Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia de la Televisión, ha intervenido en 'Espejo Público' con Susanna Griso para analizar el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que pudo ver en primera fila en el estudio en el que se disputó. La presentadora de Atresmedia le ha pedido mojarse por su acreditada trayectoria y él ha sido especialmente contundente a la hora de valorar las dispares estrategias de los candidatos y de afirmar quién fue su ganador a nivel televisivo.

"El debate lo ganó Feijóo, por lo menos televisivamente. Otra cosa es la estrategia que aseguran los socialistas que tenían de no entrar en el cuerpo a cuerpo, de ir buscando un voto más moderado y de dar una imagen más presidencial. Pero, puestos a ver qué pasó técnicamente en la pantalla, tengo la impresión de que Feijóo ganó. No sé si lo traía mejor preparado o no, pero Feijóo lo tenía muy preparado con la construcción de unas frases que eran rotundas, claras y fáciles para llegar a la ciudadanía", ha sentenciado en primer lugar, poniendo como ejemplo el momento en el que el líder del PP dijo "el PIB no se come". Para el periodista ese tipo de intervenciones ayudaron a conectar más con la opinión pública.

Eso sí, para Manuel Campo Vidal "Feijóo podría haber ganado más y haberlo hecho mejor también". "Hubiera podido interrumpir menos y la victoria habría sido más nítida", ha añadido en ese sentido. Además, ha cuestionado que arrancara con la carta de Puigdemont, un personaje "desgastado" a su juicio: "Si quieres dar más altura, no vayamos con Puigdemont porque no aporta ya credibilidad. Puede ser oportuno pero fue oportunista".

Manuel Campo Vidal: "El tono fue adecuado; es verdad que duro y tenso, pero no estuvo faltón prácticamente en ningún momento"

En general, al también sociólogo le gustó el debate "porque no tuvo el tono bronco que yo me temía", propio de las sesiones de control en el Congreso de los Diputados. "El tono fue adecuado, es verdad que duro y tenso porque se jugaban mucho, pero no estuvo faltón prácticamente en ningún momento y podemos darnos por satisfechos", ha considerado.

Por otro lado, Susanna Griso le ha preguntado por la imagen "desdibujada" de Pedro Sánchez y su actitud tibia y de bajo perfil que tanto ha desconcertado. "Todos leemos cómo es la vida de Pedro Sánchez. Lo que me sorprendió es que esté de pie con la cantidad de infortunios y situaciones que tiene", ha apuntado antes de compartir un suceso fuera de cámaras: "Cuando llegó ayer al plató había un grupo de gente, que ya sabemos de dónde vienen, abroncándolo. Claro, tú vas a un debate en el que te juegas mucho y te encuentras con gente así...".

Al hilo, Vidal ha subrayado "la resistencia" del Presidente, al que, sin embargo, no vio atinado. "Sánchez podría haber estado mejor desde el punto de vista técnico. Además, la macroeconomía va bien, pero se entiende menos", ha opinado, asegurando que "fue una ocasión perdida" para los socialistas. "Eufóricos y felices me consta que muchos no están", ha revelado.

Sobre si se atisba el final de un ciclo, Manuel Campo Vidal también se ha posicionado con bastante claridad: "No lo sé, pero si uno mira las encuestas parece que sí. Es verdad que muchas veces se equivocan las encuestas, pero en principio es muy probable desde el punto de vista lógico que eso se produzca".

Y frente a los analistas que dicen que este cara a cara no moverá voto, ha sido tajante, lanzando un aviso: "Algunos técnicos dicen: 'no influye nada'. Oye, vaya con cuidado porque hoy se está reposicionando toda la campaña electoral, todas las posiciones y la mente de muchos de nosotros en función de lo que ayer vimos". Campo Vidal augura que esta cita movilizará "a gente que estaba en la abstención" y servirá "para forjar y reforzar liderazgos". "Internamente a Feijóo le sirvió para forjar su liderazgo", ha rematado.