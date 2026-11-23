Después de su aparición matutina en 'Espejo Público' con Susanna Griso, donde ha sembrado la polémica con su ataque más duro a RTVE, Alberto Núñez Feijóo se ha sentado en el plató de 'Informativos Telecinco' para ser entrevistado por Carlos Franganillo. Así, el candidato del PP continúa su periplo televisivo en la que es la última semana de campaña antes del 29-N. Eso sí, solo en las televisiones privadas.

Esta visita, que entra dentro de la ronda de entrevistas que ha abierto el informativo del canal principal de Mediaset en la víspera de los comicios, se ha producido justo una semana después de la polémica intervención de Pedro Sánchez, que, como ya contamos, protagonizó un tenso y muy sonado encontronazo con el periodista asturiano al considerar que no le estaba permitiendo el tiempo conveniente para responder a sus preguntas.

El director de 'Informativos Telecinco' se colocó en la diana de un gran sector de la audiencia e incluso de profesionales del ámbito audiovisual por incumplir en muchos momentos una regla elemental del periodismo: preguntar y dejar contestar. Se le acusó de emplear una excesiva carga opinativa a la hora de plantear los temas y, en resumen, el encuentro se observó como un debate y no como una entrevista per se.

Por todo ello, en su conversación con Alberto Núñez Feijóo de este lunes, Carlos Franganillo se ha sometido al ojo avizor del espectador, que ha querido comprobar si aplicaba el carácter incisivo que empleó con Pedro Sánchez la semana pasada y si, además, enmendaba errores con una administración del tiempo más eficiente y resolutiva; lo que precisamente no ocurrió con el dirigente socialista. No obstante, respecto a esto último, ha existido truco, pues la entrevista ha sido previamente grabada por cuestiones de agenda.

Si bien, Feijóo ha hecho frente al difícil encaje de un eventual pacto PP y Vox para alcanzar el Gobierno, ha apelado a una inmigración regular y ordenada y ha sido cuestionado por una de sus promesas estrella -la construcción de un millón de viviendas- y por la polémica en torno al sistema de pensiones después de que su portavoz, Ester Muñoz, deslizara que puede "petar".

Alberto Núñez-Feijóo: "Con VOX no habrá un pacto encapuchado, como el de Bildu"#FeijóoEnT5 > https://t.co/7mJDBH44zN pic.twitter.com/gD1RqKFWcb — Informativos Telecinco (@informativost5) November 23, 2026

En general, ha sido un diálogo carente de interrupciones y sin un ápice de la incomodidad que se apreció con Pedro Sánchez. El conductor de 'Informativos Telecinco' le ha apretado con Vox y su "prioridad nacional" y al preguntarle por su grado de responsabilidad en la radicalización del lenguaje político. Sin embargo, más allá de estas cuestiones concretas, no se han formulado temas susceptibles de generar un ambiente bronco u hostil. Es más, Feijóo ha podido colar bulos -por ejemplo volviendo a aseverar que la AEMET no avisó de las dimensiones de la DANA de Valencia- sin que Franganillo le haya rebatido.

#ENDIRECTO | Alberto Núñez Feijóo, sobre la radicalización del lenguaje político: "Creo que todos nos hemos excedido, yo también" > https://t.co/7mJDBH44zN #FeijóoEnT5 pic.twitter.com/qkaChJKnKF — Informativos Telecinco (@informativost5) November 23, 2026

Alberto Núñez-Feijóo: "Si quieres llevar al extremo la prioridad nacional, vas a tener dos problemas: la Constitución española y las leyes europeas"#FeijóoEnT5 > https://t.co/7mJDBH44zN pic.twitter.com/aMDYLFqF3g — Informativos Telecinco (@informativost5) November 23, 2026

"Carlos Franganillo ha dejado que Feijóo haga de su entrevista un mitin"

