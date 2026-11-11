Mediaset recorta la emisión de 'Noticias Cuatro' y se ve obligada a modificar su programación este miércoles por la huelga

La Huelga General en España este 11-N se está dejando sentir en el ámbito televisivo y, en el caso de las cadenas generalistas, hay que destacar la supresión de parte de 'Noticias Cuatro', que ha arrancado más tarde de lo habitual y ha ofrecido una versión reducida para prestar unos servicios mínimos y cumplir con el derecho a la información.

A pesar de que durante la mañana la programación ha transcurrido con normalidad con la emisión del magacín 'En boca de todos' con Nacho Abad; la primera edición de los informativos del canal de Mediaset con Alba Largo se ha visto notablemente alterada, generando un cierto desconcierto entre los telespectadores.

El parón secundado por una parte de la redacción ha imposibilitado la realización del programa con normalidad y, por ello, los responsables de antena de Cuatro han tenido que modificar sobre la marcha su parrilla con una reposición de 'Viajeros Cuatro' para cubrir parte de la franja no ocupada por las 'Noticias' de las 14:00 horas.

Además, esta edición extraordinaria ha sido presentada por Lidia Camón y no por Alba Lago, que ha seguido esa huelga general. La conductora titular de 'Noticias Cuatro' ha dejado el puesto en manos de su sustituta habitual.

Por su parte, 'La Sexta Noticias', la competencia más directa, sí ha transmitido con naturalidad, aunque Helena Resano, su presentadora, ha comenzado la emisión advirtiendo de que iba a ser más difícil de lo normal sacar adelante el informativo porque la redacción se encontraba bajo mínimos.

En cuanto a 'Informativos Telecinco', cuyo equipo está unificado con el de 'Noticias Cuatro', hay que decir que la emisión se ha desarrollado con apreciables alteraciones: sin sumario, sin grafismos y con una realización de mínimos por el escaso personal que ha acudido a su puesto de trabajo.

Si bien, las cadenas de televisión, que funcionan en el día de hoy en servicios mínimos, están avisando mediante un rótulo en pantalla de que la programación habitual puede verse trastocada con motivo de la primera huelga general en 14 años. Se ha podido ver en RTVE, Mediaset o Atresmedia. Y el caso de 'Noticias Cuatro' ha sido un claro ejemplo.