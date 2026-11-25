Manu Sánchez ha condenado el último ataque del Partido Popular contra Silvia Intxaurrondo y RTVE, en este caso echando por tierra las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la periodista. En un momento en el que la presentadora de 'La hora de La 1' está en el foco del debate tras ser expedientada por la Junta Electoral Central, el humorista no ha dudado en defender su labor y cuestionar la imparcialidad del organismo.

Ha sido durante su conexión con Jesús Cintora en 'Mañaneros 360' este miércoles cuando el presentador sevillano ha aprovechado para pronunciarse sobre las últimas declaraciones de la diputada del PP Álvarez de Toledo, que ha asegurado que "Silvia Intxaurrondo no puede estar en la televisión pública, porque no puede haber ultras disfrazados de periodistas", durante una entrevista para esRadio.

Manu Sánchez desmonta a Cayetana Álvarez de Toledo y sale en defensa de Silvia Intxaurrondo en TVE

"Bueno, decía mi madre y lo sigue diciendo la señora, que si pica es que está sanando", ha comenzado señalando Manu Sánchez cuando el presentador le ha preguntado por su análisis. "Cuando un periodista o una periodista resulta especialmente molesto, pues creo que es el síntoma de que algo hay detrás, ¿no? Para mí es mucho más significativo el plano de las sillas vacías, de quien ha confirmado una entrevista y luego no aparece", ha explicado.

🔴 Manu Sánchez, presentador de 'El perro andaluz': "Decía mi madre que si pica es que está sanando. Cuando un periodista o, una periodista, resulta molesto, es el síntoma de que hay algo detrás", sobre Intxaurrondo.#Mañaneros25N @_ManuSanchez_ @PerroAndaluzTVE pic.twitter.com/uzzMudTBhD — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 25, 2026

Así, el humorista no ha dudado en poner el foco en la negativa de Feijóo a acudir a RTVE durante toda la campaña. "Para mí es mucho más significativo que el líder de la oposición al que se le invita insistentemente en esta casa", ha subrayado. "Tanto en servicios informativos, en entretenimiento, nosotros desde 'El perro andaluz' hemos hecho también extensible la invitación a cada uno de los candidatos de todos los colores y partidos, de todo el arco parlamentario", ha aclarado el comunicador.

"Se nos ha negado insistentemente", insistía Manu Sánchez antes de profundizar en su análisis sobre esta ofensiva contra la presentadora de 'La hora de La 1', expedientada por la Junta Electoral Central por someter a debate si la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública. "Creo que cuando se señala a Silvia Intxaurrondo... creo que no podemos tapar la luna con un dedo. Se le tenía ganas desde aquel repaso que deja en evidencia la gestión de las pensiones", ha apuntado.

"Ella además, que además de una magnífica periodista, creo que es muy hábil con las palabras. Nuestro trabajo principalmente es saber elegir bien las palabras y eligiéndolas, pues a veces tenemos trampa", ha recordado entonces el conductor de 'El perro andaluz', destacando las palabras exactas de la periodista. "Ella hablaba de la extrema derecha y la Junta Electoral dice que se señala a Vox, haciendo el símil la propia Junta Electoral de que extrema derecha y Vox se refieren a la misma cosa, ¿no?", ha sentenciado.

En ese sentido, Manu Sánchez ha vuelto a aplaudir a la periodista por su labor. "Creo que es muy hábil por parte de Silvia, ella es brillante y muy inteligente, siempre va por delante", ha expresado el humorista durante su conexión con 'Mañaneros 360'. "Estoy seguro de que al final lo que está haciendo este señalamiento por parte de muchos hacia Silvia Intxaurrondo es dejar en evidencia muchas de las cosas que está mejor que sea así, que salgan a flote", ha asegurado el sevillano. "Y creo que vuelve a hacer su función de retratar, de hacer la foto, incluso sin que aparezcan por el plató", terminaba destacando.