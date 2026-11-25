Mediaset volverá a apostar este miércoles 25 de noviembre por la estrategia que ya ha llevado a cabo en varias ocasiones. Aprovechando el vacío de Cuatro en la tercera noche de la semana, estirará nuevamente 'Horizonte' y llevará 'El Chiringuito' a su late night para analizar todos los encuentros de la Champions, que esta semana ha reanudado la competición después del parón por la Liga de Naciones.

Se trata de un movimiento que ha surtido efecto en todas las veces que se ha aplicado y que se repetirá este miércoles por quinta vez en detrimento de 'El Blockbuster'. Por tanto, y como medida de reajuste, 'Horizonte' pasará de emitirse de 21:10 a 23:00 horas a alargar su duración hasta las 00:00 horas. Justo en la medianoche, 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol tomará el relevo.

De esta forma, el formato conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter se enfrentará a 'El perro andaluz', que vuelve a cambiar de día en La 1 por el debate a cuatro del jueves; a 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3; a 'Cara al show' con Marc Giró en La Sexta; y a 'GH VIP', que volverá a ofrecer su gala principal en la noche del miércoles por ese citado acontecimiento electoral.

Como apuntamos, esta maniobra de programación vuelve a sustanciarse con motivo de la vuelta de la Champions League. En concreto, el programa de Josep Pedrerol abordará los encuentros entre el Sabah y el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid y Viking previstos para hoy después de que este martes fuese el turno del Real Madrid-PSV y el S. Bratislava-Real Betis.

Así, Josep Pedrerol y su elenco habitual de colaboradores analizarán los resultados y las jugadas más importantes de cada partido, con resúmenes en exclusiva de cada uno de esos encuentros de los equipos españoles en la competición europea.

Recapitulando, 'El Chiringuito' abandonará la parrilla de Energy este miércoles excepcionalmente y dará el salto a la de Cuatro, en la que ya se emite cada domingo. En su lugar, la cadena de la TDT de Mediaset ofrecerá un maratón de 'FBI: Most Wanted' desde las 20:15 hasta las 02:15 horas dentro del bloque temático 'Distrito 8'.

Así queda estructurada la programación nocturna de Cuatro este miércoles: