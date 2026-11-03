Movistar Plus anuncia la renovación de 'La Caza', la serie de Megan Montaner, por una 5ª temporada en una nueva localización

Hace unos días, en El Televisero, le preguntamos a Megan Montaner por la posibilidad de que 'La Caza' tuviera una nueva temporada y la actriz dejó la puerta más que abierta dando a entender que podría haber nuevos episodios. Dicho y hecho. Este martes, Movistar Plus ha confirmado la renovación de la ficción por una quinta temporada que llevará por título 'La Caza. Gomera'.

De esta manera, el thriller protagonizado por Megan Montaner contará con una segunda temporada en Movistar Plus después de que la plataforma se hiciera con los derechos de la serie, cuyas tres primeras temporadas se emitieron en RTVE con cierto éxito de audiencia.

La serie, que se estrenará el próximo año en exclusiva en Movistar Plus, traslada su nuevo caso a uno de los enclaves naturales más singulares de nuestro país: la isla canaria de La Gomera. Además, la plataforma confirma que al frente del reparto se mantendrán Megan Montaner (Sara Campos), Félix Gómez (Ernesto Selva) y Silvia Alonso (Gloria Mencía).

Los tres intérpretes regresan al universo de 'La caza' para afrontar una nueva investigación marcada por el misterio, los secretos y la tensión en un entorno tan singular como la isla de La Gomera. Junto a ellos, la nueva temporada contará con nuevas incorporaciones al reparto.

VUELVE SARA CAMPOS 👮🏻 Un incendio devastador arrasa el Parque Garajonay dejando 3 cadáveres en La Gomera. ¿Accidente o crimen? El rodaje de #LaCazaGomera está a punto de arrancar. pic.twitter.com/3z4VOw0rMw — Movistar Plus (@MovistarPlus) November 3, 2026

De Irati a La Gomera

El rodaje de 'La Caza. Gomera' se extenderá durante tres meses y medio y recorrerá diferentes escenarios de la isla, cuya geografía y paisajes vuelven a convertirse en un elemento fundamental de la historia, una de las señas de identidad de la saga después de las historias ambientadas en Monteperdido, Tramuntana, Guadiana e Irati.

Cabe recordar que 'La caza' es una de las franquicias de ficción más exitosas de los últimos años. Creada por Agustín Martínez, cada entrega traslada al espectador a un nuevo enclave natural y a una investigación independiente protagonizada por el equipo de la UCO.

"Desde Monteperdido hasta Irati, 'La caza' ha hecho del paisaje una parte esencial de sus historias; en 'La Caza. Gomera', ese vínculo toma un nuevo rumbo con la isla como protagonista. Buscamos una inquietud que nazca de la aparente calma de un lugar donde todos se conocen y nunca parece pasar nada. La Gomera se convierte así en un mundo cerrado, donde el mar marca los límites y la cercanía entre sus habitantes puede ser tanto refugio como amenaza. Buscamos abrir un camino propio respecto a Irati, haciendo que cada respuesta cambie el sentido de lo vivido y nos lleve hacia un nuevo misterio", aseguran Rafa Montesinos y Marta Font, directores de 'La caza. Gomera'.

Sinopsis de 'La Caza. Gomera'

Un incendio devastador arrasa el bosque milenario de Garajonay, en La Gomera, un fuego que no solo cambia para siempre el territorio, sino también las vidas de los habitantes del caserío de Los Roques porque, entre las cenizas del bosque quemado, aparecen tres cadáveres.

¿Murieron en el incendio o se ha utilizado el fuego para encubrir el crimen? Sara Campos, Ernesto Selva y Gloria Mencía, el equipo de la UCO, se trasladarán a la isla para resolver esa incógnita.