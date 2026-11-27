Este jueves, 26 de noviembre, se celebró el último debate electoral antes de los comicios generales del 29N. Y, al igual que sucedió con el cara a cara de una semana antes entre Sánchez y Feijóo, Marta Flich fue analizando al detalle todo cuanto sucedía en el debate a cuatro. Y dejó claro quién, en su opinión, había sido el ganador de la noche.

Organizado por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado, este debate a cuatro contó con la presencia de los líderes de las principales formaciones políticas: Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la reelección; Alberto Ñúez Feijóo, por el Partido Popular; Santiago Abascal, candidato de Vox; y Ada Colau, la del Frente Amplio.

"Feijóo comienza titubeante, con bulos y de primer plato: croquetas. Todo leído claro", escribió en un primer tuit Marta Flich. Sería el primero de muchos otros, pues la presentadora de 'Directo al gano' utilizó su cuenta de X para analizar lo que iba sucediendo en el, para algunos, debate decisivo. "Abascal dice que presenta una propuesta… pongo el oído y cri cri cri. Propuesta not found", escribió en otro, sobre la falta de propuestas del líder de Vox.

"Feijóo echándole la culpa a Sánchez de que el PP votó en contra de la ley de vivienda y sacando las croquetas again esta vez con lo de la prostitución (que no quieren abolir)", recordó Marta Flich, quien alabó que Pedro Sánchez volviera con las pilas cargadas tras el tropezón que tuvo una semana antes: "PS on fire. La estrategia del cara a cara es historia. Va al ataque". También alabó a la candidata del Frente Amplio: "Colau muy bien! Muy muy bien! Está aprovechando. Ha llegado preparada. No se come las croquetas de Feijóo".

El dardo de Marta Flich a María Casado por su labor en el debate

Por el contrario, la periodista se mostró muy crítica con los líderes de la derecha: "Abascal sigue a su movida. Bulos, bulos y de postres: bulos. Dice el partido negacionista de la violencia machista que el resto son machistas. Y por supuesto ahora va con la inmigración porque para él, bulo mediante, todo es culpa de los que vienen a tener una vida digna".

Aunque Marta Flich también tuvo para la moderadora del debate, a la que lanzó un dardo por su labor en el mismo: "María Casado pide deportividad. Ejem. Igual hay que pedir que no se mienta". "Ada Colau da por hecho un Gobierno progresista y está en el debate como en un Consejo de Ministros. Feijóo desaparecido acaba de pedir casito: "Me ha llamado energúmeno". Y se pone a hablar de vivienda habiendo votado a todo NO", escribió en otro tuit la presentadora de RTVE, criticando la hipocresía del líder de los 'populares'.

Algo que también criticó del líder de la formación ultraderechista: "Abascal se acaba de meter a portavoz de Comisiones Obreras. Un señor que cree que hay que recortar todo, adalid de la vivienda cuando Vox ha votado en contra de todo lo que te conviene en los últimos casi 4 años jajaja". "Feijóo empeñado en no levantar la cabeza del folio", insistió Marta Flich, que se fijó en otro momento del político gallego: "Dice Feijóo que la gente no ve en la nevera lo bien que va la macroeconomía. Vaya cuajo: las políticas sociales se han capado en las Comunidad Autónomas que gobierna él. Dice que ha subido la luz y quiso capar la excepción ibérica, dice que sube la gasolina y apoya a Trump y la guerra en Irán".

"La Peter ha venido fuerte ¿eh?!", reconoció la presentadora sobre el presidente del Gobierno, mietras que, por el contrario, "a Pepovox no les sale ni la o con un canuto. Dato objetivo". Otro de los momentos más comentados de la noche fue cuando Sánchez y Colau sacaron a relucir el bono social térmico que está cobrando Santiago Abascal, algo que él justificó alegando que tiene una familia numerosa: "El bono social térmico: "nosotros no hemos votado nunca en contra de las familias numerosas", dice Abascal", escribió la periodista, sacando a la luz otra de las mentiras del candidato de Vox.

Marta Flich tiene claro quién ganó el debate a cuatro

Marta Flich se mostró encantada con el tándem que formaron Pedro Sánchez y Ada Colau: "PS y Ada Colau… Mamma Mía Equipasooooo". Sin embargo, lamentó que Abascal no condenara la violencia machista que, apenas unas horas antes, se había cobrado una nueva víctima: "De media, cada semana asesinan a una mujer en España por ser mujer. La asesina un hombre MACHISTA. En su mayoría parejas o expareja. Quien no lo condena, lo legitima. Quien no destina fondos para combatirlo, lo legitima", sentenció, con un reproche también al PP.

"El marco ficción que había planteado el tíquet PP-Vox para el debate, ha fracasado. Dato objetivo", escribió en otro tuit la presentadora, que volvió a mostrarse muy crítica con el bloque de la derecha: "Que dicen los que anuncian recortes, que por qué no se invierte más donde ellos quieren recortar. Perdón ¿eh? Pero a mí me explota la cabeza. Os lo juro". "Este debate a cuatro sirve para ver la conformación de Gobiernos. Ayuda al imaginario. Y hoy está ayudando y mucho", opinó poco después.

"Feijóo no contesta al aforamiento de Mazón. Preguntado por segunda vez por Colau. Insiste Colau con Abascal. No contesta Abascal. Pero sí aprovecha para despreciar a TVE como escudo. Insisto: ha cambiado el marco. El votante lo tiene claro", escribió Marta Flich quien, en un último mensaje, dejó claro quién había sido para ella el ganador del debate: "A las 23.37 horas tengo varias conclusiones: Pedro Sánchez mordió con datos y educación. Ganó. PP-VOX descolocados. De los dos, ganó en lo suyo Vox. Feijóo no dejó de leer. Es el gran perdedor. Colau rentabiliza el debate. Mal saldo para las derechas".

Me voy a dormir.Veo el final mañana.A las 23.37 hr tengo varias conclusiones: Pedro S. mordió con datos y educación. Ganó. Pepox descolocados. De los dos, ganó en lo suyo VOX. Feiijóo no dejó de leer. Es el gran perdedor. Colau rentabiliza el debate.Mal saldo para las derechas — Marta Flich (@martaflich) November 26, 2026

Ya en la mañana de este viernes, la periodista recordó uno de los momentos que más indignación causó entre la audiencia y los usuarios de las redes sociales. Cuando Alberto Núñez Feijóo le espetó a Ada Colau: "Y usted, calladita". Con un gesto en el que le exigía silencio de muy malas maneras que hizo que Pedro Sánchez tuviera que intervenir para pedirle respeto hacia la candidata de Frente Amplio. "Las mujeres conocemos de sobra los diminutivos despectivos machistas como el 'calladita'", sentenció Marta Flich.