'Al cielo con ella' pondrá fin a cuatro temporadas de éxito en RTVE el próximo domingo 22 de noviembre. Así lo ha anunciado su presentadora, Henar Álvarez, para sorpresa de todos sus seguidores, ya que la decisión de la corporación pública de cancelar el programa ha sido totalmente inesperada.

Tras dos años y un total de 68 emisiones, entre RTVE Play, La 2 y La 1, 'Al cielo con ella' se despedirá de los espectadores este domingo, una semana antes de las elecciones generales del 29N. Aunque Henar Álvarez ha querido dejar claro que la cancelación del espacio no tiene nada que ver con los comicios, ni tampoco con un posible cambio de gobierno.

"Siento una tristeza tremenda pero tengo que comunicaros que 'Al cielo con ella' ha llegado a su fin y este domingo se emitirá su último capítulo. Me hubiera encantado seguir más tiempo a bordo, pero así es la vida, amigas. Y más en estos tiempos políticos convulsos, qué pena que un programa como el nuestro desaparezca de la parrilla", comienza lamentando la cómica en un post publicado en su perfil de Instagram. De esta forma desliza que la decisión de poner fin al programa ha sido de la cadena, unas semanas después de relegarlo a La 2 por sus bajas audiencias en La 1.

Sobre los motivos de la cancelación del formato, Henar Álvarez aclara lo siguiente: "Aprovecho para decir que esto no tiene nada que ver con las elecciones ni con la derecha. Si llegan, se verá lo que hacen pero ahora no están. Supongo que eso también es un privilegio de los hombres".

Henar Álvarez agradece a la audiencia del programa su fidelidad

La presentadora se muestra muy agradecida a los espectadores que le han seguido en estos dos años, pese a los vaivenes de cadenas. Cabe recordar que el programa se estrenó en la plataforma RTVE Play, desde donde saltó al prime time de La 2. Debido a su éxito en la segunda cadena, TVE le premió ascendiéndole a La 1. Finalmente, debido a sus flojas audiencias en La 1, fue relegada de nuevo a La 2.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido, que habéis disfrutado y agradecido que se hiciera un programa de comedia como el nuestro con perspectiva feminista y desde el punto de vista femenino en una cadena pública. Hemos servido risa, servicio y coño, todo al mismo tiempo. Estoy tremendamente orgullosa, sí lo digo. Gracias a vosotras llegamos siendo el mayor estreno histórico de la plataforma y nos vamos siendo el programa más visto de la 2 cada domingo, y eso que en Cataluña se nos emitía a las 00h", asegura, con cierto reproche a TVE.

"Si nos vamos con la cabeza alta es porque vosotras nos la sostenéis. Ver vuestras reacciones, comentarios y compartidos como este programa era casa para vosotras era uno de los objetivos y nos despedimos sabiendo que lo conseguimos. Este domingo a las 22h las puertas del cielo se abren por última vez. Poneos vuestros mejores pijamas que os estaremos esperando", concluyó Henar Álvarez su post de Instagram.

'Al cielo con ella' comenzó su andadura en noviembre de 2024. Producido por RTVE en colaboración con Producciones de Barrio, por el sillón del programa han pasado rostros tan conocidos cono Alba Flores, Ana Belén, Cristina Almeida, Miguel Bernardeau, Juan Diego Botto, Lolita Flores, Ada Colau, Laura Escanes, Andreu Buenafuente o Lola Herrera. Aunque, sin duda, la entrevista estrella fue la que Henar Álvarez hizo a Shakira, el pasado mes de abril, coincidiendo con el salto del programa a La 1.