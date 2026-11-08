Máximo Pradera dice abiertamente por qué Abascal ha ganado la partida a Broncano antes de pisar 'La Revuelta' de RTVE

Máximo Pradera ha emprendido una cruzada contra 'La Revuelta' en los últimos días tras confirmarse que recibirá a Santiago Abascal este lunes 9 de noviembre. Unas críticas que se han recrudecido al trascender que se ha desconvocado al público habitual del programa porque el líder de Vox no está dispuesto a enfrentarse al abucheo.

Así, el periodista y escritor, que considera un error de bulto dar voz a la ultraderecha en el espacio de RTVE, ha emitido un hilo en 'X' en el que hace una minuciosa valoración de este acontecimiento que está levantando una polvareda de grandes dimensiones. En su firme pronunciamiento argumenta por qué Abascal ya le ha ganado la partida a Broncano antes de pisar el teatro.

"Si 'La Revuelta' mantiene su tono habitual (bromas, ambiente distendido, público entregado), banaliza el fascismo y lo blanquea. Pero si el tono cambia para un candidato, se quiebra la neutralidad y la exigencia de un tratamiento equivalente al de otros líderes", sentencia Máximo Pradera en primer lugar.

2/6 Si @LaRevuelta_TVE mantiene su tono habitual (bromas, ambiente distendido, público entregado), banaliza el fascisno y lo blanquea.

Pero si el tono cambia para un candidato, se quiebra la neutralidad y la exigencia de un tratamiento equivalente al de otros líderes. — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) November 7, 2026

"Si el programa decide hacer un formato distinto para Abascal (más serio, sin público o con otro enfoque), Vox tiene el camino libre para denunciar ante la Junta Electoral Central un trato discriminatorio. Cambiar las reglas respecto a Pedro Sánchez o Rufián vulnera la igualdad de condiciones", prosigue en su análisis.

"La JEC vigila que los tiempos y el formato no descompensen la balanza electoral. Si Broncano se pasa de hostil para 'confrontar discursos', rompe la ecuanimidad exigida a RTVE. Si es demasiado coleguita, convierte al facho en un personaje 'entrañable'", opina Máximo Pradera, que habla de "callejón sin salida" para David Broncano y 'La Revuelta'.

4/6 La JEC vigila que los tiempos y el formato no descompensen la balanza electoral. Si Broncano se pasa de hostil para "confrontar discursos", rompe la ecuanimidad exigida a RTVE. Si es demasiado coleguita, convierte al facho en un personaje "entrañable". Un callejón sin salida — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) November 7, 2026

Con este escenario, "gane o pierda el cuerpo a cuerpo en el plató, el líder de Vox ya ha ganado el relato". "Si hay abucheos, se refuerza como el verso libre contra el sistema; si el trato es asimétrico, recurre a la Junta Electoral Central alegando falta de neutralidad institucional", sostiene el comunicador.

"En resumen: al aceptar la invitación, Vox ha metido a 'La Revuelta' en el corsé de la ley electoral. Con los conceptos de proporcionalidad, neutralidad e igualdad de condiciones sobre la mesa, el programa pierde tanto si arriesga como si se modera", concluye Máximo Pradera, que cree que la jugada va a resultar "redonda" para la formación de extrema derecha en detrimento del show de La 1 de TVE.