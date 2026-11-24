Susanna Griso ha vivido este martes un momento 'tierra trágame' durante la emisión de 'Espejo Público' cuando Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria del PSOE, ha tenido que desmentir una afirmación engañosa. La presentadora de Antena 3 ha terminado reconociendo que había recurrido a la Inteligencia Artificial para solventar una duda sobre el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez firmado por los ministros de Zapatero, induciendo a error.

El exministro, que formó parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha aprovechado su conexión con el espacio matinal de Antena 3 para dirigirse a Felipe González pidiendo un poco más de "generosidad" con los militantes socialistas. "Me costó mucho más votarle a él en el año 96 que lo que me va a costar votar este año a Pedro Sánchez", ha asegurado el invitado.

Susanna Griso reconoce haber utilizado la IA en 'Espejo Público' cuando Miguel Sebastián condena un error en la información

Ha sido entonces cuando Susanna Griso, aprovechando que en ese momento repasaban el escrito de apoyo al líder del PSOE firmado por el propio invitado, ha sorprendido con una pregunta. "Hay una cosa del manifiesto me llama la atención que son 20 de 38 ministros de la etapa de Zapatero. Deduzco de ahí que hay 18 que se han negado a firmar", ha señalado la presentadora del magacín de Atresmedia.

El rigor de Susanna Griso.



Pregunta cosas a la IA y luego pasa lo que pasa.



Ojo a la respuesta de Miguel Sebastián. pic.twitter.com/FrqSMdvgMj — JuanMa Fernández - (MONTERO) (@juanmafdez) November 24, 2026

"Mira, el que haya hecho esa estadística, Susana, lo voy a decir con todo el sentimiento, es un miserable o una miserable", ha sentenciado entonces el invitado, revolviéndose contra lo que la conductora de 'Espejo Público' acababa de dar a entender. "Porque, tristemente, Zapatero ha tenido cinco ministros fallecidos", ha comenzado aclarando.

Entonces, el exministro de Industria ha repasado ante Susanna Griso esa lista. "Carmen Chacón, Alfredo Rubalcaba, Pedro Solbes, Antonio Alonso y María Jesús Sansegundo. Cinco fallecidos. Además, hay algunos exministros que obviamente no pueden firmar porque ocupan cargos que son incompatibles con la firma de manifiestos, aunque están de acuerdo con ese manifiesto", ha aclarado el invitado.

"Ese es un miserable el que haya hecho eso", ha insistido Miguel Sebastián justo antes de que la presentadora reconociese el origen de este error garrafal. "No, es Inteligencia Artificial, que se lo he preguntado ahora, mientras entrevistaba a Paco Castañares. Es la Inteligencia Artificial, aquí no hay, digamos, malas intenciones", ha admitido entonces la periodista.

Sin embargo, lejos de reprender a Susanna Griso por delegar una tarea periodística en una herramienta de IA, el exministro se ha limitado a cargar contra la "crueldad" de estas apps. "Pues como sabemos todos, la inteligencia artificial muchas veces es miserable y en este caso lo ha sido porque, evidentemente, ministros que han fallecido y también deberíamos recordarles con cariño y mandarle un abrazo a sus familias", ha terminado señalando.