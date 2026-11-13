Masivo clamor ante lo que se ha visto en la entrevista de Manu Sánchez a Pedro Sánchez en 'El Perro Andaluz', con una opinión unánime

Pedro Sánchez ha acudido por primera vez a 'El perro andaluz' este jueves, minutos antes de dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y su primer cara a cara con Manu Sánchez ha estado profundamente marcado por la brutalidad policial durante las manifestaciones de la huelga general del 11N. Y es que el sevillano no se ha cortado ni un pelo en pedir explicaciones al Ejecutivo por las "desproporcionadas" cargas que se vieron durante la jornada de reivindicación en las calles.

La visita del presidente del Gobierno en funciones pone el broche final a una semana condicionada por la fuerte presencia de rostros políticos en la parrilla televisiva. Cabe recordar que el lunes se produjo la controvertida visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta', seguido de la entrevista a Ada Colau el martes, la cual coincidió con la aparición de Alberto Núñez Feijóo en 'Horizonte'. Y tras el paso del líder del Partido Popular por 'El Hormiguero' este miércoles, Pedro Sánchez ha coronado la semana con su intervención en el programa del humorista.

Así, nada más recibir a Pedro Sánchez, el presentador no ha tardado en abordarle con las imágenes que empañaron la huelga general de este miércoles. "Es complicado entender. El gobierno prácticamente apoya la huelga general, pero la represión policial ha sido dura, parece que es muy desproporcionada. ¿De dónde viene la orden?", ha preguntado directamente Manu Sánchez.

"¿Viene del ministerio? ¿Viene de Marlaska? ¿Viene de algún mando intermedio?", ha insistido el cómico. "Es difícil de tragar esto de: oye, nos han invitado a salir y ahora que estamos fuera nos muelen a palos", ha sentenciado en respuesta a los vídeos de violencia policial que han inundado las redes estas últimas horas. "Nosotros lo que hacemos desde el gobierno, y así lo quiero dejar claro, no es apoyar ni rechazar. Nosotros respetamos un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga", ha aclarado el dirigente socialista.

En ese sentido, Pedro Sánchez se ha desmarcado de la desmedida actuación presenciada. "También hay que respetar un derecho constitucional, que es el de la seguridad de los ciudadanos", ha señalado el invitado. "Algunas veces, y lo han dicho, por cierto, los dos secretarios generales ayer, es difícil de conciliar, y particularmente en jornadas como la de ayer", ha expresado acto seguido el candidato a las elecciones.

El invitado de 'El Perro Andaluz' tampoco ha tenido reparos en repasar algunas de las polémicas más recientes de la legislatura; sincerándose de lleno sobre la dimisión de Óscar Puente, los dos accidentes ferroviarios de este año, en Adamuz y Urda, y el reto que supone la red ferroviaria, cuya seguridad está quebrada. "En estos últimos ocho años hemos tenido que hacer frente a una reversión en los recortes en el mantenimiento de la línea ferroviaria, particularmente la de alta velocidad", ha comenzado apuntando.

.@sanchezcastejon responde sobre las responsabilidades tras la tragedia ferroviaria y la dimisión de Óscar Puente.#PedroSanchezEnElPerro #ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/kp6eHHgf60 — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) November 12, 2026

"Hemos tenido que hacer frente también a la extensión de la red ferroviaria de alta velocidad a otros muchos territorios. Y aumentar la inversión en mantenimiento para garantizar esa seguridad", ha aseverado el Presidente del Gobierno, poniendo en valor su gestión.

"Por tanto, se ha hecho mucho esfuerzo, pero claramente es insuficiente para garantizar la seguridad que merecen y necesitan los usuarios de la alta velocidad", ha reconocido Pedro Sánchez, sin esquivar ninguno de los temas que Manu Sánchez continuaba poniendo sobre la mesa, firmando una de las entrevistas más incisivas de 'El perro andaluz'. "Yo me afilié al PSOE por Felipe González", ha confesado cuando el humorista ha subrayado su mala relación actual. "Ahora esta él a punto de borrarse por tu culpa", ha bromeado Manu.

"Yo lo que le diría a Felipe es que al final he hecho lo mismo que él hizo cuando era presidente del Gobierno, que es tratar de reforzar los servicios públicos, el Estado del bienestar y hacer avanzar a mi país. Con más o menos acierto, pero bueno, es lo que he hecho", ha sentenciado el aspirante a la reelección, que tampoco ha dudado en pronunciarse sobre los casos de corrupción de sus "manos derechas".

"Yo con quien he tenido relación ha sido con Santos Cerdán y con José Luis Ábalos, los dos secretarios de organización. Pero también te digo una cosa, Manu, que yo he pedido perdón y he asumido responsabilidades y he actuado con la contundencia debida. Tú sabes la cantidad de gente que yo he nombrado, la cantidad de ministros y ministras que a lo largo de estos últimos ocho años he nombrado. Estamos hablando de una persona....", ha dicho Sánchez en su descargo.

