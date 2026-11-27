'Espejo Público' ha vuelto a analizar el 'Debate a Cuatro' con Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia y moderador de cinco debates electorales, que ha sacado pecho del éxito en audiencias cosechado: con más de 10 millones de espectadores en total en televisión. Una cifra muy similar a la del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Fue un debate duro, tenso, pero eficaz porque cada uno dijo lo que quería y se dirigió a su público. Y luego hay algunas frases que realmente son muy impactantes. Estáis hablando todo el rato del 'y usted calladita' pero a mí me parece mucho más impactante la declaración horas antes del portavoz de Vox (Figaredo) diciendo que va a haber unos recortes sociales de 112 mil millones de euros. Creo que esa frase tuvo un mayor impacto a lo largo del debate y una transcendencia importante porque fue la columna vertebral", ha valorado de entrada.

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Cuestionado sobre el polémico 'y tú calladita' de Feijóo a Colau, el periodista también se ha pronunciado con firmeza. "Yo diría que la frase es arriesgada porque puede dar pie a otro tipo de interpretaciones. La explicación que da Feijóo es razonable, la interpretación que hacen otras personas es también posible, pero con esas frases, en un debate, hay que tener mucho cuidado. Todo lo que pueda tener varias aristas es mejor no decirlo porque garantizas la polémica y desvías la atención de otras cuestiones que interesan más que queden en la memoria de las personas que te escuchan en el debate", ha sentenciado tajante.

Y al hilo, a la hora de dictaminar un triunfador claro del debate, Manuel Campo Vidal ha mostrado su sorpresa con la candidata del Frente Amplio, sobre la que ha desvelado algo que no se vio en pantalla: "A mí quien me sorprendió fue Ada Colau. Y aporto algo que vimos solo nosotros, quienes estábamos en el photocall. Cuando la recibimos, no se escondió de decirnos que estaba nerviosa. Eso nos hizo pensar que, cuando entrara en el debate, con los tres tiburones (Sánchez, Feijóo y Abascal), probablemente se llevaría unas dentelladas o que la dejarían en un rincón en la irrelevancia. Y sin embargo, demostró mucho aplomo y se ganó un espacio". "Reforzó su liderazgo de una manera muy notable", ha añadido.

Por último, el también sociólogo se ha manifestado contrario ante quienes apuntan que estos formatos no inciden en el sentido del voto. "Esa afirmación de que solo influye en un 1% es una leyenda urbana y que muchos compran (...) Las encuestas nos dicen que hay un nivel de personas que cada vez deciden su voto más tarde. Claro que hay dos bloques que tienen su voto clarísimo, pero luego hay un 20% que pueden haber sido influidos. El debate también genera participación y fortalece liderazgos", ha enfatizado Campo Vidal, que, para rematar, ha pronosticado que "la participación va a ser altísima porque, si no, no hablaríamos de tantas personas viendo un segundo debate como el de ayer".