Marc Giró confirma un veto a este candidato a la Presidencia en 'Cara al Show' de La Sexta, y explica la razón

El miércoles pasado, 'Cara al show' no se emitió en laSexta debido al accidente ferroviario de Urda que tuvo lugar esa misma mañana. Por lo tanto, la entrega de este miércoles, 4 de noviembre, fue la que tenía que haberse emitido hace siete días, así lo dejó claro el espacio presentado por Marc Giró en un faldón: "Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Toda nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas".

Una vez aclarado esto, Marc Giró arrancó el programa con su tradición monólogo en el cual explicó el motivo por el que se niega a entrevistar a Santiago Abascal. Y es que, recordó que otros "colegas de profesión han invitado a sus programas a los cuatro principales candidatos que concurrirán a las elecciones del próximo 29 de noviembre", pero "yo no lo voy a hacer".

El presentador argumentó su decisión y la de 'Cara al show': "Nuestro programa está al servicio de la promoción y no lo escondemos. Estamos muy contentos de que, por ejemplo, venga Carmen Maura a presentar su última serie, Victoria Luengo a hablarnos de su papel en el cine, Los Javis a promocionar 'La Bola Negra' o Pablo López a hablar de su último disco…, pero si yo ahora entrevisto a un candidato de ultraderecha, ¿qué va a promocionar exactamente este señor? ¿El fascismo?".

Así sería una hipotética entrevista de Marc Giró a un político de la ultraderecha

Tirando de imaginación, Marc Giró protagonizó un sketch desde su mesa en la que entrevistaba a un político del partido 'España primero' al que presentó como "Jaime-Motosierra". Cuando el invitado habló de la prioridad nacional, la "traductora facha-español" que llegó con él explicó que en español significa a "tomar por culo los moros".

Cuando habló de las rebajas fiscales, lo tradujo como "a tomar por culo lo público". Cuando habló de las pensiones explicó que quería decir que "a tomar por culo los viejos", y sobre el derecho al aborto lo que significaba es que "a abortar a Londres, guarra". Respecto a la ley de memoria democrática, en español sería "a tomar por culo la democracia. ¡Viva Franco!".

Marc Giró también le recordó que "su partido ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley LGTBIQ+". El ultraderechista imaginario calificó esa ley como "una patraña. Esa ley pretende imponer una visión concreta de la sociedad muy alejada de la familia española tradicional". Eso traducido sería, según Jaime-Motosierrra, "ya te puedes ir metiendo otra vez en el armario, Marc".

Así las cosas, el invitado de la ultraderecha acabó esta hipotética entrevista con la mano levantada gritando "¡Viva Franco!" y metiendo a Marc Giró de nuevo en el armario. "Pues chica lo que yo te diga, que no voy a invitar a candidatos de ultraderecha a este programa, ¡menudo follón!", sentenció el presentador, dejando claro que en 'Cara al show' no hay cabida para quienes recortar nuestros derechos.