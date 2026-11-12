Máximo Huerta se opone a las palabras de Intxaurrondo sobre lo de Broncano y Abascal en 'La Revuelta' y deja una llamativa comparación

'La Mesa' de Cristina Pardo abordó en su último programa el tema que está en la conversación social desde el pasado lunes: la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' y el impacto que ésta ha tenido en la opinión pública. Para analizarla contó con rostros mediáticos como Máximo Huerta.

Pardo preguntó si el líder de Vox consiguió caer bien o presentarse como una persona más moderada de lo que es tras su aparición en el show de La 1 de RTVE y gracias a ese criticado cambio de planteamiento de programa que llevó a cabo Broncano. Ante esta cuestión, Huerta reflexionó que el cómico se enfrentaba "a una duda personal y casi religiosa sobre si estaba blanqueando lo que ha dicho que se blanqueaba si lo llevaban otros". "Eso te coloca en un lugar incómodo de cara al invitado", afirmó.

¿Se blanquea a un político por entrevistarlo? @maximohuerta señala, en @LaMesa_A3, la "duda y incomodidad" que puede vivir un entrevistador en estas situaciones.



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No obstante, Máximo Huerta quiso poner el foco en las palabras que Silvia Intxaurrondo pronunció el día siguiente en su programa matinal. La periodista cuestionó si la ultraderecha debió tener cabida en RTVE y sacó la cara por David Broncano y el equipo de 'La Revuelta'. "La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista, la pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública. Esta es la pregunta de fondo", planteó.

"¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?", se preguntó insistentemente. "Cuando a una parte de la población le parece un trago esta entrevista es porque en el ambiente flotan estas cuestiones", añadió.

"Yo lo he tenido claro: en los últimos tres años, no se ha entrevistado en este programa a nadie que vaya contra los derechos humanos. A no ser que yo no estuviese presente o que lo ordenase la Junta Electoral Central", defendió Silvia Intxaurrondo. "El deber de RTVE es mantener la ética y defender los derechos fundamentales. Está puesto negro sobe blanco lo que debemos hacer. Entonces, ¿podemos ser neutrales? Para mi la respuesta está clara", prosiguió la conductora de 'La hora de La 1'.

Un pronunciamiento que tuvo mucha repercusión y que Máximo Huerta respondió en su intervención en 'La Mesa' de Antena 3: "Escuché a Silvia Intxaurrondo preguntar si ahora hay que invitar a la ultraderecha a la televisión. Cuando has estado alimentado a este monstruo durante tanto tiempo porque te servía para alimentar el debate, luego no puedes decir ‘ahora no quiero’". Al hilo, formuló un singular paralelismo: "Si tú has alimentado a Belén Esteban, cuando tienes a Belén Esteban allí no puedes decir 'ahora no tiene que estar Belén Esteban'. Si tú has utilizado ese monstruo y lo has engordado, no puedes decir ahora: ‘no, no deben estar’. Fustigarte ahora ya con cilicio... es raro", sentenció el escritor.

Por otro lado, más allá de refutar a la comunicadora de RTVE, también se mojó sobre esa amenaza velada de Santiago Abascal a David Broncano cuando le espetó "suerte, porque la vas a necesitar" al término de la entrevista en 'La Revuelta'. En este caso, Máximo Huerta le restó importancia y equiparó esas palabras a una publicación de Pedro Sánchez el día en el que él visitó el formato de entretenimiento de La 1.

"Eso también lo dijo Sánchez en un tuit. También le puso: 'de esta entrevista te juegas el puesto'. Entonces, esto es como tú lo quieras leer. Porque aquí ahora hay que ser de un partido u otro: o del Barça o del Madrid. Los dos mensajes funcionan igual como amenaza eh, tanto el de Sánchez como el de Abascal", remató el colaborador al respecto.