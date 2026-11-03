'MasterChef Celebrity Legends' elige a sus semifinalistas en TVE y dice adiós a uno de sus concursantes más queridos

Tras expulsar el pasado martes a una de sus concursantes favoritas y decir adiós a Marina Rivers, La 1 ha emitido este lunes su décima entrega de 'MasterChef Celebrity Legends' tras un especial de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez. Una gala que ha servido para conocer a los semifinalistas del talent culinario de TVE.

Nada más arrancar el programa, los jueces han recibido un mensaje sorpresa de sus madres. En el caso de Pepe Rodríguez ha sido mucho más especial pues su progenitora murió pocos días después del día que el chef dio las Campanadas de TVE junto a Jordi Cruz y Anne Igartiburu. Una noche llena de emociones en la que han participado Toñi Moreno y Blanca Romero como invitadas.

Pero los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' también han recibido una sorpresa con mensajes de sus hijos. Por si fuera poco, María Escoté, Paz Vega, Florentino Fernández y Santiago Segura han contado con la colaboración de sus hijos en el primer reto de la noche mientras que Edu Soto ha recibido la ayuda de su mujer Cristina. Para esta prueba, todos han tenido que realizar su plato favorito y 'fetiche' aplicándole todos los conocimientos y las técnicas aprendidas estos meses.

Gracias a esta prueba hemos podido ver por primera vez en televisión a Daniela Bustamante, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, así como la de Juan Fernández, el hijo de Florentino. También han vuelto a las cocinas del programa Orson, Ava y Lenon, los hijos de Paz Vega y Sirena Segura, la hija de Santiago Segura, así como las dos hijas de María Escoté.

Tras la cata, los jueces no han dudado en sentenciar que tres de los aspirantes habían realizado platos muy buenos: David Bustamante, Santiago Segura y Florentino Fernández siendo los dos últimos los dos mejores de la prueba. Y de los dos, el cómico ha sido elegido el mejor de dicho cocinado tras los platos de arroz que presentó.

¡Felicidades! @flofdezz se convierte en el mejor del primer reto de la noche #MCCLegends pic.twitter.com/PWE5Te2kAz — MasterChef (@MasterChef_es) November 2, 2026

Edu Soto y Paz Vega, primeros semifinalistas

Posteriormente, tras varias semanas cocinando en Madrid, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' han viajado hasta Oporto siendo una de las pocas veces que el programa ha salido de España. En el recién inaugurado Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia, los equipos han tenido que replicar un menú diseñado por el chef Nacho Manzano, encargado de dirigir los restaurantes de este hotel como chef consultor para 50 comensales.

En este caso, Florentino Fernández al ser el mejor de la prueba anterior ha podido seleccionar una botella de vino para decidir qué concursante iba a tener que ostentar la doble capitanía. Y la suerte ha provocado que fuera Santiago Segura, que además ha podido elegir los dos equipos dejando a Paz Vega y Edu Soto en el equipo azul mientras que en el equipo rojo se encontraban David Bustamante, María Escoté y Florentino Fernández.

Desde el primer momento, Florentino Fernández ha intentado que su equipo boicoteara la prueba para conseguir que Santiago Segura tuviera que cocinar en la prueba de expulsión o entregara el pin de la inmunidad. Algo a lo que María Escoté y David Bustamante se negaban.

Sin embargo, el cómico no ha parado de liarla con las elaboraciones del postre quemando aposta las tejas de galleta durante todo el cocinado. Tampoco el cantante y la diseñadora han podido con sus elaboraciones y han cometido graves errores llegando incluso a querer tirar la toalla en varias ocasiones. Mientras que en el equipo azul, Edu Soto y Paz Vega han cocinado con tranquilidad sus platos a pesar de estar solos pues además Santiago Segura apenas les ha ayudado.

Después de la cata y de la valoración del trabajo y de los platos, Pepe Rodríguez no ha dudado en anunciar que el equipo ganador de la prueba era el azul, por lo que Edu Soto y Paz Vega se han convertido en semifinalistas de 'MasterChef Celebrity Legends' mientras que el rojo se tendría que enfrentar a la expulsión. Además, la actriz sevillana al ser elegida la mejor de la prueba ha podido entregar los 4.000 euros a una ONG.

¡Felicidades equipo azul, sois semifinalistas! Y a Paz Vega por ser la mejor y poder donar los 4000€ a @FEDER_ONG #MCCLegends pic.twitter.com/T5expqLTwT — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2026

David Bustamante, expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se han enfrentado a una de las pruebas de expulsión más complicadas de la edición pues han tenido que elaborar un espectacular postre de bola de nieve, compuesto por un bizcocho de limón, un insert de frambuesa, un árbol de chocolate, nata montada, una cúpula extremadamente fina y delicada de isomalt y decoración de fondant. Una prueba muy complicada que ha llevado a Santiago Segura a entregar el pin de la inmunidad para lograr colarse en la semifinal.

Ha sido un cocinado muy complicado en el que se han cambiado las tornas después de que tanto María Escoté como David Bustamante fueran los que mejor iban pero se encontraran con más de un problema a la hora de elaborar la cúpula de isomalt llegando incluso a que el cantante quisiera tirar la toalla mientras que Florentino Fernández ha conseguido remontar y ser el primero en sacarla adelante.

Pese a todo, los tres han podido presentar la tarta. Florentino Fernández ha sorprendido a todos al sacar adelante una tarta prácticamente perfecta en lo estético. "Llevas diez semanas engañándonos", le ha dicho Pepe Rodríguez al ver cómo ha ido de tapadillo toda la edición. "Es la bomba. El bizcocho está jugoso y la decoración exquisita", han añadido los jueces tras probar su tarta. "Mucho topping, pero por dentro mejor que por fuera", le ha dicho Jordi Cruz a María Escoté tras comer su presentación. "Has hecho una tarta maravillosa por fuera, me interesa menos por dentro. Tiene meritazo lo que has presentado porque has trabajado atropellado", ha sentenciado Pepe tras ver la tarta de Bustamante.

Finalmente, tras la deliberación, los jueces han anunciado que el mejor de la prueba había sido Florentino Fernández convirtiéndose en semifinalista. Y después, Pepe Rodríguez ha revelado que el penúltimo concursante expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends' era David Bustamante, por lo que María Escoté también ha podido clasificarse para la semifinal de la próxima semana.

"Me da mucha pena primero por no dar un bofetón a Flo y porque voy a echar de menos a todos. Es que ha sido un grupo super guay, tan variopinto, me he divertido y me he reído mucho. Me he sorprendido a mí mismo cocinando. Y sobre todo cuando se quitó una niebla y empecé a entender y a recuperar los conocimientos que tenía. No se puede ganar siempre, aunque perdiendo se parece bastante al color de ganar en esta ocasión", ha reconocido David Bustamante tras ser expulsado.

"Lo normal es que hablemos siempre bien de todos los concursantes, pero de ti especialmente todo el equipo dice que David es especial", le ha reconocido Pepe Rodríguez. "Es lo más bonito que te puede pasar en la vida el que te quieran por cómo eres y yo quiero dejar buen poso en las personas", ha aseverado el cantante. Y antes de colgar el delantal, Bustamante ha sorprendido al decir que su ganador era Florentino Fernández