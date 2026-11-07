Mediaset anuncia una entrevista a Alberto Núñez Feijóo en 'En boca de todos', programa de Cuatro, la próxima semana

Alberto Núñez Feijóo hará doblete en televisión esta próxima semana. El líder del PP y posible nuevo presidente del Gobierno -según lo que auguran algunos sondeos demoscópicos- tiene cerrada su intervención en, al menos, dos programas de gran audiencia.

Primero, se anunció su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos para el miércoles 11 de noviembre (21:55 horas); precisamente el día que tendrá lugar la huelga general. El político se sentará en el talk show del access de Antena 3 como ya ocurrió en la campaña de las elecciones de 2023.

Será el primer espacio de entretenimiento al que acudirá Feijóo. No obstante, aparecerá antes en otro formato televisivo. En este caso, de actualidad y más próximo a la institucionalidad. Mediaset ha anunciado su asistencia al plató de 'En boca de todos' para ser entrevistado en directo por Nacho Abad el lunes 9 a partir de las 10:00 horas.

Estas visitas entran dentro del turné que el presidente del Partido Popular lleva realizando en los últimos días en la pequeña pantalla. Recordemos que esta semana ha estado también con Ana Rosa Quintana en Telecinco y con Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo' en La Sexta.

Como ven, territorios amigos hasta ahora en su inmensa mayoría. Sin embargo, eso podría cambiar porque, según las últimas informaciones, Alberto Núñez Feijóo no cierra la puerta a asistir a 'La Revuelta' de Broncano el jueves. Es decir, un día después de su intervención en 'El Hormiguero'.

Este extremo no está aún confirmado pero, de ser así, el candidato a la Moncloa seguiría los pasos de Pedro Sánchez y Santiago Abascal, que se sentará en el show de La 1 de RTVE este lunes 9 de noviembre con polémica, pues Vox ha exigido desalojar al público habitual de Broncano para evitar el abucheo.