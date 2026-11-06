Mediaset da un giro a su programación para la recta final de 'La Isla de las Tentaciones' y anuncia triple emisión del reality

'La Isla de las Tentaciones 11' afrontará lo que Telecinco ha titulado como 'la semana de las hogueras'. El reality de parejas, conducido por Sandra Barneda, entra en su fase final y, por ello, la cadena de Mediaset ha decidido dar un giro a su plan de emisión y cambiar la parrilla estelar, la de máximo consumo televisivo.

Este movimiento consiste en programar una triple entrega del 9 al 11 de noviembre. Hasta la fecha, toda la edición se ha circunscrito en lunes y miércoles. Sin embargo, ante sus inminentes hogueras finales, el momento clave del formato, el canal ha optado por fijar una noche adicional: el martes.

🔥 Semana de hogueras y de decisiones difíciles 🔥



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones: lunes, martes y miércoles a las 23:00h, en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/SQ3cAaKNNx — Telecinco (@telecincoes) November 5, 2026

Así, la próxima semana, los espectadores de 'La Isla de las Tentaciones' podrán disfrutar de tres episodios consecutivos en lunes, martes y miércoles. Eso sí, manteniendo su horario habitual (23:00 horas) e intempestivo. En consecuencia, esto significa que la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' se levanta de la programación.

Y es que la tercera edición de leyendas del concurso aventurero también ha entrado en su recta final. El domingo, en 'Conexión Honduras', tendrá lugar la semifinal y el jueves 12 de noviembre se disputará la gran final que acabará coronando al ganador o ganadora entre los actuales concursantes en liza.

¿Y qué se verá en esa triple cita con 'La Isla de las Tentaciones'? Pues bien, como decimos, acogerá el desenlace de la undécima temporada. Para empezar, el lunes 9, se ofrecerán las tradicionales hogueras de solteros, que darán lugar a intensos enfrentamientos, regalos ‘envenenados’, reproches cruzados y momentos de gran tensión; entre los que destacará la inesperada reacción de una de las solteras, que cuestionará abiertamente el comportamiento del chico que la ha elegido ante su propia pareja.

En la hoguera de solteros de los chicos, Nacho se encontrará con Andrea, Sergio con Josué, Rubén con Javi y Kico con Fran. Les plantearán cuestiones sobre los sentimientos y las verdaderas intenciones de sus parejas, el grado de intimidad alcanzado, las confidencias que han compartido y sus expectativas sobre la continuidad de sus relaciones.

Por su parte, en la hoguera de solteras de las chicas, Náyades se encontrará con Paula Colubi, Paula con Neus, Gema con Nieves y Paola con Irini. También ellas podrán plantear tres preguntas, con las que tratarán de conocer hasta dónde han llegado sus respectivos acercamientos, qué sentimientos han surgido durante la convivencia, si existen antecedentes entre algunos de los participantes y cuáles son sus intenciones una vez que finalice la experiencia.

Tras ello, los protagonistas regresarán a Villa Playa y Villa Montaña, donde se reunirán con los solteros y solteras para compartir lo sucedido en los encuentros y conocer sus respectivas versiones. Sin embargo, algunos de los participantes evitarán revelar determinados detalles de lo ocurrido ante el fuego.

Este acontecimiento, precederá a las hogueras finales, que Telecinco repartirá entre los capítulos del martes 10 y el miércoles 11 de noviembre. En ellos las parejas repasarán toda la experiencia cara a cara y responderán a la gran pregunta: si quieren abandonar la isla juntos, por separado o con un nuevo amor.