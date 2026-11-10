Marta Flich deja claro lo que opina de la entrevista de 'La Revuelta' a Santiago Abascal: "Todo mal, le vino grande"

Pese al boicot que el público más fiel de 'La Revuelta' pedía a la visita de Santiago Abascal este lunes 9 de noviembre, la entrevista al líder del Vox otorgó el récord histórico en espectadores al programa de David Broncano, con 4,8 millones de espectadores de media y un 33,6% de share. Aunque no estuvo exenta de críticas. Numerosos rostros televisivos, como Marta Flich, Iñaki López o Euprepio Padula, así como usuarios anónimos de las redes sociales, fueron muy duros con el presentador por su actitud con el político ultraderechista.

La lupa estuvo puesta en Broncano desde el primer momento en que Abascal puso un pie en el Teatro Albéniz, donde se graba el programa de TVE. Y el veredicto fue atronador. La crítica más repetida fue por la forma en la que el presentador abordó la entrevista, sin el humor al que nos tiene acostumbrados y tartamudeando en varias ocasiones. "Decepción" fue la palabra que más se pudo leer en la red social X.

Una de las más duras con su compañero de cadena fue Marta Flich. A través de su cuenta de X, la presentadora de 'Directo al grano' fue dando su opinión sobre todo cuanto sucedía en el programa de La 1, mostrando su indignación con las palabras de Abascal pero, sobre todo, con que ni Broncano ni nadie del espacio le parase los pies ante sus barbaridades.

"Todo mal", escribió en un primer tuit Marta Flich, antes de sentenciar, en un segundo mensaje, la actitud de Broncano: "Le vino grande". Esta fue una de las críticas que más se repitieron a lo largo de la noche. Según muchos usuarios de las redes sociales, al presentador de 'La Revuelta' le sobrepasó la situación, dejando clara su incomodidad en no pocas ocasiones.

Todo mal. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

Le vino grande. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

Marta Flich sentencia la entrevista de Broncano a Abascal: "Cada maestro a su librillo"

Una de las declaraciones que más indignó a la periodista fue cuando Santiago Abascal comparó la Guerra Civil Española con lo que está sucediendo en Gaza, sin que nadie del equipo le parara los pies. "Compara la Guerra Civil con Gaza. Establece equidistancia de los derechos humanos con "mi posición política" y nadie le dice nada", lamentó Marta Flich, a modo de reproche hacia el programa de su misma cadena.

Compara la guerra civil con Gaza. Establece equidistancia de los derechos humanos con "mi posición política" y nadie le dice nada. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

"Dice 'no soy demasiado avispado' y queda bien", escribió poco después en otro tuit. "Hasta el Tuétano metió el discurso", añadió seguidamente. Según la presentadora de 'Directo al Grano', "cuando entras en un marco mental, estás en ese marco mental. No en la realidad, ni en la verdad". En otro mensaje, la periodista sentenció con dureza la actitud de Broncano durante la entrevista: "Cada maestrillo a su librillo". Y la comunicadora terminó sentenciando: "Salió más ULTRA- cómodo".

DIce de "no soy demasiado avispado" y queda bien. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

Cuando entras en un marco mental, estás en ese marco mental. No en la realidad, ni en la verdad. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

Cada maestrillo a su librillo. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

Salió más ULTRA- cómodo. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

De esta forma, Marta Flich quiso dejar claro que para hacer un programa de humor y entretenimiento, el cómico es uno de los mejores, pero otra cosa muy distinta es hacer una entrevista periodística a un político. Un comentario similar al que escribió Iñaki López en la misma red social: "Manolete en el recuerdo", aseguró el presentador de 'Más Vale Tarde', haciendo referencia al conocido refrán español 'Ay, ay, Manolete, sino sabes torear, ¿para qué te metes?'.