Ha sido entonces cuando Manu Sánchez le ha frenado. "Bueno, estando tú en el Peugeot, ¿no sabían cómo eran los otros?", ha apostillado entre risas el presentador. "No, pero es que es una manera de simplificar también mucho las relaciones personales. Estoy seguro que has podido tener amigos o pensar que eran amigos tuyos, y luego tener una doble vida", ha defendido el líder del PSOE.

"En algunos de estos casos claramente me he quedado de piedra. Porque no me esperaba ese tipo de actitudes ni tampoco de comportamientos", ha reconocido el invitado de 'El Perro Andaluz', abriéndose también sobre cómo encaja su círculo más cercano los ofensivos cánticos e insultos que se han popularizado contra él. "A mí lo que más me duele es que yo tengo dos hijas, que salen de copas y en algunas ocasiones pues se han visto en garitos donde, de repente, cuatro o cinco han empezado a decir estas cosas y eso para ellas ha sido un momento muy violento", ha confesado.

Las redes dictan su veredicto a la labor de Manu Sánchez en su entrevista al Presidente: comparaciones con 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' y un clamor generalizado

Durante la entrevista al Presidente del Gobierno, los espectadores del espacio de TVE han alabado generalizadamente la preparación de Manu Sánchez para esta importante cita, sucediéndose las comparaciones entre este encuentro y la visita de Sánchez a La Séptima o a 'La Revuelta'. "Está siendo una entrevista exigente, no obvia los temas, no evitan pisar charcos... y con sentido del humor", ha aplaudido un usuario en X, señalando el tono incisivo del sevillano pero, a su vez, divertido.

"En 30 minutos de programa Manu Sánchez ya le ha sacado las hostias de la policía durante la huelga general y los accidentes de tren del último año. Es casi tan incisivo como Pablo Motos ayer con ese que no es presidente porque no quiere (Feijóo)", ha expresado otro televidente, equiparando con sarcasmo la batería de temas comprometedores abordados en 'El perro andaluz' frente al "masaje" que muchos denunciaron este miércoles durante la entrevista de Motos a Alberto Núñez Feijóo en el espacio de Antena 3.

Así, muchos seguidores de 'El Perro Andaluz' han ensalzado la función de Manu Sánchez. "A diferencia de Broncano, Manu Sánchez se ha preparado la entrevista y controla los temas. Buen rollo, pero preguntas y repreguntas duras", ha valorado otro telespectador. De igual forma, la audiencia ha celebrado positivamente también el equilibrio entre humor y tono serio de las preguntas del showman. "Mira que le está dando caña en la entrevista pero en ningún momento ha perdido las formas, insultado y ha mantenido el saber estar", han apreciado.

"Qué gusto da ver una entrevista política donde hay espacio para el humor, la espontaneidad y también para hablar de cosas serias. Pedro Sánchez está dejado momentos divertidísimos con Manu sin perder el tono cuando tocaba. Así da gusto ver una entrevista", ha resumido otra televidente. Esta precisamente ha sido una de las reacciones más recurrentes.

En definitiva, el trabajo de Manu Sánchez con Pedro Sánchez y su fórmula de entrevista justo antes de arrancar la campaña electoral ha recibido una ovación mayúscula por parte de la gente, situándose incluso como mejor valorada que las apariciones previas del líder del PSOE en otras plataformas durante las últimas semanas; como su entrevista con Javier Ruiz en La Séptima o, sin ir más lejos, su aparición con David Broncano.

"Es tan bueno y está tan infravalorado", "no defrauda", "oro molío", "es un presentador excelente" o "pocas o ninguna entrevista a un político más amena, elocuente, elegante y divertida que esta" han sido otros de los comentarios mas reiterados y destacados en una noche "brillante" para Manu Sánchez como profesional de la comunicación. "Me quito el sombrero (una vez más) ante el talento, la inteligencia, el humor y los reflejos", ha escrito el periodista Jesús Maraña.

Me quito el sombrero (una vez más) ante el talento, la inteligencia, el humor y los reflejos de @_ManuSanchez_, ahora en la entrevista a @sanchezcastejon

Frente a los insultos, la risa. https://t.co/3ZEgKuDHs8 — Jesús Maraña (@jesusmarana) November 12, 2026

No sé cómo irá de audiencia pero la entrevista de @_ManuSanchez_ está siendo más interesante que la de la Revuelta y la Séptima.



Y por cierto, si Abascal se pone frente a Manu, acaba destrozado. No sabría ni por dónde le caen las tortas andaluzas 😂 #PedroSanchezEnElPerro — Harry Binelli (@BinelliHarry) November 12, 2026

Está siendo una entrevista exigente, no obvia los temas, no evitan pisar charcos,... y con sentido del humor.



Pedro Sánchez además es un personaje que da mucho juego.



