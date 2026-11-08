Miriam Nogueras (Junts) señala que ha sido vetada en 'La Revuelta': "El Presidente de RTVE me ha dicho que no puedo ir"

Miriam Nogueras ha cargado contra RTVE. La candidata de Junts per Catalunya para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha denunciado a través de sus redes sociales, que 'La Revuelta' no la haya invitado, como sí ha hecho con otros candidatos, y apunta directamente a su presidente, José Pablo López.

El mismo día en que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales, David Broncano invitó públicamente a los líderes de los principales partidos políticos a visitar el programa. El primero en acudir fue el presidente del Gobierno. Una semana después lo hacían Irene Montero y Gabriel Rufián. Y el próximo lunes 9 de noviembre lo hará Santiago Abascal, para sorpresa de todos, incluso del propio Broncano.

Aunque todavía no hay cerrada una entrevista, el PP no cierra ahora la puerta a una visita de Feijóo tras el paso de Abascal. Mientras que Ada Colau será la invitada de este martes en el programa de La 1. Sin embargo, hay una candidata que estaría dispuesta a acudir a 'La Revuelta', pero que no habría sido invitada. Se trata de Miriam Nogueras, candidata de Junts per Catalunya, quien a través de sus redes sociales ha arremetido contra RTVE, y en concreto contra su presidente.

"Es verdad que el presidente de Televisión Española me ha dicho que yo no podía ir a 'La Revuelta'. Tampoco me ha sabido explicar ni justificar por qué en la televisión pública que pagamos todos, también los catalanes, unos sí pueden ir y otros no", ha criticado Miriam Nogueras en un vídeo que ha subido a su cuenta de X.

"En cualquier caso, sí que me gustaría agradecer muchísimo a los medios de comunicación que sí nos han dado la oportunidad de explicar a los ciudadanos de Cataluña que algunos sí ponemos la agenda catalana al centro", finaliza Miriam Nogueras, revelando así que, según ella, ha sido José Pablo López, presidente de RTVE, el que le ha vetado de 'La Revuelta'.

Miriam Nogueras revela su conversación con el presidente de RTVE

Sí que es cierto que el día en el que Broncano invitó a los candidatos a los comicios generales, lo hizo a los líderes de las cuatro principales formaciones políticas: PSOE, PP, Vox y Frente Amplio. En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', Miriam Nogueras también lamentó no haber sido invitada al programa de la cadena pública: "Yo creía que estábamos invitados. Pero cuando me puse en contacto con el presidente de RTVE para decirle que estábamos encantados de ir y de pasar un buen rato, me dijo que yo no iba. Y ya está. No voy porque no me han querido allí".

Fue el pasado 14 de octubre cuando David Broncano lanzó desde 'La Revuelta' la invitación a los candidatos de las principales formaciones que concurren a las elecciones del 29N. "Ahora estamos en la televisión pública y es una campaña electoral. Tenemos una responsabilidad", empezó diciendo, antes de dirigirse a Ricardo Castella para señalar que "hay que enviar una carta real al PP, PSOE, Vox y al Frente Amplio". "Parece ser que tenemos que, por lo menos, simular imparcialidad", comentó, entre risas.

Finalmente, mirando a cámara, el presentador se dirigió a los candidatos: "Pedro, Alberto, Santiago y quien sea… estáis todos invitados, invitadas, se puede venir aquí a comentar la movida de las elecciones, estamos aquí en 'La Revuelta', esta es vuestra casa". Aunque en principio aseguró que se invitaría a los líderes de los cuatro principales partidos, también deseó que acudiera Gabriel Rufián, "el único que ha venido antes y aunque sea para echar el rato aquí".