi nueva cadena de cabecera. Suerte y larga vida. — Becky (@betbetyu) November 7, 2026

El hecho de que una cadena que nació antes de ayer tenga la mejor iluminación, el mejor grafismo, la mejor realización (y hasta el mejor vestuario) de toda la TV… Realmente mis dieces. #LaSeptima #FDS7nov https://t.co/ThJlzJp3Oi — otex (@nototex) November 7, 2026

Un primer programa BRILLANTE. La condición de Luján Argüelles, fantástica. https://t.co/d6l1DNxRIX — Jorge Amarillo Bertone (@amarilloBjorge) November 7, 2026

La forma en la que habla y transmite y te quedas embobado escuchándola. #FDS7nov https://t.co/h4pFrvp1xp — ivi C 🌹 (@IvanCalvo_9) November 7, 2026

Estoy flipando con la profesionalidad de Luján Argüelles estrenando su programa en La Séptima. Hablando de lo que hay que hablar con tranquilidad, seriedad y estando bien informada, además es muy incisiva. Eso es lo que hay que ver. #LaSeptima #FDS7nov https://t.co/zffW5zPNMH — zaswear (@zaswear) November 7, 2026

Pues no había podido ver la @la_septima_tv hasta ahora por falta de tiempo, pero me está pareciendo bastante bien. Y @LUJAN_AR una grata sorpresa #FDS7nov pic.twitter.com/jBaPxBjBEz — Harry Binelli (@BinelliHarry) November 7, 2026