Vista la entrevista, el papel adoptado por el comunicador de Telecinco ha generado una sentencia unánime entre la audiencia en redes sociales, donde se ha señalado de forma generalizada un doble rasero muy acentuado en el planteamiento de entrevista entre Sánchez y Núñez Feijóo. Mayoritariamente se ha detectado un tono mucho más benevolente, cómplice y alejado de esa postura combativa que Franganillo sí adquirió y ejerció con el Presidente. Y así se ha expresado en 'X':

"Cuando Franganillo vea la entrevista que está haciendo a Feijóo (ni una pregunta, ni una interrupción) y la compare con la que hizo a Sánchez, se dará cuenta de por qué se le criticó", ha reflexionado constructivamente un espectador. "Ni lo interrumpe y pregunta como si hablara con su jefe, con suavidad. A Sánchez no lo dejaba ni responder", ha comentado en la misma dirección otro usuario, siendo esta una impresión muy repetida.

El sentir mayoritario es que Carlos Franganillo ha dejado que "Feijoo haga de su entrevista un mitin". "Esperando que Franganillo le dé la misma caña a Feijóo que a Sánchez con la DANA, Angrois, etc", ha planteado con sorna un televidente. "Ni una interrupción a Feijóo por parte de Franganillo, parece que ni está. Es un mitin más de campaña. Cómo no va a querer ir a las privadas y cómo va a querer ir a TVE donde hay periodistas como Silvia Intxaurrondo", ha expuesto otra seguidora de la entrevista, tachada de "baño y masaje".

"Cuando entrevistó a Sánchez le cortaba permanentemente sacando de quicio al presidente"; "a Feijóo no le estás machacando como hiciste con Pedro Sánchez"; o "Estoy decepcionada. ¿Está noche si dejas hablar a Feijóo?", han sido más reacciones que se han podido leer en 'X' a lo largo de la emisión. Otros han usado el humor a la hora de examinar la función del periodista: "Franganillo hoy se tomó un orfidal".

Cuando Franganillo vea la entrevista que está haciendo a Feijóo (ni una pregunta, ni una interrupción) y la compare con la que hizo a Sánchez, se dará cuenta de por qué se le criticó. — César Alonso (@CsarCesaralonso) November 23, 2026

Carlos Franganillo está dejando que Feijoo haga de su entrevista un míting, con la friolera cifra de 0 interrupciones al entrevistado.

Igualito que a Pedro Sánchez. — Atletas UE (@Runnermachacon) November 23, 2026

Esperando que el franganillo le dé la misma caña a frijolito anetop con la dana, angrois..etc que a Sanchez — Sabi (@SabiSL) November 23, 2026

Ni una interrupción a Feijóo por parte de Franganillo, parece que ni está. Es un mitin más de campaña. Cómo no va a querer ir a las privadas y cómo va a querer ir a TVE donde hay periodistas de verdad como Silvia Intxaurrondo. #InformativosTelecinco — esoesmiamigaytampocobaila 🇪🇸 (@esoesmiamiga) November 23, 2026

Franganillo hoy se tomó un Orfidal. — Richi Pinto (@richipinto) November 23, 2026

Muy bien Feijoo en la entrevista con Carlos Franganillo. Sereno y educado en todo momento incluso cuando se ha hablado de VOX.

Para ser sinceros, Franganillo le ha dejado hablar mientras que cuando entrevistó a Sánchez le cortaba permanentemente sacando de quicio al presidente. — Profesor Tornasol (@ProfesorTornas5) November 23, 2026

Seguro que Franganillo va a ser igual de duro con Feijoo que con Sánchez — Rubick (@rubick_mt) November 23, 2026

Franganillo baño y masaje a Feijoo — MiguelFR (@Migue_F_R) November 23, 2026

Me imagino que se dieron un beso antes de empezar la entrevista. Ni lo interrumpe y pregunta como si hablara con su jefe, con suavidad y temor. A Sanchez no lo dejaba ni responder, se le notaba el odio hacia él. Solo faltó q le dijera a Feijoo q se pregunte y responda él mismo — tomas (@Amigotomas) November 23, 2026