Máximo Pradera dice lo que muchos piensan respecto a que 'La Revuelta' vaya a sentar a Santiago Abascal en RTVE: "Llevan al tipo que les acabará cerrando el tenderete"

Este jueves, saltó la bomba: 'La Revuelta' de David Broncano ha logrado cerrar una entrevista a Santiago Abascal. Lo confirmó el propio humorista en La 1 de RTVE, que concretó que esa aparición se producirá el próximo lunes 9 de noviembre. Y el escritor y comunicador Máximo Pradera ha dado su punto de vista al respecto.

Lo cierto es que esta noticia, totalmente inesperada, ha sido acogida con reservas. La disparidad de opiniones es absoluta: entre quienes apuntan a que se trata de un "bombazo televisivo" y los que critican que se le dé voz al líder de la extrema derecha y llegan a apelar a un "apagón". En esta segunda corriente se sitúa el también guionista.

"Dadles tribunas, para que sus cuescos racistas, aporofóbicos y homófobos retumben en botija", ha protestado Máximo Pradera en su cuenta oficial de 'X'. "Es EL MISMO error que cometió 'Caiga Quien Caiga' con Esperanza Aguirre: convertirla en un personaje 'pintoresco', que da juego", ha recordado en esa misma publicación, en la que reprueba que 'La Revuelta' siente a Abascal el próximo lunes en horario de máxima audiencia.

Máximo Pradera: "Hace falta ser imbécil para blanquear a un monstruo político creyendo que esto va de gracia"

Y no se ha quedado ahí. "Lo peor de todo es que están llevando a su programa al tipo que les acabará cerrando el tenderete", añade Máximo Pradera, en referencia a esas proclamaciones de Vox que se han sucedido en los últimos tiempos, en las que han amenazado con entrar con "motosierra" y "lanzallamas" para desmantelar la programación actual de TVE.

"Hace falta ser imbécil para blanquear a un monstruo político creyendo que esto va de gracia", ha rematado Pradera, mostrándose así especialmente duro con David Broncano y el equipo de 'La Revuelta' por dar cabida a Santiago Abascal.

2/ Lo peor de todo es que están llevando a su programa al tipo que les acabará cerrando el tenderete. Hace falta ser imbécil para blanquear a un monstruo político creyendo que esto va de gracia. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) November 5, 2026

Con este paso, totalmente impactante por lo que supone que se preste a participar en 'La Revuelta', un formato en la diana de PP y Vox y en una cadena tan señalada y amenazada como TVE; Santiago Abascal pretende que su charla con Broncano sea una oportunidad para acercar sus postulados a otro público diferente al que normalmente no llegan con sus medios y canales habituales.

Así las cosas, el presidente del partido ultraderechista sigue los pasos de Pedro Sánchez, el primero en asistir a 'La Revuelta' con una audiencia millonaria. Su aparición otorgó un récord histórico al show de La 1 con un 33,9% de cuota de pantalla y casi 4,4 millones de telespectadores de media. Datos que han podido influir en la decisión de Abascal, al comprobar que se trata de una plataforma primordial para colocar sus mensajes de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Por último, conviene recordar que Abascal criticó la entrevista al dirigente socialista, que fue tachada como "masaje". De modo que se antoja mucho más interesante y jugoso todavía ese encuentro con Broncano, Ricardo Castella y Grison. ¿Pulverizará su visita los registros alcanzados por Sánchez?