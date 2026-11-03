Marta Gómez Montero se lleva la réplica del día de Jesús Cintora tras apoyar el ataque del PP a Silvia Intxaurrondo en 'Mañaneros 360'

Este martes, Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a señalar a Silvia Intxaurrondo cuando una reportera de 'Mañaneros 360' le ha preguntado por su ataque a algunos periodistas. Después sus palabras han sido aplaudidas por Marta Gómez Montero provocando que Jesús Cintora haya tenido que replicarla para dar la cara por su compañera. .

Y es que Cayetana Álvarez de Toledo sigue insistiendo en su amenaza de acabar con Silvia Intxaurrondo si el PP llega al gobierno y toma el control de RTVE. "Yo me refería a los comisarios políticos. Yo he dicho que no se puede aceptar que haya comisarios políticos en instituciones que son de todos. Dije que no vamos a tener ni a Leires, ni a Koldos ni a Jesicas pero tampoco a Tezanos, Pumpidos e Intxaurrondos. Personas que utilizan el dinero de todos al servicio de un proyecto de poder personal que es el de Pedro Sánchez", ha defendido la número dos de Feijóo en la lista por Madrid al Congreso.

"No queremos quitar los comisarios políticos del PSOE para poner comisarios políticos del PP. Queremos proteger la sacrosanta neutralidad de las instituciones públicas que tienen que ser de todos", ha recalcado Cayetana Álvarez de Toledo sobre su crítica y señalamiento a Silvia Intxaurrondo después de que este mismo martes la presentadora haya vuelto a cuestionar a Miguel Tellado en su entrevista por pedir la dimisión de Óscar Puente por la tragedia ferroviaria y haber defendido a Mazón y su gestión de la dana.

Sobre los comisarios políticos en la televisión pública.



Hoy, a una pregunta de @MananerosTVE pic.twitter.com/riTHlptDRl — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 3, 2026

Tras escuchar las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, Jesús Cintora no se ha reprimido su reacción. "Es la forma de expresar, de seguir esta campaña contra Silvia Intxaurrondo. Lo cierto es que Silvia Intxaurrondo hace preguntas, que es su deber, y a partir de ahí pues por ejemplo Tellado acaba diciendo que no había aviso con la dana, una alerta roja que había desde primera hora de la mañana", ha recalcado el presentador.

Justo después, ha sido Marta Gómez Montero quién ha provocado de nuevo un pequeño desencuentro con sus compañeros al tratar de defender lo que había dicho la política del PP. "No se pueden utilizar las instituciones públicas, ninguna, ni se puede utilizar el CIS, ni el Tribunal Constitucional, ni RTVE porque es de todos los españoles y no se puede poner al servicio de un gobierno. Eso no es admisible. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo y lo que ha dicho el señor Tellado esta mañana en esta televisión", ha aseverado la periodista.

"Lo estamos viendo. No puede haber ninguna justificación, ni se puede amparar que un ministro como el señor Puente no asuma su responsabilidad política como sucede en cualquier otro caso", ha insistido. "Como lo hizo Ana Pastor o Federico Trillo", le ha replicado Gloria Marcos. "Yo no me voy a retrotraer. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo", ha vuelto a decir Gómez Montero.

"Yo te hago una pregunta Marta, ¿estás de acuerdo en que hay que ir contra las Intxaurrondos?", le ha repreguntado Jesús Cintora. "Estoy de acuerdo con que las instituciones y los medios públicos no pueden convertirse ni se pueden utilizar por parte de ningún gobierno y tienen que estar al servicio de todos los españoles. Sí, quiero decir y lo digo con toda claridad que ningún medio público que pagamos todos los españoles se puede poner al servicio de un gobierno sea de la sigla que sea", ha repetido la periodista. "Como Telemadrid o la televisión valenciana", le ha recordado Gloria Marcos.

Jesús Cintora defiende a Silvia Intxaurrondo en 'Mañaneros 360'

Jesús Cintora, Gloria Marcos y Marta Gómez Montero en 'Mañaneros 360'

Después Jesús Cintora ha sido muy contundente con su contestación. "Esto lo dices además, y es buenísimo que lo puedas decir aquí libremente y abiertamente. Yo si diré en defensa de mi compañera que mi compañera hace preguntas, preguntas ajustadas a los hechos que están ocurriendo. Lo que no ha hecho mi compañera es decir que no había avisos con la dana cuando había una alerta roja. Lo que no ha hecho mi compañera Silvia Intxaurrondo es decir que hay que ir contra alguien. Ella cuenta, pero decir que hay que ir contra las Intxaurrondos un día si y otro también, a mí como compañero y como persona me parece absolutamente reprobable. Nunca diré que estoy de acuerdo con eso, yo particularmente. Pero eres libre de decir, aquí estás tú, para decir lo que consideras.

"Eso sí, hay que remarcarlo, en la dana no hubo capacidad de mucha gente para reaccionar porque no se les avisó. 234 muertos y había una alerta roja. El presidente autonómico, después respaldado durante días y semanas por gente como Tellado, se fue a una comida y a una sobremesa larguísima y no estuvo a la altura. Salir diciendo que no había avisos con la dana o que es cosa juzgada es ir en contra de la realidad, pero bueno es lo que hay. Pero aquí por supuesto se puede decir lo que ha dicho Marta, y diré más, aquí al frente hay un periodista y abogado, no un diputado del PP como puso en su tiempo el PP al frente de esta casa", ha concluido Cintora.