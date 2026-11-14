Mediaset anuncia un especial de 'Informativos Telecinco' con entrevista a Pedro Sánchez tras pasar por RTVE y La Séptima

Pedro Sánchez sigue con su gira de entrevistas por las televisiones en plena campaña electoral. Después de acudir a 'La Revuelta' y a 'El perro andaluz' en TVE y visitar La Séptima primero en 'La última hora' con Javier Ruiz y este domingo en 'Fuera de control'; ahora el presidente del gobierno acudirá por primera vez a un plató de Mediaset.

Tal y como ha anunciado 'Informativos Telecinco' este sábado, el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones del 29-N será entrevistado por Carlos Franganillo en una edición especial del informativo el próximo lunes 16 de noviembre a las 21:00 horas.

"Informativos Telecinco quiere entrevistar en esta campaña a todos los líderes. Y empezamos el próximo lunes. Carlos Franganillo entrevistará en el informativo de las 21 horas al candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez", ha informado Carmen Corazzini en el informativo de este sábado. Además, la cadena ya anuncia dicha visita en una advermosca.

De esta manera, 'Informativos Telecinco' comienza con el presidente del gobierno una ronda de encuentros con los principales líderes políticos antes de las elecciones del 29-N. Se espera por tanto que en los próximos días sean Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) los que visiten el plató para ser entrevistados por Carlos Franganillo en el informativo de las 21:00 horas.

La visita de Pedro Sánchez a 'Informativos Telecinco' coincide además con la fecha en la que Mediaset hubiera celebrado el cara a cara entre el líder socialista y Núñez Feijóo en el caso de que ambos partidos se hubieran puesto de acuerdo y no hubieran recurrido finalmente a la Academia de la Televisión, que será quien lo organice finalmente el próximo jueves 19 de noviembre con María Casado como moderadora.

.@cfranganillo entrevista al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en Informativos Telecinco



📺 Este lunes, a partir de las 21:00 horas, en @telecincoes > https://t.co/Kq7R1cHr68 pic.twitter.com/DaDqvlAVSD — Informativos Telecinco (@informativost5) November 14, 2026

Habrá que ver si la entrevista de Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco' ayuda a aupar las audiencias del informativo nocturno que conducen Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, que sigue siendo tercera opción de su franja, muy por debajo de lo que marcan cada día 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés y Esther Vaquero y 'Telediario 2' con Pepa Bueno en La 1.

Eso es quizás lo que busca Telecinco después de que las visitas de Pedro Sánchez a 'La Revuelta' de David Broncano y a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez otorgaran máximos históricos a ambos formatos con un 33.9% de share y 4.387.000 espectadores y un 25,7% y 2.852.000 espectadores respectivamente. También la entrevista del socialista otorgó máximo histórico a 'La última hora' en La Séptima con un espectacular 14,2% de cuota de pantalla y una media de 2.160.000 espectadores.