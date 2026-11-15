'Malas Lenguas Noche' con Cintora se retracta por lo emitido sobre Vox en RTVE, que toma medidas rápidas y elimina el contenido

Este sábado, 14 de noviembre, al final de 'Malas Lenguas Noche', Jesús Cintora dio paso a una de las redactoras para que leyera un comunicado en nombre del programa. En él, se aclaraba una información falsa difundida una semana antes sobre Vox. Esta rectificación llega un día después de que Gonzalo Miró hiciera lo mismo en la versión diaria del formato de La 1 de RTVE tras lo que se pudo ver en pantalla sobre Santiago Abascal.

De esta forma 'Malas Lenguas Noche' entonó el mea culpa a raíz de que el candidato de Vox a las elecciones generales del 29 de noviembre mostrara su indignación contra TVE durante su visita a 'La Revuelta' el pasado lunes, donde se refirió directamente a esa información falsa difundida por el programa de Cintora. "En esta casa se ha manipulado brutalmente sobre nosotros, y de una manera increíble", empezó diciendo.

"Ayer mismo, en TVE, aparecía una pancarta en un programa, que no sé si era el de Cintora, y decía: 'el día que Santiago Abascal hizo apología del franquismo'. Y estaban sacando una pancarta que habían colocado unos que vinieron contra mí a atacarnos en Vizcaya", explicó Abascal a David Broncano, asegurando que "era absolutamente falso" y que dicho cartel no tenía nada que ver con su formación política.

"Ayer mismo tras la detención de unos tipos de una organización que se llama Núcleo Nacional, aparecían todas sus imágenes encapuchados, y TVE emitía mi imagen en mitad de todo ese relato cuando no tengo absolutamente nada que ver con la gente que va encapuchada ni con esa noticia", sentenció el ultraderechista, haciendo alusión a un error técnico en 'Malas Lenguas' por el que Gonzalo Miró pidió perdón públicamente este viernes.

'Malas Lenguas Noche' emite un comunicado rectificando una información falsa sobre Vox

María Espínola fue la redactora encargada de leer el comunicado por el que 'Malas Lenguas Noche' rectificó lo difundido sobre el partido de extrema derecha. El texto decía así: "El pasado sábado 7 de noviembre mostramos en este programa un mensaje publicado por Santiago Abascal en sus redes sociales en 2014 donde se veía una fotografía de una pancarta con el mensaje: 'Si quieres franquismo, vota Vox'. Queremos aclarar que dicha pancarta no pertenecía a Vox".

"El mensaje de Santiago Abascal tenía por objeto denunciar un hostigamiento a miembros de su partido en Euskadi. La forma en la que contamos esa información pudo dar lugar a una interpretación equivocada y, por ello, el fragmento ha sido retirado de todas nuestras plataformas digitales", concluía el escrito. Una retractación que se suma a esa eliminación del contenido para que no quede rastro de la desinformación que se propagó.

El pasado sábado 7 de noviembre mostramos en este programa un mensaje publicado por Santiago Abascal en sus redes sociales en 2014 donde se veía una fotografía de una pancarta con el mensaje: “Si quieres franquismo, vota Vox”. Queremos aclarar que dicha pancarta no pertenecía a… pic.twitter.com/TzrKmMww88 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) November 15, 2026

Esta aclaración -recordamos- ha tenido lugar un día después de que Gonzalo Miró, presentador de la versión diaria de 'Malas Lenguas', se disculpara por un "error técnico" tras colarse una imagen de Santiago Abascal en el programa cuando hablaban de la organización neonazi Núcleo Nacional. Mirando a cámara, el comunicador no dudó en pedir perdón por el fallo cometido siete días antes. Lo hizo a raíz de que el líder de Vox lo denunciara durante su visita a 'La Revuelta'.

"Hay que aclarar una cosa. Nos queremos disculpar aquí en 'Malas Lenguas' por un error técnico que tuvimos el pasado viernes 6 de noviembre, por el que se emitió un segundo de imagen de Santiago Abascal mientras comentábamos una información sobre Núcleo Nacional", declaró el presentador, subrayando que "fue un error" y que no existió voluntad de manipular como así se ha deslizado desde Vox.