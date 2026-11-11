Marta Flich secunda la huelga general y desaparece de su puesto en La 1 de RTVE tras la suspensión de 'Directo al Grano'

Este miércoles 11 de noviembre es día de Huelga General en España y los paros se están haciendo sentir también en el ámbito de la televisión. Canal Sur se ha ido a negro a primera hora de la mañana, un grupo de encapuchados han irrumpido en La 2 Cat impidiendo a Gemma Nierga seguir con su trabajo en 'Café d'Idees' y 'Noticias Cuatro' ha sufrido un pequeño recorte en su duración. En RTVE la franja matinal no se ha visto alterada, sin embargo la tarde de la cadena pública se verá trastocada cayendo las emisiones de todos sus programas en directo.

Así, 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' desaparecen completamente de sus franjas de emisión respectivas tanto en La 1 como en La 2, y en la tarde de La 1 estos programas van a ser sustituidos por la emisión en simultáneo de 'Noticias 24 h' del Canal 24 horas. Sin embargo, las series 'Valle Salvaje' (17:35 horas) y 'La Promesa' (18:20 horas) sí se mantendrán en la parrilla.

Por su lado, Marta Flich ha anunciado unas horas antes del horario de emisión habitual de su programa que ella secundaba esta huelga y por tanto dejaba claro que iba a ejercer su derecho a faltar al trabajo. "Hoy secundo la huelga porque la vivienda es inasequible para una amplia mayoría. Y las comunidades autónomas gobernadas por Vox, ya sabéis que es ultraderecha, no aplican las leyes de vivienda y las medidas para las zonas tensionadas", ha empezado explicando.

"Porque siempre la coalición de PP y Vox ha votado en contra en el Congreso de los Diputados de los decretos para impedir los desahucios, han votado en contra de parar la crueldad de los fondos de inversión, de los fondos buitres y han votado en contra de proteger a los pequeños propietarios y han votado en contra para blindar a los más desprotegidos a través del escudo social; porque los gobiernos de las comunidades autónomas recortan las políticas sociales que pagan la salud física y mental de los trabajadores", ha seguido defendiendo en un vídeo compartido en sus redes sociales.

"Y sobre todo nos afecta a nosotras. ¿Por qué? Pues por el papel de cuidadoras que se nos ha asignado y el papel de la conciliación. Secundo la huelga porque están en peligro los derechos obtenidos en materia laboral con la amenaza de la derogación de los derechos adquiridos en la ley de la reforma laboral, porque corren peligro los convenios colectivos, porque se quiere poner en duda la viabilidad de las pensiones y porque la privatización es la hoja de ruta de lo que podría llegar", ha seguido confesando.

Tras ello, Marta Flich ha insistido en que "la secundo para que estar enfermo no sea un estigma laboral y la secundo porque los derechos hay que ejercerlos y por toda mi solidaridad con todas y con todos los españoles que lucharon y que se dejaron la salud y la vida por todo lo que tenemos, y que no está garantizado salvo que sigamos peleándolo". "Hago la huelga porque estoy en contra de la guerra y de las muertes que provoca, y de la subida de las materias primas, y que se suma a nuestras facturas de la luz, el petróleo".

"Secundo la huelga por nosotros, por todas, porque tengamos sanidad pública si estamos enfermos, porque tengamos derecho a ser quién queramos ser y tengamos el ascensor social que nos da la educación pública, para que no te exploten en tu trabajo, por la redistribución de la renta, por la progresividad impositiva, porque las grandes fortunas y grandes empresas paguen menos impuestos en términos relativos que tú, o que se les perdone directamente esos impuestos, eso está pasando. Entonces para que todos y todas tengamos los mismos derechos y oportunidades y para decir que las buenas personas, que somos la mayoría, para que no haya abusos", ha seguido enumerando los motivos por los que hace huelga.

"Y yo lo hago para visibilizar desde mi posición a toda la sociedad, a este gran país en el que vivimos, hago la huelga por mis padres, por mi hermana, por mi hija, por el pasado y por el futuro, y por todo lo que creo que representa ser español que es cuidar, blindar los derechos, garantizar la igualdad y desterrar el abuso. Este día es nuestro, es vuestro. Nos vemos mañana para seguir dándolo todo, yo mañana voy a trabajar y voy a TVE y sigo con la vida y todo bien. Fuerza, ánimo, mucha paz y tranquilidad y besos para todos", ha sentenciado la presentadora.