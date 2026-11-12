Mariló Montero cuenta en 'La Mesa' lo que ocurrió fuera de cámaras tras su choque con Broncano en 'La Revuelta': "Era su juego"

Un miércoles más, Cristina Pardo se volvió a poner al frente de 'La Mesa' en Antena 3. Entre los invitados de esta nueva entrega se encontraba Mariló Montero, quien visitó el programa para revivir su experiencia en 'La Revuelta' a raíz de la comentadísima entrevista de David Broncano a Santiago Abascal dos días antes.

'La Mesa' contó con la presencia del escritor Máximo Huerta, los periodistas Vicente Vallés y Carlos Alsina, y el presentador Manel Fuentes para reflexionar sobre si es correcto dar voz a todo tipo de ideologías o si, por el contrario, la televisión pública no debería dar pábulo a discursos de odio como los difundidos por Vox. Además, también debatieron sobre quién debe moderar los debates políticos que se llevarán a cabo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Sin embargo, el programa se centró especialmente en la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal. Para ello, Cristina Pardó invitó a Mariló Montero, "la única de la mesa que ha sido invitada al programa" de TVE. Y, en efecto, cabe recordar que la periodista protagonizó un fuerte encontronazo en directo con el presentador de 'La Revuelta' debido a sus diferente forma de pensar en ciertos temas.

Según Mariló Montero, "David se ha equivocado" al dejar de lado el humor, como él mismo admitió arrepentido. Además, "le faltó el público porque para él es una herramienta importantísima. Hacen una conversación grupal con Grison y Ricardo. Él necesita a todo el grupo". La colaboradora también revivió su experiencia en 'La Revuelta', donde acudió tras haber ganado 'MasterChef Celebrity'.

"Iba a promocionarlo, pero la conversación derivó en un tema que nadie se esperaba, yo creo que ni él mismo, que fue atacar a una amiga y compañera de televisión", recordó, refiriéndose a Ana Rosa Quintana: "Yo no llegué a sentarme en todo el programa, me quedé de pie. Interactué con el público, me reprochaban cosas, las contestaba, y sabes qué esta grabado, yo tengo el papel de invitada y de profesional". Y fue más allá, afirmando que "la edición, periodísticamente es intolerable".

Mariló Montero desvela su conversación con Broncano fuera de cámaras

Al ser preguntada si se quedó contenta con la edición posterior, Mariló Montero confesó que no llegó a verlo: "Hice el programa y no lo he visto. No lo he querido ver". Pero al salir del plató "sentí que todas las piedras del público venían a mis espaldas, y pensé 'gírate', y me dije, 'no te gires'. Mi dignidad podía con eso. Era su juego y entré. Quien te invita tiene sus condiciones".

Lo que no vimos fue lo que ocurrió en el camerino una vez finalizó la entrevista, algo que ella se encargó de destripar en 'La Mesa': "Cuando llego al camerino bajó la dirección entera, me dijeron que no me fuera porque Broncano quería hablar conmigo. Me dijeron que había hecho historia en la tele porque nadie ha plantado cara a Broncano. Que había hecho un programa histórico".

Cristina Pardo se interesó por cómo fue esa conversación entre ella y el presentador. Mariló Montero aseguró que "estaba en shock, porque tampoco hubo un diálogo, el tono fue muy bueno, yo tengo un buen recuerdo de esa experiencia. Después ha habido conversaciones sobre poder volver, no ha fructificado, nadie se ha empeñado más en que regrese y yo podría volver o no".

"¿Hasta qué punto fue para ti perturbador lo del público?", le preguntó la presentadora de Antena 3. A lo que su invitada contestó: "Yo no cargo con cosas que me puedan afectar. Yo llevo mucho ya cargado en la vida como para cargar con una espontaneidad de un público que sabes que no es afín a ti, y ya está, no pasa nada", sentenció Mariló Montero.