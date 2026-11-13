Mediaset retira 'El Chiringuito' y anuncia un cambio de oferta en su lugar en la programación de Cuatro de este domingo

Si en anteriores semanas Cuatro ha acogido una doble entrega de 'El Chiringuito' -en el late night del miércoles y del domingo-, en esta en la que nos encontramos acabará sucediendo todo lo contrario, pues no habrá emisión alguna. El canal secundario de Mediaset, que prescindió de albergar el programa este pasado 11 de noviembre, cancelará también su habitual cita dominical y entregará su espacio a 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez.

Así aparece confirmado oficialmente a través de la guía de programación de Cuatro, que avanza que el formato de 'la nave del misterio' se extenderá desde las 21:30 hasta las 02:15 horas de la noche, reemplazando así a Josep Pedrerol y a su amplio equipo de colaboradores. En esta determinación del grupo audiovisual existe una razón de peso.

La suspensión del programa del domingo no será insólita. Hay que recordar que en septiembre y octubre 'El Chiringuito' también se levantó de la parrilla de Cuatro durante dos semanas consecutivas debido al parón de competiciones reinas como LaLiga y la Champions. Algo que vuelve a suceder esta misma semana tras interrumpirse el ritmo de ambos torneos por el regreso de la UEFA Nations League.

El campeonato continental se reanudaba este jueves, con el choque entre España y Chequia, copando la actualidad futbolística y alterando drásticamente los calendarios de LaLiga y Champions, que retomarán su continuidad el próximo viernes 20 de noviembre y el martes 24 de noviembre respectivamente. Con todo, 'El Chiringuito' de Pedrerol ha modificado también su esquema de emisión, quedándose sin el programa de este domingo en Cuatro.

Recapitulando, el hueco lo cubrirá una redifusión de 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez. Eso sí, el infoshow deportivo volverá con absoluta normalidad el lunes 16 de noviembre a partir de las 00:00 horas en Energy, su cadena natural, donde sí conserva su escaparate toda la semana, de lunes a jueves, sin cambio alguno.

Así queda la programación nocturna de Cuatro este domingo sin 'El Chiringuito':