La sintonía Sánchez vs. Sánchez trasciende la pantalla y trasmite.



Genial#PedroSanchezEnElPerro — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) November 12, 2026

A diferencia de Broncano, Manu Sánchez se ha preparado la entrevista y controla los temas. Buen rollo, pero preguntas y repreguntas duras.#PedroSanchezEnElPerro — Enrique Clemente (@eclementen) November 12, 2026

Una entrevista entretenida, divertida, con humor, pero a la vez con seriedad, y sin olvidar ningún tema escabroso. Para que todo los españoles la vieran, compararán y después votarán #PedroSanchezEnElPerro — Jurasafu (@jurasafu) November 12, 2026

Entrevista muy pero que muy interesante, en fondo y formas. No dejéis de verla.#PedroSanchezEnElPerro — Albert #PaísValencià 🔻🍉 (@_Gafas_y_reloj_) November 12, 2026

Está dando gusto escuchar esta entrevista en comparación con la de la Revuelta del otro día #PedroSanchezEnElPerro — 🖤 (@_lauuuuu13) November 12, 2026

es tan bueno manu sánchez tan infravalorado la pedazo de entrevista que está haciéndole al perro intercalada con píldoras de humor perfectas viva andalucía cojones — 𝐥𝟎𝐮⸆⸉ (@simevesconganas) November 12, 2026

Qué gusto da ver una entrevista política donde hay espacio para el humor, la espontaneidad y también para hablar de cosas serias. Pedro Sánchez está dejado momentos divertidísimos con Manu sin perder el tono cuando tocaba. Así da gusto ver una entrevista. #PedroSánchezEnElPerro pic.twitter.com/r5vFcqPUvs — moav🦋 (@moav_bb) November 12, 2026

Mira que le está dando caña en la entrevista pero en ningún momento ha perdido las formas, insultado y ha mantenido el saber estar. Pueden convencerte las explicaciones o no pero se nota donde hay educación. Ole#PedroSanchezEnElPerro — David 🇪🇸 (@davidcobos1977) November 12, 2026

En 30 min de programa Manu ya le ha sacado las hostias de la policía durante la huelga general y los accidentes de tren del último año. Es casi tan incisivo como Pablo Motos ayer con ese que no es presidente porque no quiere.#PedroSanchezEnElPerro — PasabaPorAqui (@JoseLinare94370) November 12, 2026

Manu estas haciendo una entrevista seria y con humor!!! #PedroSanchezEnElPerro — Francisca Linares (@paquii66) November 12, 2026

Entrevista seria, un Pedro Sánchez respondiendo serio y de manera calmada a lo que presenta el presentador



Con un toque de humor cuando hay que tenerlo, me está gustando mucho #PedroSanchezEnElPerro — アーロン❤️‍🩹 (@aaronferreroo_) November 12, 2026

Insisto en que el programa de Manu Sánchez es mucho mejor que el de Broncano. A mí parecer. Se habla de lo que importa y no de chorradas. — Jesús Ojeda (@JessOjedaCalvo) November 12, 2026

Qué bueno es Manu Sánchez 😂 — Isa 🌈 (@lunadecartonLA) November 12, 2026

Manu Sánchez está muy brillante #PedroSanchezEnElPerro — Enrique Clemente (@eclementen) November 12, 2026

#PedroSanchezEnElPerro Debería ver más al @PerroAndaluzTVE

Manu Sánchez se maneja de miedo con la espada y con la corneta 🔝 — Arturo Mancebo (@amancebog) November 12, 2026

Que velocidad y desparpajo tiene Manu!!! Es impresionante la entevista.#PedroSanchezEnElPerro — QueSiQueSoyYo🔻 (@QueSiiQueSoyYo) November 12, 2026

#PedroSanchezEnElPerro



Manu Sánchez no defrauda, es un presentador excelente — Nacho (@nachovtg) November 12, 2026

Pocas o ninguna entrevista a un político más amena, elocuente, elegante y divertida que esta he visto.

Chapó @_ManuSanchez_ #PedroSanchezEnElPerro — Mariló ROJAs ۞ (@Bokerona_4) November 12, 2026

#PedroSanchezEnElPerro Lo que no estamos riendo en mi casa con esta entrevista,es mejor que la del programa de broncano 😂😂los dos perros son los mejores. — Herrera🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@juanantonio1511) November 12, 2026

Me está encantando esta entrevista y Manu está pletórico #PedroSanchezEnElPerro — hugo 🇪🇸 (@B_hugox) November 12, 2026

Me está encantando la entrevista de @_ManuSanchez_ al Presidente Sánchez

Las pullas que le está soltando como si nada… me flipa.#PedroSanchezEnElPerro — José Luis (@joseluisja89) November 12, 2026

El programón que le ha hecho Manu Sánchez a Pedro Sánchez es oro molío — 🔻 (@lopeziboristas) November 12, 2026