Este sábado, 28 de noviembre, es la jornada de reflexión, es decir, un día en el que está prohibido tanto hacer actos electorales como pedir el voto. Y por ello, RTVE ha decidido no ofrecer 'Malas Lenguas Noche', pues podrían enfrentarse a una sanción de la Junta Electoral Central, y más ahora teniendo en cuenta el precedente con el expediente sancionador a Silvia Intxaurrondo. No obstante, la cadena pública ha anunciado un cambio de día en la emisión del programa de Jesús Cintora.

Cabe decir que el pasado sábado Jesús Cintora ya alertó a la audiencia de que el formato de actualidad y análisis faltaría a su cita esta semana. "La semana que viene hay jornada de reflexión, no está previsto que hagamos 'Malas Lenguas Noche'. Nos veremos en 'Mañaneros 360'", comentó el presentador en su despedida.

Sin embargo, finalmente sí que habrá 'Malas Lenguas Noche' aunque con un importante cambio. Y es que el espacio producido por Big Bang Media dará el salto a la noche del viernes de forma excepcional aprovechando, además, que la semana pasada concluyó la emisión de '¡Cuánta guerra!' y que quedaba libre el quinto prime time semanal.

Así, La 1 ya anuncia que este viernes ofrecerá una entrega especial de 'Malas Lenguas Noche' coincidiendo con el cierre de la campaña electoral a partir de las 22:00 horas. "Examinamos las propuestas, desmontamos los bulos. Última parada antes de las urnas", destaca la voz en off de la promo.

Con ello, 'Malas Lenguas Noche' volverá a saltar al prime time del viernes después de que ya lo hiciera el pasado mes de octubre con motivo de la caída de los decretos Maricarmen, y justo antes de que Pedro Sánchez disolviera las cortes y adelantara las elecciones a este 29 de noviembre. Eso sí, aquel día fueron Gonzalo Miró y Esther Palomera los que presentaron el espacio mientras que esta vez será Cintora quien haga doblete; por la mañana en 'Mañaneros 360' y por la noche con la versión nocturna del magacín de las tardes.

Este movimiento provocará que 'Malas Lenguas Noche' se enfrente por primera vez a 'La última hora' de Javier Ruiz en La Séptima, competencia directa en tipo de formato. Asimismo, se medirá con 'La Voz' en Antena 3, 'El Blockbuster' en Cuatro, 'First Dates' y 'De Viernes' en Telecinco y 'Equipo de investigación' en La Sexta. Lo que por ahora se desconoce es qué ofrecerá La 1 en el prime time del sábado esta semana, aunque lo más probable es que apueste por cine.