Nuevo mazazo para 'Pasapalabra'. Si hace dos meses fue Javier Alonso quien dejó de forma abrupta el concurso por motivos personales, siendo relevado por un histórico como Moisés Laguardia; ahora ha sido este último el que ha tenido que causar baja en el concurso que presenta Roberto Leal.

El riojano ha decidido abandonar su segunda etapa en 'Pasapalabra' tras 54 programas consecutivos. Ha sido él mismo quien ha explicado, a través de un vídeo, el motivo por el que renuncia al formato de Antena 3. "Hola familia de 'Pasapalabra'. Os traigo una noticia. Lo primero de todo, para que no haya malentendidos, decir que estoy bien, pero he decidido abandonar el programa", ha empezado relatando.

"Quien me conoce, sabe que he compaginado esto con mi trabajo, con muchas horas de estudio que me han llevado a un nivel de agotamiento físico y mental. Ha llegado el momento de despedirse, de agradecer a todo el equipo del programa lo bien que se han portado conmigo. Hay personas maravillosas detrás de cámara, también delante como eres tú Roberto. Un abrazo para todos", ha proseguido.

Tras ello, Moisés Laguardia ha querido enviarle un mensaje a su rival, David Trigo. "Despedirme también de David y agradecerle por estos meses. Ha sido un gran compañero. Me llevo un gran amigo", ha confesado. "Y despedirme del público. Yo cuando vine aquí dije que venía a disfrutar, y la verdad es que he sido muy feliz durante todo este tiempo, pero ha llegado el momento de apartarme a un lado y seguir viendo Pasapalabra desde la barrera. Mando un abrazo a todo el mundo", ha sentenciado.

Justo después ha sido Roberto Leal quien le ha devuelto unas emotivas palabras. "Mandamos desde el programa un abrazo enorme a Moisés. La salud por supuesto es lo primero. Aquí te vamos a echar en falta, ya sabes que esta es tu casa. Puedes volver siempre y contaremos contigo", ha reaccionado el presentador.

De este modo, Moisés Laguardia dice adiós a 'Pasapalabra' con 24.600 euros, la cantidad que ha conseguido acumular en estas 54 entregas desde su regreso el pasado 8 de septiembre. Cabe recordar que el riojano era uno de los rostros más emblemáticos del concurso tras haber participado en un primer momento en 2014 y haber vuelto en los especiales de verano en 2016 y 2017 y posteriormente en 2018.

Fue en 2024 cuando Moisés protagonizó un intenso duelo con Óscar Díaz durante 245 programas. Después de que su rival se llevara el bote y completara el Rosco, dijo adiós al formato. Finalmente, el pasado septiembre volvía a 'Pasapalabra' por quinta vez. En esta experiencia ha tenido que enfrentarse a la gran novedad de 'AlaZ', la prueba que ha reemplazado al mítico abecedario circular.

Hoy comenzamos con una triste noticia. Moisés ha decidido no continuar con esta experiencia. ¡Te deseamos lo mejor! 💗💗 #Pasapalabra1660



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Sergio Lapuente, el sustituto de Moisés

Sergio Lapuente en 'Pasapalabra'

David Trigo también se ha pronunciado sobre la inesperada marcha de Moisés. "Estoy sorprendido. Me quedo con lo bueno. En todo el tiempo que he estado con él ha sido un compañero maravilloso, como compañero es un 10. Es una persona tranquila, super noble y super honrado y siempre me ha ayudado todo lo que ha podido. Aquí tienes un amigo para siempre. La salud es lo primero, espero que ahora esté mejor y le envío un abrazo enorme", ha concluido el concursante.

Posteriormente, Eugenio y Sergio Lapuente se han enfrentado a la Silla Azul siendo el segundo el que ha conseguido tomar el relevo de Moisés Laguardia. Sergio es de Zaragoza y trabaja en una asesoría. Es, además, un apasionado del deporte y juega tanto al fútbol como al baloncesto. Sergio Lapuente tiene 26 años y es la primera vez que participa en un programa de televisión.