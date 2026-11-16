Mediaset anuncia un recorte en la emisión de 'Horizonte' estas próximas semanas en Cuatro y aclara su cobertura sobre los debates electorales

Mediaset ha confirmado por fin cómo será la cobertura del cara a cara entre Sánchez y Feijóo que la Academia de la TV organizará, bajo la moderación de María Casado, el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas. El grupo audiovisual ha anunciado que Telecinco y Cuatro emitirán en simulcast esta cita electoral, con una programación especial en ambas cadenas que afectará a 'GH VIP' y a 'Horizonte'.

En el caso de Telecinco, habrá un especial de 'Informativos Telecinco' desde las 21:00 horas con Carlos Franganillo. Edición monográfica servirá de preámbulo al cara a cara, con un repaso a la actualidad política, la campaña electoral y las claves del encuentro. A las 22:00 horas cederá el testigo a la retransmisión íntegra del mismo cedida por la Academia de Televisión.

A partir de las 00:00 horas, arrancará una conexión en directo con la casa de ‘GH VIP’, una vez concluido el debate. De modo que la cadena principal de Mediaset no contará con un post debate con el análisis de todo lo acontecido entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno.

Por su parte, en Cuatro, habrá un especial ‘Noticias Cuatro 2’, con Diego Losada y Mónica Sanz al frente, que enlazará, desde las 21:00 horas, con ‘Horizonte. Cara a cara’, con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa. Hará de telonero del debate entre Sánchez y Feijóo y verá recortada su emisión en dos horas esta semana por esta cita ineludible.

Después, desde la medianoche y hasta bien entrada la madrugada, 'Horizonte' reanudará el programa escrutando todo lo que haya dado de sí ese cara a cara. Todo lo contrario que en Telecinco, que, como apuntamos, no tendrá un especial informativo al respecto con Franganillo. Así, Mediaset convertirá al formato de Iker Jiménez y Carmen Porter en la referencia para los espectadores.

En otro orden, Mediaset también ha adelantado que Telecinco y Cuatro repetirán el mismo esquema de programación con motivo del debate entre los cuatro candidatos del jueves 26, que ambas cadenas también emitirán en directo a las 22:00h. La cita contará con sendos especiales previos de ‘Informativos Telecinco’, con Carlos Franganillo, y ‘Horizonte’, con Iker Jiménez y Carmen Porter, y la posterior reanudación de la programación una vez finalizado el debate.

*En elaboración