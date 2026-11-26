Manu Sánchez decidió abrir la última entrega de 'El perro andaluz' antes de las elecciones generales del 29-N contestando a la última acusación de Alberto Núñez Feijóo contra RTVE. Sin embargo, el sevillano ha aprovechado para poner el foco en la censura que ha vivido en Canal Sur, destapando el alto precio que tuvo que pagar tras aceptar su proyecto en La 1 y alzando la voz por los compañeros de RTVA que continúan sufriendo "vetos, expulsiones y opresiones" bajo el mandato del PP.

"La pluralidad no existe, pero me invita y me aparezco. Corea del Norte sí existe y por lo visto dice que Pyongyang ha tomado esto", comenzó subrayando el comunicador en un punto de su monólogo de apertura, haciendo referencia a cómo Feijóo ha aprovechado la recta final de la campaña electoral para comparar a Televisión Española con Corea del Norte y su censura.

Manu Sánchez contesta a Feijóo poniendo el foco en la gestión de Canal Sur con el PP: "A mí me han echado de mi casa por aceptar un programa en TVE"

Fue entonces cuando Manu Sánchez aprovechó para sincerarse sobre su experiencia saltando de Canal Sur a RTVE. "Pues te voy a decir una cosa: yo vengo de Corea de Canal Sur y a mí me han echado de mi casa por aceptar un programa en la tele pública de mi país y construir este proyecto", denunció el presentador de 'El perro andaluz', refiriéndose a la situación actual en el ente público autonómico desde la llegada del PP al Gobierno de Andalucía.

"Democracia sana y libertad artística y empresarial por derecho. Vetos, expulsiones y opresiones, como ese tiene que salir ya, que lo echen por la ventana, que no existen. Pero yo comento aquí... Por cierto, ultimátums a compañeras y compañeros, que de norcoreanos tenemos poco, pero que han recibido un conmigo o contra mí", continuó enumerando el presentador, destapando la realidad de muchos de los trabajadores del ente.

"Amenazas que no existen, pero que yo hoy, sin existir, comento", insistió Manu Sánchez, lanzando un claro mensaje al Partido Popular. "Lecciones de tele pública, pocas, que uno lleva ya de monje muchos lustros viendo pasar monaguillos y monaguillas de todos los colores por sus respectivos puestos", denunció el presentador entre aplausos del público este miércoles.

Así, el humorista quiso recordar a la audiencia en casa la verdadera razón de ser de los medios públicos. "La obligación de la televisión pública, según su función de servicio público, es la de promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos", rememoró el presentador. "Pero ojo, ojo, ojo, porque en Canal Sur los debates suceden sin el soberanismo andaluz, porque no existe, supongo, aunque los vayan a votar por miles y por ciento", añadió con sorna.

"Y por aquí abren expedientes si defiendes la Constitución y los valores cívicos, que es el mandato una vez aceptado cada uno nuestros respectivos puestos", sentenció entonces Manu Sánchez haciendo referencia al expediente sancionador de la Junta Electoral Central contra Silvia Intxaurrondo por sus preguntas sobre la extrema derecha en 'La hora de La 1'.

"Ya que el racismo, el machismo, la homofobia, la transfobia, la exaltación del fascismo, de la dictadura, del franquismo y la negación del cambio climático, la ciencia, la libertad, la cultura, la libertad de prensa y la negación sistemática de la violencia de género no está en nuestra Constitución ni tiene nada de valores, ni de cívicos, ni de éticos", señaló entonces el conductor de 'El perro andaluz'.

"Así que por aquí ni podemos ni queremos callarnos. Todo esto es nuestro y es vuestro. Miren, por mucho que nos digan que nada de esto existe y que nosotros calladitos y a entretener ellos a lo suyo y nosotros sin poder hacer lo nuestro: la diversión en familia, un invento contra la ideología, dicen", insistió Manu Sánchez antes de pronunciarse sobre su futuro en TVE ante un posible cambio de Gobierno tras la cita en las urnas de este domingo.

"La semana que viene, igual uno no anda ya por aquí", recordó entonces el humorista, dirigiéndose a la audiencia con un mensaje de agradecimiento por la buena acogida en La 1. "Déjenme decirles que ha sido un placer vivir con ustedes el que puede que sea el último. Ha sido un placer haber elegido y ordenado un puñado de palabras y pensamientos para ustedes", señaló entre aplausos.

"El pasado existe y no debemos olvidarlo; el presente lo vamos a disfrutar juntos hoy; y el futuro, aunque no exista, depende de ti. Lo que sí existe será siempre lo nuestro, y lo nuestro todavía lo podemos decidir", terminó subrayando Manu Sánchez, dejando un importante recordatorio de cara a este domingo.