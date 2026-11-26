Moisés Laguardia ha decidido abandonar su segunda etapa en 'Pasapalabra' tras 54 programas consecutivos. Era él mismo el que explicó a través de un vídeo, el motivo por el que renuncia al concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal: "Hola familia de 'Pasapalabra'. Os traigo una noticia. Lo primero de todo, para que no haya malentendidos, decir que estoy bien, pero he decidido abandonar el programa".

Acto seguido, contó la razón que le ha llevado a decir adiós: "Quien me conoce, sabe que he compaginado esto con mi trabajo, con muchas horas de estudio que me han llevado a un nivel de agotamiento físico y mental. Ha llegado el momento de despedirse, de agradecer a todo el equipo del programa lo bien que se han portado conmigo. Hay personas maravillosas detrás de las cámaras, también delante como eres tú Roberto. Un abrazo para todos".

Hoy comenzamos con una triste noticia. Moisés ha decidido no continuar con esta experiencia. ¡Te deseamos lo mejor! 💗💗 #Pasapalabra1660



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Poco después de dar las explicaciones pertinentes sobre su inesperada marcha, Moisés Laguardia compartía un post en Instagram en el que, no solo se reiteraba en los motivos de su abandono, sino que, además, ponía en entredicho la nueva prueba final del programa, 'AlaZ', que sustituyó a 'El Rosco'. "Sintiéndolo mucho, he tenido que abandonar 'Pasapalabra' por motivos de salud. Ahora estoy bien, y como se ha visto, estaba disfrutando mucho. Pero llegué a un agotamiento físico y mental que me estaba afectando bastante y decidí parar. A veces, el cuerpo grita lo que la boca calla", empieza escribiendo.

Moisés Laguardia cuestiona la prueba sustituta de El Rosco en 'Pasapalabra': "Es prácticamente imposible"

Junto a una foto en la que aparece él el pasado mes de agosto, el riojano explica el contexto de la misma: "Estaba de vacaciones en la playa cuando recibí la llamada para volver al programa diario. No la esperaba. Y desde hacía más de un año había desconectado casi por completo del concurso y de la televisión. Me centré en mi trabajo, y mi tiempo libre ya lo había dedicado a otras actividades. De todos modos, me motivó a ir a concursar. Valoré que contaran conmigo y traté de dar lo mejor de mí".

"Desempolvé mis apuntes y traté de recuperar mi mejor nivel. Pero con el paso de las semanas, el ritmo de compaginar mi trabajo con el estudio y las grabaciones comenzó a debilitarme bastante", confiesa Moisés Laguardia. Además, añade que "ha habido factores que me han mermado psicológicamente. Para empezar, el recuerdo del desenlace de mi participación en 2023 ha sido una carga que he llevado encima desde el principio. He intentado evitarlo, pero siempre he tenido ese pensamiento que me decía que saltara del avión en paracaídas antes de que se estrellara de nuevo".

"Por último, el nuevo formato del AlaZ me ha afectado por una cosa en particular", reconoce sobre la prueba final, de la que dice: "Bajo mi punto de vista, el hecho de que ahora se sepa el número de letras de la respuesta, e incluso la posibilidad de pedir una letra adicional, ha hecho que las dos preguntas habituales de fuera de diccionario se hayan endurecido para blindar el bote, de tal manera que es prácticamente imposible sacarlas. Ha sido como jugar al ajedrez sin reyes. Puedes capturar piezas, pero jamás de jaque mate. Un 'Pasapalabra sub 23' donde solo importa el diccionario".

"Quiero agradecer al equipo del programa lo bien que me han tratado. Les voy a echar mucho de menos. También a David, un gran concursante y un gran compañero. Le deseo lo mejor. Y por supuesto, gracias a todo el mundo que me ha apoyado durante esta etapa. Me hubiese gustado que durara más. Pero a veces en la vida es mejor poco y bueno, que no mucho y malo. ¡Un abrazo y viva 'Pasapalabra'!", sentencia Moisés Laguardia, que dice adiós al concurso con 24.600 euros en su haber.