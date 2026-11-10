'MasterChef Celebrity Legends' anuncia a sus 4 finalistas, en una gala relegada íntegramente al late night de RTVE

TVE ha emitido este lunes la semifinal de 'MasterChef Celebrity Legends'. Una entrega que ha comenzado más de media hora después de lo anunciado en la programación pues debido a la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta', el talent de cocina no ha arrancado hasta las 23:45 horas. Un retraso que ha provocado la indignación de la audiencia por sus horarios tan tardíos y por no respetar a los espectadores.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes se han encontrado con ingredientes muy singulares como la calabaza amarga, la fruta monk fruit o el queso Époisses de Bourgogne. Ona Carbonell, la ganadora de la segunda edición de 'MasterChef Celebrity' se ha encargado de entregar cada ingrediente a uno de los aspirantes. Tras ello, los cinco semifinalistas han tenido que elaborar un plato libre.

Y para ayudarles, Joan Roca (tres estrellas Michelín), chef de El Celler de Can Roca, que este año celebra su 40º aniversario, les ha dado algunos consejos. Tras la cata, Jordi Cruz ha anunciado que había tres aspirantes que les habían conquistado con sus platos: Santiago Segura, Paz Vega y Florentino Fernández siendo los dos primeros los dos mejores. Pero de ellos, ha sido el director de cine y actor el que ha sido proclamado de nuevo como el mejor. Algo que ha provocado que Santiago Segura se haya llevado como premio un viaje a Jordania y 4.000 euros para donar a una ONG. Aunque él ha sorprendido asegurando que le daba el viaje a Paz Vega porque se lo merecía al haber pasado un mal momento personal y a Edu Soto porque se lo había prometido.

Florentino Fernández y María Escoté, primeros finalistas

Después, los aspirantes se han enfrentado a la última prueba por equipos en el restaurante Emi en Madrid. Allí se han enfrentado al que según el programa ha sido el servicio más exigente de su historia. Los equipos han tenido que elaborar un menú diseñado por su chef, Rubén Hernández Mosquero, que iban a degustar 20 invitados. Entre ellos estaba el presentador Gonzalo Miró, aspirante de 'MasterChef Celebrity 5'.

Al haber sido el mejor de la prueba anterior, Santiago Segura ha podido elegir los dos equipos que iban a cocinar como privilegio. Y él ha optado por cocinar con Paz Vega y Florentino Fernández mientras que dejaba en el otro equipo a Edu Soto y María Escoté. Eso sí en esta ocasión las valoraciones iban a ser individuales y además tampoco había capitanes, por lo que todos tenían que controlar el cocinado de cada equipo sin que nadie llevara la voz cantante por encima del resto.

En este caso, cada aspirante ha tenido que presentar los platos de su equipo a los comensales. Tras la cata, ha llegado el momento de las valoraciones de Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz y de conocer quienes iban a ser los primeros finalistas. “Debo decir que en líneas generales habéis estado todos muy bien aunque lamentablemente no todos llegaréis a la final, pero sin ninguna duda sois todos dignos semifinalistas de ‘MasterChef Celebrity Legends’”, les ha dicho Pepe Rodríguez.

Tras ello, Marta Sanahuja y Pepe Rodríguez han evaluado el trabajo del equipo rojo felicitando a Florentino Fernández por cómo había ayudado a sus compañeros mientras que a Paz Vega le han llamado la atención por algunos de los errores cometidos en el plato del que se ha encargado y a Santiago Segura también le han cuestionado parte de su trabajo con el postre por no haber sacado las elaboraciones cómo correspondía. Mientras, Jordi Cruz también ha cuestionado parte del resultado del plato que ha elaborado Edu Soto mientras que ha alabado el trabajo de María Escoté.

Y después, Pepe Rodríguez ha anunciado que los dos primeros finalistas eran Florentino Fernández y María Escoté al haber sido los dos mejores cocineros de la prueba de exteriores. Mientras que Edu Soto, Paz Vega y Santiago Segura tenían que jugarse su pase a la final en la última prueba de eliminación de 'MasterChef Celebrity Legends'.

María Escoté y Flo se convierten en los primeros finalistas de #MCCLegends 🤍 pic.twitter.com/jv3GdmNeLD — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2026

Santiago Segura y Edu Soto, finalistas de 'MasterChef Celebrity Legends'

En esta última prueba de expulsión, los tres delantales negros hantenido que reproducir uno de los espectaculares postres de Dinara Kasko, una pastelera que combina sus conocimientos gastronómicos con su formación como arquiteca. Ha sido un reto muy complicado en el que además ha participado Bertín Osborne como invitado para catar los platos junto a los jueces. Y al haber sido el mejor de la prueba de exteriores, Florentino Fernández ha sido el encargado de seleccionar qué postre tenía que hacer cada uno de sus compañeros.

No ha sido una prueba fácil y menos para Paz Vega que se ha encontrado con algunos problemas al desmoldar su tarta porque no había estado el tiempo suficiente en el abatidor. Tras la cata, Marta Sanahuja ha revelado que el mejor de los tres aspirantes era Santiago Segura por haber sido el que menos fallos había cometido al replicar la tarta que le ha tocado preparar, por lo que el director de cine ha conseguido otro puesto en la gran final y se ha sumado a Flo y María como finalista.

Paz Vega, última expulsada

De esta forma, el cuarto puesto en la final de 'MasterChef Celebrity Legends' quedaba en manos de la última decisión del jurado entre Edu Soto y Paz Vega. Y finalmente, Pepe Rodríguez ha anunciado que la aspirante que se quedaba al borde de la gran final era la actriz, por lo que él se clasificaba para la final. "Pensé que nunca me iba a sentar en el saloncito este. Ha sido tan bonito, gracias chicos de verdad. No sabéis lo que habéis supuesto para mí en estos meses. Me habéis ayudado a transicionar a otro lugar y os lo agradeceré siempre", ha confesado entre lágrimas.

Despedimos a Paz Vega de las cocinas de #MCCLegends que se queda a las puertas de la final. pic.twitter.com/8ZztnfOnEm — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2026

"He disfrutado muchísimo y he transformado una tragedia en diversión, en terapia, risas y desahogo. Muchas gracias a todos", ha añadido en clara alusión a la crisis que ha atravesado en los últimos meses tras la separación de su marido y todos los problemas en los que se ha visto envuelta como su deuda con Hacienda. "Ha sido muy bonito para nosotros tenerte en esta edición. Creo que tienes que estar muy orgullosa de todo lo que has conseguido", le ha recalcado Pepe Rodríguez. "Ha sido la bomba porque la fuerza que me faltaba me la han dado mis compañeros. He tenido siempre una palabra, un abrazo, un consejo y una palabra de ánimo .He aprendido que dentro de la fragilidad uno puede seguir siempre que tienes a gente maravillosa al lado", ha concluido Paz Vega.