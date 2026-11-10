Movimiento de programación en RTVE: La 1 cancela las emisiones de 'La Revuelta' y 'Aquí la Tierra' por el partido de España este jueves

La UEFA Nations League vuelve a la programación de La 1 de RTVE este próximo jueves 12 de noviembre con el partido que medirá a España ante Chequia. Y esto provocará un drástica alteración de la oferta habitual de la cadena estatal, con especial incidencia en 'La Revuelta' y 'Aquí la Tierra', cuyas emisiones se cancelarán ese día.

El encuentro deportivo se ofrecerá entre las 20:45 y las 22:35 horas tal y como se indica en la guía oficial anticipada por la corporación. Antes de empezar el choque, habrá diez minutos aproximados de previo, desde las 20:35 horas, por lo que el formato divulgativo que presenta Jacob Petrus quedará levantado de la parrilla en su totalidad.

En consecuencia, habrá una ligera ampliación de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, que, en lugar de concluir el programa a las 20:25 como es habitual, lo harán a las 20:35 horas; sirviendo así de enlace con dicho preámbulo ante el partido del conjunto liderado por Luis de la Fuente.

Por su parte, y al igual que 'Aquí la tierra', 'La Revuelta' también descansará el jueves. Por sorpresa, RTVE ha determinado no apostar por la estrategia de programación que sí se ha seguido en anteriores citas de la Nations League, que pasaba por ofrecer el show de Broncano tras la retransmisión futbolística en una edición reducida de 22:35 a 23:20 horas.

En cambio, como apuntamos, en esta ocasión no será así. En este movimiento de parrilla, que difiere de los antecesores, existe una razón de peso: 'El perro andaluz' de Manu Sánchez acogerá una emisión especial con la entrevista al presidente Pedro Sánchez. Por tanto, La 1 ha considerado que lo razonable es que ésta se ubique justo después del partido y no en un horario tan tardío e intempestivo para el espectador.

De este modo, la segunda entrevista del dirigente socialista en TVE en menos de un mes llegará a más audiencia gracias al efecto arrastre del República Checa-España. Además, este adelanto, en detrimento de 'La Revuelta', permitirá que la entrega finalice a las 00:10 horas y no bien entrada la madrugada como suele ocurrir.

Así queda la programación nocturna de La 1 de TVE este jueves: