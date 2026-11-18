La nueva parada de Pedro Sánchez en medio de su gira por la televisión ha sido 'Espejo Público'. El candidato a la reelección se ha enfrentado a una dura entrevista de Susanna Griso después de que la periodista de las mañanas de Antena 3 confesara que había perdido todas sus esperanzas en poder contar con el Presidente en su plató.

Finalmente, el líder del PSOE ha acudido a la llamada y ha aparecido en el matinal, siendo la primera intervención en Atresmedia ante las elecciones del próximo 29 de noviembre y la tercera entrevista periodística tras las de Javier Ruiz en La Séptima y Carlos Franganillo en Telecinco, cuya polémica aún colea.

La visita de Sánchez a 'Espejo Público' ha levantado expectación, pues desde diciembre de 2023 no se sentaba frente a Susanna Griso. Un aspecto que prácticamente ha elevado a categoría de acontecimiento el encuentro entre la comunicadora y el dirigente socialista, que ha arrancado con tensión desde el primer minuto.

La primera pregunta de Susanna Griso: "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?"

Pedro Sánchez se ha mostrado "animado" porque, siendo sus sextas elecciones como candidato al Gobierno, no había visto nunca una movilización como la que está detectando. Sin embargo, la periodista, sin dilación, ha ido al grano: "115 muertos en dos accidentes de tren en 9 meses, 4 años sin presentar Presupuestos y sin ni siquiera hacer amago de hacerlo, un rosario de casos de corrupción (Ábalos, Koldo, Santos Cerdán), la imputación de la cúpula de la SEPI, la directora de la Guardia Civil, la condena a su hermano y al Fiscal General del Estado, el juicio que le han abierto a su mujer... ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?".

🗣️ "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?"



➡️ Así responde Pedro Sánchez a la pregunta de @susannagriso en #EspejoPúblico



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"He asumido responsabilidades políticas. Recuerde que yo soy también el Presidente de la pandemia, de los shocks energéticos derivados de la guerra de Ucrania e Irán y de la DANA. Y hemos respondido dando la cara, dando respuestas y asumiendo responsabilidades", le ha contrariado el socialista, amparándose en la reciente dimisión de Óscar Puente como principal paradigma de la asunción de responsabilidades.

"Las responsabilidades en política se resuelven con la dimisión y lo demás es música celestial. Puente tardó dos accidentes en entenderlo. Y la pregunta es: ¿cuánto tardará usted?", ha insistido Susanna Griso mientras que Sánchez, como contrarréplica, ha señalado que Carlos Mazón sigue en política y que Ayuso "no ha asumido responsabilidad con una decisión tan dramática en pandemia no derivando a hospitales a mayores de las residencias".

Más tarde, Pedro Sánchez también ha hablado de todas las contradicciones de Alberto Núñez Feijóo sin ni siquiera llegar aún al Gobierno, y ahí se ha producido otro bronco momento con la presentadora, que le ha encarado: "No voy a sacar a relucir las medidas verdades, las mentiras o las promesas no realizadas, pero en su caso son 48 como mínimo. Podría echarle en cara también las medias verdades o las promesas incumplidas". Al hilo, le ha recordado el famoso 'no es no' a Rajoy en la investidura de 2015 y cómo en 2018 decía que "un Gobierno sin Presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina".

Pedro Sánchez se encara a Griso: "No era justo, esa información no la tiene usted correcta"

Entretanto, Griso le ha espetado que, según la mayoría de sondeos demoscópicos, "no va a poder formar Gobierno aunque en el mejor de los casos sea la fuerza más votada"; algo que no ha gustado al Presidente, que ha asegurado que "voy a formar Gobierno con una mayoría más amplia y más progresista" sin ápice de dudas.

En otro orden cosas, la conductora de 'Espejo Público' le ha reprochado que "es difícil de entender que cambiara el funeral por las víctimas del accidente de Urda por un podcast con el youtuber Jordi Wild". Aquí se ha producido otro momento especialmente tirante. "No era justo, esa información no la tiene usted correcta", le ha desmentido Sánchez. Una contestación, a modo de corte, muy similar a la que empleó con Carlos Franganillo en su incómoda entrevista del lunes en 'Informativos Telecinco'. "No era cuando se produjo esa misa", ha rebatido, defendiendo a su vez que España es un Estado aconfesional. En paralelo, Susanna Griso también le ha recriminado que "es incomprensible que 9 meses después no se sepa exactamente qué pasó en Adamuz y que, en cambio, en Urda se tardaran seis horas en apuntar al factor humano".

🗣️ "Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast"



➡️ La reflexión de @susannagriso sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas de Urda



📲 El presidente responde en #EspejoPúblico pic.twitter.com/UFmXznQjtg — Espejo Público (@EspejoPublico) November 18, 2026

Por otro lado, la corrupción también ha copado protagonismo en la entrevista, derivando en un choque entre Griso y Pedro Sánchez cuando éste ha usado la palabra "sufrir" para afirmar que él también la ha padecido. "No sé si el verbo es 'sufrir'. Usted es el responsable y las responsabilidades se dirimen dimitiendo. La corrupción la sufrimos los españoles por el dinero que se pierde por las cloacas. La responsabilidad dirigiendo es suya y, por eso, más que sufrido, usted es un agente activo", le ha endiñado la periodista.

"No me diga eso", ha saltado Pedro Sánchez. "No digo que sea culpable, eso lo van a dirimir los tribunales; digo que usted es responsable político", ha insistido Griso, que no ha eludido tampoco el caso de su hermano y el de su mujer Begoña, planteándole si le habrían concedido una cátedra "si no fuera mujer de".

La crisis migratoria en Ceuta también ha tenido su hueco importante durante la conversación, en la que Susanna Griso le ha reprendido por irse a la Mareta "de vacaciones", preguntándole "cómo se explica esa respuesta si estábamos ante una violación territorial". En su descargo, el político ha subrayado que también trabajó desde esa residencia, que "la situación es muy buena hoy" y que "se está avanzando rápido" en la solución.

Sánchez: "Si usted considera normal que al Presidente del Gobierno se le llame 'hijo de p***' diciendo 'me gusta la fruta', es su opinión. Para mí es absolutamente condenable"

Ya hacia la recta final de la entrevista, ha habido otro encontronazo cuando Griso le ha refutado con que "no puede decir que el PSOE no deshumaniza porque han entrado en el mismo juego que el PP ridiculizado a Feijóo en las sesiones de control del Congreso". En este instante, la tensión ha alcanzado su máxima cota. "Si usted considera normal que al Presidente del Gobierno se le llame 'hijo de p***' diciendo 'me gusta la fruta', es su opinión. Para mí es absolutamente condenable", ha sentenciado Sánchez, molesto con la equiparación. "Es una reflexión tramposa", le ha replicado la presentadora de las mañanas de Antena 3.

La charla ha concluido con un "gracias" de Susanna Griso por haber accedido finalmente a asistir a su programa. Eso sí, dejándole un recado por haberse resistido tanto tiempo a aparecer: "No sea tan caro de ver porque tres años son muchos". "En estos próximos cuatro años a lo mejor me dejo caer un poco más por aquí", le ha prometido Sánchez, convencido de que en calidad de Presidente.

Los espectadores opinan con rotundidad ante la entrevista de Susanna Griso a Sánchez en 'Espejo Público' y ponen el acento en un detalle

Vista la entrevista, los espectadores han dictado su veredicto en redes, donde las reacciones han sido masivas. De forma muy generalizada, se ha señalado que más que una entrevista ha vuelto a ser un debate político "cuerpo a cuerpo"; comparándolo, en algunos casos, con lo ocurrido el lunes con Carlos Franganillo: "Las entrevistas duras están muy bien, el problema es cuando el periodista habla más que el entrevistado y no para de interrumpir".

"Una entrevista no es un debate"; "a Susanna Griso se le acaba de ir la entrevista al Presidente del Gobierno de las manos y también contesta por él"; "se está haciendo un Franganillo y no deja hablar al entrevistado" o "yo tenía entendido que en una entrevista el periodista pregunta y el entrevistado responde" han sido algunos de los comentarios más repetidos. El clamor, en ese sentido, ha sido unánime. La voces más beligerantes han ido mucho más lejos y han hablado de "actitud agresiva" de la comunicadora.

A la par, muchos han celebrado el tono incisivo que Griso ha empleado con Sánchez. Sin embargo, este sector de la audiencia se ha preguntado también por qué ese rasero no se ha aplicado a otros candidatos como Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo: "Me gusta mucho la caña que le está dando, pero claro ves otras entrevistas que hace a Ayuso, Abascal o Feijoo y te echas a reír". "Una entrevista incisiva, agresiva en momentos y en la que ha repreguntado e interrumpido al Presidente cuando lo ha considerado oportuno. Muy bien, excelente. Ahora revisen las que ha hecho a Feijóo, Ayuso o Abascal. Y comparen", ha publicado con sorna el periodista Javier García.

Así, a este respecto, se ha apuntado a una falta de imparcialidad que ha llevado a la periodista y columnista Rosa María Artal a emitir una de las críticas más demoledoras: "Griso pregunta al presidente del Gobierno tan incisiva como suele estar día sí y día no en el estudio con Ayuso, ¿verdad? En el mismo pack de asuntos reales van los bulos y escandalosos lawfare. ¿Qué tiene que pasar en este país para que no nos avergonzamos de cierto periodismo?".

Susanna Griso, foco de críticas por "machismo" y por relativizar el 'me gusta la fruta' de Ayuso

Y esta es la prensa española.

Para Susanna Griso es lo mismo llamar corrupto a alguien que llamarle hijo de puta. pic.twitter.com/pIxZM9G2Hs — B O R J A 🏳️‍🌈 (@borjavillag) November 18, 2026

"Susanna Griso, dura e incisiva. Me parece bien. Pero los juicios de valor están siendo descarados. Y comparar el 'hijo de p***' con que Pedro dejase en ridículo a Feijóo en los debates parlamentarios", ha reprobado en una dirección similar un politólogo. Y es que otra de las grandes críticas que se ha registrado tiene que ver con que la periodista equilibrara el popularizado insulto de Ayuso con determinados chascarrillos de Sánchez hacia Feijóo por sus lapsus. "Susanna Griso defendiendo el 'me gusta la fruta' de IDA. Así se entiende la neutralidad de la entrevistadora", ha condenado un usuario en 'X'.

"Lástima que Griso no ponga el mismo empeño crítico en sus regulares citas de baño y masaje con Ayuso. O con Feijóo y otros. Un referente del periodismo es aquel que aplica la misma vara de medir a todos. Y deja responder al entrevistado", clamado el productor televisivo y guionista Javier Olivares.

Denuncias en redes ha suscitado también el momento en el que Griso ha preguntado a Pedro Sánchez si "intenta trabajarse ahora a las mujeres" con su sorprendente entrevista en la revista 'Lecturas'. Esta desafortunada cuestión ha sido fuertemente censurada, con acusaciones de "machismo", por la forma en la que se ha planteado. Además, ha recibido un grueso corte del Presidente en directo: "Eso sería despreciar a las mujeres".

Susana Griso: "Intenta ahora... trabajarse... a las mujeres?"



Sánchez: "Eso sería despreciar a las mujeres..."



Jod3r, Susana, córtate un poco, menudo corte te ha metido con la respuesta que te ha dado...#EspejoPúblico pic.twitter.com/xLJOW2yzBS — Volando... (@aerotrastorna2) November 18, 2026

Incluso entre los detractores más combativos de Pedro Sánchez ha habido quejas hacia Susanna Griso. En este caso, señalando, a su juicio, que han quedado cuestiones en el tintero: "La entrevista en #EspejoPúblico vuelve a dejar muchas preguntas en el aire. España no puede permitirse otros cuatro años de políticas sanchistas, de excusas, desgaste institucional y promesas para salir del paso. Los ciudadanos merecen mucho más".

