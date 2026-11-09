Miguel Lago se pronuncia sobre los rumores de relación con Ayuso en 'Y ahora Sonsoles' y no deja lugar a dudas

Este fin de semana, La Otra Crónica de El Mundo confirmaba que la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador se había roto definitivamente. Y este domingo, en 'Fuera de control', el programa que presentan Alba Carrillo y Marta Márquez se apuntó a que la presidenta de la Comunidad de Madrid se estaría viendo con un colaborador de televisión. Y aunque no se puso nombre, las pistas hicieron que en redes se empezara a señalar a Miguel Lago.

Un día después, Sonsoles Ónega no ha querido dejar escapar la ocasión para preguntarle al humorista sobre los rumores de su relación con Isabel Díaz Ayuso ya que estaba presente en el plató. "Me tengo que ir a hablar con Miguel Lago porque ha estado de picos pardos", ha avisado la presentadora mientras iba en búsqueda de su colaborador.

"Vamos a ver Miguel Lago, solamente dime una cosa. ¿Qué has hecho este fin de semana?", le ha preguntado directamente Sonsoles Ónega a su compañero. "Yo este fin de semana he salido un poquito a una fiesta en una casa privada", ha confesado él. "¿Pero he mentido cuando he dicho que te has visto con una política morena guapísima?", ha insistido la presentadora. "No", ha respondido Lago. "¿Era Ayuso?", ha repreguntado Ónega a lo que él ha respondido de forma rotunda que "no". "En este caso no, es que habrá que formular las preguntas....", ha reaccionado el cómico asegurando después que si conocía a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras ello, Sonsoles Ónega se ha marchado a la publicidad y ha sido a la vuelta cuando el colaborador ha aclarado todos los rumores sobre su relación con Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso y Amador ya no son pareja.



🧐 ¿Qué hay de cierto sobre si su nuevo novio es Miguel Lago?



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Así, Sonsoles Ónega ha abordado la ruptura de la presidenta de la Comunidad de Madrid con Alberto González Amador después de que su relación haya estado en boca de todos durante meses por los problemas de él con Hacienda y la defensa que hizo la presidenta ante la prensa. "¿Miguel tú sabías que habían roto?", se ha interesado Sonsoles. "Yo sé lo que había dicho la prensa, no sabía nada más", se ha limitado a responder el humorista en 'Y ahora Sonsoles'.

"¿Y cómo te quedas? ¿Te alegra, no te alegra?", ha querido saber la presentadora. "A mí no me alegra nunca que acabe una relación. En este caso según leo es una pareja que ha tenido mucha presión, son muchos vaivenes que se pegan para mantener una relación", ha respondido él. "¿La presión mediática perjudica a las parejas?", ha cuestionado Sonsoles. "Supongo. No sé lo que habrá pasado ahí. Yo lo que sé es que le conocí a él una noche que vinieron a ver mi espectáculo en el Teatro Alcázar y sé que él es super agradable. Luego volvió él sin Isabel", ha respondido el colaborador.

Miguel Lago habla de Isabel Díaz Ayuso y del rumor de su relación

Sonsoles Ónega y Miguel Lago en 'Y ahora Sonsoles'

Tras ello, Sonsoles Ónega le ha pedido a Miguel Lago tener un íntimo con él. "¿Qué fin de semana has pasado cuando te mandan una foto en la que dicen que tienes una relación con Isabel Díaz Ayuso?", le ha cuestionado. "Pues la verdad que ayer fue sorprendente y la mañana de hoy ni te digo. Yo no tenía intención, y lo sabe la directora, de comentar nada ni para bien ni para mal, pero lo voy a hacer por respeto al cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha aseverado el colaborador.

"A mí me llama poderosamente la atención, no soy nuevo en esto, pero que pasen estas cosas en plena campaña electoral, que pasen estas cosas en programas y cadenas nuevas que quieren tener una notoriedad. Yo me dedico a esto y sé como va, pero la realidad es que no solo no tengo una relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso, es que ni siquiera puedo decir que la presidenta sea amiga mía porque no lo es", ha sentenciado Lago.

"Llueve sobre mojado porque hay un sector, cada vez más pequeño e irrelevante, que lo que quiere hacer ver es que los logros que yo puedo tener en mi carrera son por amistades. Y entonces eso me parece que es muy triste. Y me parece muy triste hablando de la presidenta, me parece que colocarle un novio cada semana a una mujer, sabemos lo que están intentando decir de esa mujer. Me parece que tiene un tufo muy feo", ha añadido.

Finalmente, Sonsoles Ónega ha querido saber directamente que relación tiene Miguel Lago con Isabel Dáiz Ayuso. "Yo tengo una relación, primero de admiración, me parece que es una gran presidenta y una mujer excepcional. Pero he coincidido con ella cuatro veces, ha venido al teatro y he coincidido con ella en algún acto y nada más", ha concluido dejando claro que no ha hablado ni con ella ni con nadie de su entorno ni del PP tras salir a la luz la noticia.