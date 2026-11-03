Movistar Plus junta a Buenafuente y Silvia Abril en su nueva serie sobre Barcelona 92 y completa su reparto

Movistar Plus no para en su apuesta por la ficción española. Tras confirmar la puesta en marcha de la quinta temporada de 'La Caza', la plataforma de streaming también ha aprovechado para dar más detalles de una de sus nuevas series que contará en su reparto con Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Los dos cómicos formarán parte del elenco de 'Ceremonia', la nueva serie creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor ('Reyes de la noche', 'La vida breve') y que se centrará en la preparación de la ceremonia de apertura de los JJOO de Barcelona 92.

Esta comedia ambientada en 1991 recrea con humor la preparación de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, poniendo en valor y dignificando el esfuerzo de un equipo que, enfrentándose a un enorme reto, logró una auténtica proeza.

La serie está protagonizada por David Verdaguer ('Saben aquell'), como Miguel, un talento en la sombra, y Paula Malia ('Valeria'), como Júlia, la productora novata. Completan el reparto Silvia Abril ('Mamen Mayo'), Andreu Buenafuente ('Al otro lado'), María León ('Furia'), Alex Brendemühl ('La canción'), Jorge Usón ('La vida breve'), Pau Durá ('Crematorio'), Biel Antón ('Física o Química'), Eric Massip ('A través de mi ventana'), César Tormo ('La vida breve'), Nuria Casas ('La casa nostra'), Marcel Borrás ('El Inmortal') y Nao Albet ('Mammon').

'Ceremonia' estará compuesta de seis episodios y su rodaje se está llevando a cabo en diferentes localizaciones de la ciudad condal como el Estadio Olímpico, las piscinas Picornell, el aeropuerto, la Barceloneta o las calles pre-olímpicas de la ciudad.

La ficción es un original de Movistar Plus en colaboración con Charlie Pisco Producciones y Kubik Films (Studio TF1). La ficción estará dirigida por Adolfo Valor, que se hará cargo de los episodios 1, 5 y 6 y por Paco Caballero ('Invisible'), que realizará los episodios 2,3 y 4. Garrido y Valor formarán parte de la producción ejecutiva junto a Guadalupe Balaguer y Alberto Sánchez-Cabezudo.

El fichaje de Andreu Buenafuente por 'Ceremonia' supone un nuevo proyecto televisivo del catalán después de su retirada en diciembre de 2025 por problemas de salud mental. Desde entonces, el humorista tan solo ha regresado al trabajo con 'Nadie sabe nada' en la Cadena SER y en la segunda temporada de 'Al otro lado' de Movistar Plus. Mientras, su regreso a TVE con 'Futuro imperfecto' sigue en el aire.

Imagen oficial de 'Ceremonia' con parte de su reparto y sus creadores

Sinopsis de 'Ceremonia'

Barcelona, 1991. Un equipo de profesionales recibe el encargo de sus vidas: crear y producir la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Esta es la historia de los soñadores que lo llevaron a cabo y sobrevivieron... de milagro.