Griso pregunta al presidente del Gobierno tan incisiva como suele estar día sí y día no en el estudio con Ayuso, verdad? En el mismo pack de asuntos reales van los bulos y escandalosos lawfare. ¿Qué tiene que pasar en este país para que no nos avergonzamos de cierto periodismo?… https://t.co/mxt2HpbIHu — Rosa María Artal (@rosamariaartal) November 18, 2026

https://twitter.com/olivares_javier/status/2123018884064198752

Una entrevista no es un debate.



Preguntar, repreguntar y contrastar es periodismo, pero asumir el papel de adversario político es otra cosa.



Lo de Susana Griso con el presidente es un debate, pero con una diferencia fundamental: él no puede preguntar. https://t.co/ibzIQGPl4i — Fernando Estarás (@fernandoestaras) November 18, 2026

Una entrevista de Susana Griso incisiva, agresiva en momentos y en la que ha repreguntado e interrumpido al presidente cuando lo ha considerado oportuno. Muy bien, excelente. Ahora revisen las que ha hecho a Feijóo, Ayuso o Abascal. Y comparen. https://t.co/ME7dn6K1R6 — Javier García (@JavierGarcia1) November 18, 2026

Muy poco profesional la actitud agresiva de Susanna Griso en su entrevista a Pedro Sánchez en #EspejoPublico . Una entrevistadora no puede ser parte del conflicto, debe ser moderada, objetiva e imparcial, no aprovechar sus preguntas para colar especulaciones, bulos, juicios de… pic.twitter.com/pZitR11VpO — Pablo Rodríguez Lago 🇪🇦 (@fei_rock) November 18, 2026

Susana Griso, dura e incisiva. Me parece bien. Pero los juicios de valor están siendo descarados. Y comparar el hijo de puta conque Pedro dejase en ridículo a Feijó en los debates parlamentarios.. — hector santin (@hectorst48) November 18, 2026

A Susana Griso se le acaba de ir la entrevista al pte de gobierno de las manos, también contesta por él. — Maria Pilar Rodero (@65_rodero) November 18, 2026

A Susana Griso se le ve tremendamente nerviosa.



Las entrevistas duras están muy bien, el problema es cuando el periodista habla más que el entrevistado y no para de interrumpir con datos que ni son ciertos. #EspejoPúblico pic.twitter.com/P8zC6wZByJ — Volando... (@aerotrastorna2) November 18, 2026

Me gusta mucho la caña que le está dando Susana Griso a Sánchez pero claro ves otras entrevistas que hace a, por ejemplo, Ayuso, Abascal o Feijoo y te echas a reir#EspejoPúblico — Blitz a la izquierda (@BlitzProgre) November 18, 2026

Susana Grisó está haciendo un Franganillo... no dejar hablar al entrevistado... #EspejoPúblico — Merche Ruiz (@mercheruiz_) November 18, 2026

Susana Griso está quedando fatal! Cada vez que Sánchez le desmonta algo, le cambia de tema sin dejarle terminar!!!! #EspejoPúblico — Selu 🏹 (@seluzama) November 18, 2026

Lo de Susana Griso a Pedro Sánchez ¿que es una entrevista o un interrogatorio?.#Espejopublico — Carlos🇪🇸 (@carsamo82) November 18, 2026

Yo tenía entendido que en una entrevista el periodista pregunta y el entrevistado responde. #EspejoPúblico — encarnita 🍷🍉✊️🏳️‍🌈 (@encarnanarvaez) November 18, 2026

Susanna Griso defendiendo el «me gusta la fruta» de IDA. Así se entiende la neutralidad de la entrevistadora, #EspejoPúblico — Doe Hache (@Doehachej) November 18, 2026

#EspejoPúblico Susana Griso hazte una entrevista tú sola a ti misma.. si no vas a dejarle hablar para qué le invitas??????? — Sombra Fucsia (@FucsiaSombra) November 18, 2026

#EspejoPúblico Lamentable el papel de @susannagriso , no hace preguntas, acusa y no deja contestar. Está tan nerviosa que parece que su puesto depende de esta entrevista. Oh, wait… — Sandra (@SandraBackUp1) November 18, 2026

Susanna Griso está perdiendo las riendas de la entrevista, está frustrada por no haber pillado a Sánchez en ninguna contradicción. En el momento que el entrevistador habla más que el entrevistado es signo de la imposición política que pretendía con esta entrevista. #EspejoPúblico — ricard 🙂 (@ricard_romero) November 18, 2026

Susana Griso, la periodista que quiere ser protagonista.

Estoy por cambiar de canal, aplicar el galope de gish no es ser buena periodista, simplemente es dejar claro que unicamente quieres exponer tu ideario político — Mónica Canitrot 🇪🇦 (@monicacanitrot) November 18, 2026

Ha habido ratos de la entrevista sin sentido alguno. Griso no ha sabido aprovechar la oportunidad. #EspejoPúblico — Azuleches (@azuleches) November 18, 2026

La entrevista en #EspejoPúblico vuelve a dejar muchas preguntas en el aire. España no puede permitirse otros cuatro años de políticas sanchistas, de excusas, desgaste institucional y promesas para salir del paso. Los ciudadanos merecen mucho más que propaganda y mentiras. — sergio atalaya (@sergiatalaya) November 18, 2026

Un sector del público cree que Susanna Griso ha conducido "bien" la entrevista porque la llevaba preparada

Para otra parte del público, aunque en menor medida en función de la representación que ha tenido en redes, ha sido una entrevista "muy bien llevada". "Puede que la entrevista de 'Espejo Público' esté siendo la más complicada para Sánchez. Creí que nunca lo diría, pero bastante bien Susanna Griso", ha considerado el analista político Manuel Varela. "Mira que me gusta poco Susana Griso, pero creo que su entrevista con el Presidente es la única sensata de todas las que he visto", ha sentenciado la periodista Ángela Lloret.

Por su parte, el consultor político Jordi Sarrión-Carbonell ha dejado esta reflexión después de ver y analizar el paso del candidato del PSOE por el magacín de Atresmedia. "No sé si Sánchez conseguirá imponerse en las elecciones, pero en los platós de televisión continúa invicto esta campaña tras Broncano, Franganillo y Griso".

No sé si Sánchez conseguirá imponerse en las elecciones, pero en los platós de televisión continúa invicto esta campaña tras Broncano, Franganillo y Griso.



Veremos el debate contra Feijóo. — Jordi Sarrión-Carbonell (@sarrioncarbo_) November 18, 2026

Mira que me gusta poco Susana Griso, pero creo que su entrevista con el Presidente es la única sensata de todas las que he visto.



Hay que preguntar por lo que toca preguntar, sin rodeos. 10/10



Ojalá ver más entrevistas así con todos los candidatos. — Ángela Lloret (@angela__lloret) November 18, 2026

Puede que la entrevista de Espejo Público esté siendo la más complicada para Sánchez.



Creí que nunca lo diría, pero bastante bien Susana Griso. — Manuel Varela (@ManuelVarelaH) November 18, 2026

Susana Griso es un referente para cualquier periodista de este país.



Y hoy lo está demostrando con su entrevista a Pedro Sánchez.



¡Enhorabuena, @susannagriso! 👏🏼#EspejoPúblico pic.twitter.com/mzdGqk9xBP — Pablo Sarrión López (@PabloSarrion) November 18, 2026

Vaya pedazo de entrevista se está marcando Susana Grisso #EspejoPúblico — Celia (@Celiuski19) November 18, 2026

A preguntas claras y concrretas @sanchezcastejon en muchas ocasiones en la entrevista en #EspejoPúblico tiende a escapar con generalizaciones o con alusiones al gobierno previo del PP. @susannagriso trata de reconducir el tema pero él lleva muy clara su estrategia — José Luis Martín Ovejero (@JLMartinOvejero) November 18, 2026