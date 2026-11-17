'MasterChef Celebrity Legends' ha llegado este lunes a su gran final en TVE. Más de 145 celebrities nacionales e internacionales se han atrevido a concursar en las cocinas más famosas de la televisión en los últimos diez años. 15 de ellas se han atrevido a volver a demostrar sus dotes como cocineros en esta edición especial. Y de todas estas leyendas solo cuatro han conseguido pasar a la última entrega.

María Escoté, Florentino Fernández, Santiago Segura y Edu Soto han luchado en esta última gala por conseguir dos de las chaquetillas para enfrentarse al duelo final del programa. En el primer reto de la noche, los cuatro se han enfrentado al reto más clásico de cada final: el de 'Seguir al chef'.

En esta ocasión, los cuatro han tenido que replicar una secuencia de cuatro platos del chef argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (tres estrellas Michelin). El cocinero les ha explicado su elaboración paso a paso, en una privilegiada clase magistral que ha impartido al ritmo de una cocina profesional. Todo ello bajo la atenta mirada de los jueces y de Rossy de Palma, que ha acudido como invitada.

Florentino Fernández llegaba a la prueba con un gran problema de lumbago y sin poder casi moverse. Lo cual ha llevado a que haya ido más retrasado en todo el cocinado, hasta el punto de perderse en alguna ocasión. Otro que llegaba con algún que otro problema era Santiago Segura porque tenía la mano vendada. El que ha ido muy bien durante toda la prueba ha sido Edu Soto hasta que en un momento dado ha cometido un error garrafal que le ha llevado incluso a querer tirar la toalla al no poder sacar adelante una de las elaboraciones, aunque finalmente ha seguido cocinando.

Tras la cata de todos los platos, los jueces de 'MasterChef Celebrity Legends' han elaborado un ranking dejando a Edu Soto en cuarta posición después de haber ido por delante en todo momento y a Florentino Fernández en tercer lugar. De modo, que la primera chaquetilla de la noche ha estado entre María Escoté y Santiago Segura. Pero finalmente, Mauro Colagreco ha anunciado que el mejor de la prueba y por tanto el primer duelista de la final sería Santiago Segura.

Santiago Segura consigue la chaquetilla y se convierte en el primer duelista de #MCCLegends 🌟 @SSantiagosegura pic.twitter.com/7vnnVyQeZK — MasterChef (@MasterChef_es) November 16, 2026

Florentino Fernández, segundo duelista de la final

Los otros tres concursantes han tenido una segunda oportunidad para luchar por la segunda chaquetilla. En esta ocasión, la última prueba de exteriores se ha desarrollado en Aponiente, el restaurante del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), galardonado con tres estrellas Michelin y una estrella Verde Sostenible.

Edu Soto, Florentino Fernández y María Escoté se han sumergido por completo en su universo con un menú de seis platos, que han degustado 12 chefs de los mejores restaurantes de Andalucía. Ha sido una prueba muy especial porque por primera vez han tenido también que pescar algunos de sus productos o recolectar hierbas marinas.

Y en mayor o menor medida, los tres han podido sacar adelante sus platos con un buen nivel. Después de la cata, los jueces de 'MasterChef Celebrity Legends' han decidido que Edu Soto se quedara en cuarta posición mientras que María Escoté ha repetido la tercera plaza como ya pasó en su edición. Y por último, Florentino Fernández ha logrado volver a alzarse con la chaquetilla y enfrentarse a su segundo duelo de la historia tras haber luchado también por la victoria en la quinta edición del formato.

Flo consigue la chaquetilla y se convierte en el segundo duelista de #MCCLegends 🤍 @flofdezz pic.twitter.com/gVurQ5UXb9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 17, 2026

Florentino Fernández y Santiago Segura, ganadores ex aequo de 'MasterChef Celebrity Legends' en TVE

De vuelta a las cocinas se ha vivido la "batalla de las batallas" tal y como ha señalado Marta Sanahuja y una de las finales más soñadas desde el principio de la edición como han confesado sus ex compañeros pues los dos duelistas han sido los amigos, y a la vez enemigos, Santiago Segura y Florentino Fernández. Los dos han tenido que elaborar un menú completo formado por un entrante, un plato principal y un postre. Eso sí tenían que presentar platos que hablaran de ellos y en los que demostraran todo lo que han aprendido en las cocinas en su nuevo paso por el programa.

En el caso de Santiago Segura ha presentado un menú dedicado a los descubrimientos que han marcado su vida. Como entrante ha presentado una corvina con sopa de maíz, leche de tigre y shots de curry, como plato principal foie a la plancha con anguila y manzana caramelizada acompañado de escabeche de amontillado y un crujiente de quinoa; y de postre ha elaborado un helado de maíz, con espuma de caramelo y palomitas nitro caramelizadas.

Por su parte, Florentino Fernández ha escogido un menú en homenaje a su forma de ver la vida. Como entrante ha presentado una esencia de gazpacho con mahonesa de tomate, tomate a la plancha y granizado de pepino y como plato principal una cigala con emulsión de beurre blanc y espuma de salsa americana con torreznos y patatera picante. Y como postre ha elaborado un helado de vainilla con crema de frambuesa, granizado y bizcocho de cola y crujiente de caramelo.

Como es habitual, en este cocinado los dos finalistas han contado con el apoyo de sus ex-compañeros y sus seres queridos. Así, Santiago Segura ha recibido la visita de su mujer y sus hijas Calma y Sirena, actrices de 'Padre no hay más que uno, mientras que Florentino Fernández ha vuelto a contar con su hijo Juan y también con su padre, que ha sido la primera vez que ha aparecido en televisión.

En este duelo final, los jueces de 'MasterChef Celebrity Legends' han contado además con la compañía de Toño Pérez (tres estrellas Michelin) y el peruano Mitsuharu 'Micha' Tsumura, cuyo restaurante ha sido reconocido como el mejor del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants. Los cinco han sido los encargados de catar los menús de los dos finalistas y de evaluar sus platos.

"Hemos tomado una decisión que nos ha costado muchísimo y esperamos que no acabe con vuestra amistad", ha reconocido Pepe Rodríguez. "Mi sueño es que ganáramos los dos o que gane Santiago porque me alegraría muchísimo que ganara él, lo digo de verdad", ha aseverado Florentino Fernández.

Después de la cata, Pepe Rodríguez ha sorprendido a todos al anunciar que los ganadores eran Santiago Segura y Florentino Fernández. Es decir, que los dos se han llevado el premio al igual que ocurrió en la sexta edición cuando Miki Nadal y Juanma Castaño se alzaron ambos con la victoria. "Santiago, Flo felicidades a los dos. Nos lo habéis puesto tan difícil, lo teneís tan merecido los dos que hemos decidido que sea un premio ex aequo", ha explicado Pepe Rodríguez.

De este modo, ambos se llevan el galardón del programa, un curso de un fin de semana en el Basque Culinary Center y se han repartido los 75.000 euros del premio. La mitad de Florentino Fernández ha sido destinada a Pequeño Deseo mientras que Santiago Segura ha entregado su parte a la Fundación Aladina. "Él quería ganar y yo quería ganar, pero para mí ganar los dos es como ganar al cuadrado", ha reconocido Santiago Segura. "Esta emocionante y divertidísima edición de MasterChef Celebrity Legends termina con una victoria ex aequo. Ha sido una final muy emocionante en la que hemos visto a dos grandes de la cocina y del humor disfrutando y dándolo todo", ha concluido Pepe Rodríguez antes de emplazar a la audiencia a 'MasterChef 15'.