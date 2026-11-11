Masivas reacciones a la entrevista de Pablo Motos a Feijóo en 'El Hormiguero', con una crítica bastante repetida

Alberto Núñez Feijóo ha sido el primer candidato a la Presidencia del Gobierno en pasar por 'El Hormiguero' con su entrevista de este miércoles 11 de noviembre, en la que se ha reencontrado con Pablo Motos en una semana clave marcada por la fuerte presencia de rostros políticos en la parrilla televisiva de cara al inminente inicio de la campaña electoral, que arrancará este viernes 13 de noviembre a las 00:00 horas. Y la audiencia no ha tardado en dictar su sentencia a la entrevista del dirigente del Partido Popular en el programa de Antena 3.

Si bien Motos ya ha confirmado que Pedro Sánchez no acudirá finalmente a su espacio, el líder de la oposición sí le ha visitado este miércoles en mitad de una semana de incesantes entrevistas políticas en la pequeña pantalla. Su intervención en el formato del access prime time de Atresmedia se produce tras la visita de Santiago Abascal del lunes en 'La Revuelta' y el paso de Ada Colau por el espacio de David Broncano el martes y tan solo 24 horas después del paso del propio Feijóo por 'Horizonte' en Cuatro.

La audiencia dicta su veredicto a la labor de Pablo Motos en su entrevista a Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero'

Así, Alberto Núñez Feijóo ha repasado junto a Pablo Motos algunos de los temas más destacados de esta precampaña: como el accidente ferroviario de Urda, la dimisión de Óscar Puente o la huelga general del 11-N. "Esto es un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos, y de verdad, no se crea que me agrada decirlo, porque es fundamental tener a unos sindicatos que defiendan exclusivamente a los trabajadores y no a partidos políticos... Pero esa es su decisión", ha señalado sobre la convocatoria.

El líder del PP también ha abordado su posible coalición con Vox ante el escenario de no poder conseguir la mayoría necesaria en las urnas, las conversaciones que ha mantenido con Santiago Abascal y su compromiso a dimitir del cargo si no logra presentar los Presupuestos Generales del Estado durante sus primeros meses de legislatura. "Yo no voy a ser como Pedro Sánchez", ha insistido una y otra vez.

Durante la emisión de 'El Hormiguero', los espectadores han comentado en RRSS la labor de Pablo Motos, con una parte de éstos quejándose de su tono complaciente con el candidato del PP. La entrevista ha sido calificada por un sector del público como "masaje", a escasas horas de iniciar la campaña electoral del 29N. "Viendo lo de 'El Hormiguero' queda muy claro por qué lo de Jordi Wild ha cogido tanta relevancia y es tan importante. Hacen falta periodistas que tengan datos, que hagan fact checking y que rebatan las mentiras que dicen los entrevistados", ha sentenciado un usuario en la red social X.

"Está claro que Pablo Motos pensaba meterle caña a Pedro Sánchez. Algo merecidísimo. Pero ahora que le exija lo mismo a Feijóo. Hasta ahora, le está haciendo una entrevista masajito en la cabeza. Se le ve el plumero a Pablito", ha señalado sin rodeos otro telespectador. "Lleva 5 minutos con Pablo Motos y ya ha soltado varias mentiras... Ya se sabía que esto era una alfombra roja, pero ni 5 minutos ha durado el teatro", ha lamentado un seguidor.

"¿Le va a preguntar Pablo Motos a Feijóo sobre las supuestas reuniones del abogado de su partido con Koldo y si Tellado estuvo en ellas o eso no interesa hoy?", se han preguntado otros. "Si queréis ver una "entrevista" de verdad, de las que ponen en apuros al entrevistado, no pongáis @El_Hormiguero, porque está Motos haciéndole la cama a Feijóo, como era de esperar", ha sido una de las reacciones más destacadas.

En definitiva, un clamor mayúsculo contra la función del conductor de 'El Hormiguero', que, para muchos, ha propiciado que la intervención de Núñez Feijóo fuera un "mitin" y un "monólogo propagandístico" antes que una entrevista.

Viendo lo de #FeijóoEH queda muy claro porque lo de Jordi Wild ha cogido tanta relevancia y es tan importante.



Hacen falta periodistas que tengan datos, que hagan un fast checking y que rebatan las mentiras que dicen los entrevistados.



Y eso, por ahora, solo lo va a hacer Wild. — Alvaro Obiols (@Alobfa07) November 11, 2026

Está claro que Pablo Motos pensaba meterle caña a Pedro Sánchez. Algo merecidísino.

Pero ahora que le exija lo mismo a #FeijóoEH.

Hasta ahora, le está haciendo una entrevista "masajito en la cabeza" a Feijóo. #SeLeVeElPlumero a Pablito. pic.twitter.com/j1LR0i54n6 — Chico Asertivo (@ChicoAsertivo) November 11, 2026

Yo pensaba que la entrevista era para hablar de lo que va a hacer Feijo si es presidente, no para escuchar lo que hizo mal Sánchez #FeijóoEH — Estefania Castro (@tefakru) November 11, 2026

A ver si Pablo Motos le pregunta a #FeijóoEH por qué está en contra de que una mujer de 39 años aborte si considera que eso es lo que necesita hacer en su vida. Lo dudo viendo el masaje cómo va. — Julio Cortés (@JulioCorts16) November 11, 2026

¿Le va a preguntar Pablo Motos a Feijóo sobre las supuestas reuniones del abogado de su partido con Koldo y si Tellado estuvo en ellas o eso no interesa hoy?



Se ríe en la cara de las víctimas de la DANA y aquí no pasa nada. Qué vergüenza de programa.#FeijóoEH — Kike ꕤ (@kykepayan_97) November 11, 2026

#FeijóoEH

Broncano fatal. Motos un gran entrevistador: NI UNA pregunta comprometida ni, por tanto, repreguntas. Ni tan sólo preguntar por lo qué dice "el contrato". Todo plácido y suave.

Y como entradilla previa, ataque a Sánchez. Y esperas que éste acudiera a tú programa jeje — Ximo Barberà Gili (@Ximobarbera) November 11, 2026

#FeijóoEH lleva 5 minutos con Pablo Motos y ya ha soltado varias mentiras. Oscar Puente, irá en las listas pero no recogerá el acta de diputado y si en esas listas tachas su nombre el valor es el mismo.



Ya se sabía que esto era una alfombra roja pero ni 5' ha durado el teatro. — Alvaro Obiols (@Alobfa07) November 11, 2026

Si queréis ver una "entrevista" de verdad, de las que ponen en apuros al entrevistado, no pongáis @El_Hormiguero, porque está Motos haciéndole la cama a Feijóo, como era de esperar. #FeijooEH — NachoGHontoria (@NachogHontoria) November 11, 2026

#FeijooEH con público afín y un presentador servil. Pues eso. — Doña Marimoña (@lienzoblanc) November 11, 2026

#FeijooEH Pablo pregúntale a Núñez por el ático de Ladyaticos. — El Marqués (@JULIORUS) November 11, 2026

#feijooeh vaya entrevista madre mía..motos hace preguntas,el otro miente en todo y no le rebate nada...a otra pregunta y peloteo total ..y dice ser neutral... — Vegeta (@dekapiskol) November 11, 2026

Menuda ridiculez de mitin. Pablito se ha quedado mudo???😂😂😂😂😂#FeijooEH — laura (@LaPielDeLau) November 11, 2026

Pablo Motos no va a repreguntar nada. Son minutos gratis para el PP en directo. #FeijooEH — Opinandome (@Opinandome) November 11, 2026

Que entrevista más dura del Fleximan, esto es un mitin no una entrevista #FeijóoEH — FRAN D (@frandoro) November 11, 2026

Me cansan un poco las entrevistas en las que da igual lo que responda el candidato. Pocas repreguntas, mucho argumentario y escaso interés por profundizar.



En términos de #Compol: preaching to the choir. Hablar para los convencidos, no para ampliar el electorado. #FeijóoEH — Alberto Sanz Blanco (@AlbertoSBlanco) November 11, 2026

¿Lo de #FeijooEH es una entrevista o un monólogo? — Miguel PRL (@Miguelprl) November 11, 2026

Y hay quienes prefieren esta entrevista en la que se lee pregunta tras pregunta y no se rebate nada#FeijooEH — Yeray Tejera (@yerinho21) November 11, 2026

Sin embargo, otra facción del público que ha comentado la entrevista sí ha valorado positivamente la tarea de Pablo Motos con Feijóo, con algunos televidentes comparándolo directamente con David Broncano respecto a sus entrevistas a los candidatos políticos y la polémica con Santiago Abascal en 'La Revuelta'. "Buenas entrevista, sin cortes, dejando hablar y respetándose mutuamente. Así sí", ha reaccionado una espectadora. "Después de ver dos días 'La Revuelta' y ahora ver a Pablo Motos es una gran diferencia. Ninguno es periodista, pero Pablo sabe moverse en una entrevista y se nota su experiencia, Broncano al final es humorista", ha valorado constructivamente otro usuario.

Buenas entrevista,sin cortes,dejando hablar y respetándose mutuamente.asi,si.#FeijooEH — olga (@1962Azul) November 11, 2026

Feijóo mintiendo y sacando bulos descaradamente en El Hormiguero y Pablo Motos callado siguiéndole las mentiras.



Eso es bastante peor que lo de Boncano, pero no va a recibir tantas críticas. — Jesus (@JesusMalaga) November 11, 2026

Como cambia la entrevista cuando la hace un buen presentador, después de ver dos días #LaRevuelta y ahora ver a Pablo Motos es una gran diferencia, ninguno es periodista, pero Pablo sabe moverse en una entrevista y se nota su experiencia, Broncano al final es humorista #FeijooEH — ᴇʟ ᴋʀɪᴛɪᴄᴏ (@elkritico6265) November 11, 2026

Pablo Motos haciendo una entrevista a @NunezFeijoo , no un debate atacando #FeijooEH — Toni M 🕺🏼🍺 (@tmontijr) November 11, 2026

Pues no es santo de mi devoción en absoluto pero ha hecho una entrevista contundente, real y cojonuda#FeijooEH — Mr.Cibeles (@Mr_Cibeles) November 11, 2026