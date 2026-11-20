Mediaset ya ha anunciado quiénes serán los presentadores de sus Campanadas 2026-2027. Ion Aramendi y María Lamela darán la bienvenida al nuevo año desde la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Así, el grupo apuesta por la presentadora de 'Supervivientes' como premio por tratarse de uno de los fichajes revelación del año. Por su parte, el periodista vasco, actual presentador en las tardes, se embarca en esta experiencia por segunda vez.

Los dos comunicadores, que relevarán a Xuso Jones y Sandra Barneda, conducirán una retransmisión que acogerán en directo y en simulcast Telecinco y Cuatro. La localización exacta en la que se montará el set será el balcón del Pazo de Raxoi, sede de la Xunta de Galicia. Desde esta ubicación, y frente a la fachada de la Catedral de Santiago, compartirán con los espectadores los últimos minutos del año y las tradicionales doce uvas.

"La elección de Santiago de Compostela responde a la celebración del Año Santo Compostelano o Año Xacobeo 2027, que tiene lugar cuando la festividad del Apóstol Santiago, el 25 de julio, coincide en domingo", explica Mediaset para justificar por qué ha vuelto a desmarcarse, un año más, de la tradicional Puerta del Sol de Madrid. Ante este nuevo escenario, cobra mucho más sentido la elección de María Lamela, gallega natal.

Además, la compañía audiovisual informa de que una empresa gallega construirá específicamente una réplica del histórico reloj de la torre de la Berenguela para que los espectadores de Cuatro y Telecinco puedan seguir las doce campanadas y tomar las uvas de una manera muy especial.

Si bien, el reloj original, visible desde la fachada de Platerías (en la cara sur) y construido en 1831 por el maestro relojero ferrolano Andrés Antelo, cuenta con una única aguja y un mecanismo al que todavía hay que dar cuerda diariamente. La torre que lo alberga, actualmente en proceso de restauración, está vinculada a la tradición jacobea, ya que la luz de su linterna permanece encendida durante los Años Santos como referencia para los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela.