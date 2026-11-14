'Malas Lenguas' de TVE emite una rectificación pública tras lo difundido en pantalla sobre Santiago Abascal: "Fue un error y pedimos disculpas"

Gonzalo Miró ha hecho un alto en el camino este viernes en 'Malas Lenguas' para dirigirse a cámara y pedir perdón por el error que cometió el programa de TVE hace justo siete días con Santiago Abascal como protagonista después de que el propio líder de Vox lo denunciara en su visita a 'La Revuelta'.

"Hay que aclarar una cosa. Nos queremos disculpar aquí en 'Malas Lenguas' por un error técnico que tuvimos el pasado viernes 6 de noviembre por el que se emitió un segundo de imagen de Santiago Abascal mientras comentábamos una información sobre Núcleo Nacional", ha empezado diciendo el presentador.

"Fue un error y les pedimos disculpas", ha apostillado Gonzalo Miró siguiendo con la escaleta de 'Malas Lenguas' de este viernes y avanzar que iban a hablar de las entrevistas de Jordi Wild a los diferentes candidatos, salvo Santiago Abascal, que decidió cancelar su visita al youtuber tras cuestionar lo sucedido en 'La Revuelta' y denunciar el "secuestro" de 40 minutos de su entrevista.

De esta manera, una semana después, 'Malas Lenguas' se ha disculpado por el error cometido con el líder de Vox posiblemente después de que el partido de ultraderecha haya mostrado su queja. Y es que desde Vox no han parado de criticar a RTVE y de hecho en las últimas horas han denunciado a Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral Central.

Santiago Abascal ya atacó a Cintora y a 'Malas Lenguas' desde 'La Revuelta'

Además, como decimos, el propio Santiago Abascal ya mostró su indignación contra RTVE en su visita a 'La Revuelta' donde aprovechó para condenar la manipulación de algunos de sus programas señalando directamente a Jesús Cintora. "En esa pancarta si puedes ampliarlo, es que no sé que pancarta es. Tendría que comprobarlo, y te voy a decir porque tendría que comprobarlo, porque yo sé que este es tu programa, es de una productora, no es TVE y tendría que comprobarlo porque en esta casa se ha manipulado brutalmente sobre nosotros, y de una manera increíble. Ayer mismo, en TVE, aparecía una pancarta en un programa que no sé si era el de Cintora y decía 'el día que Santiago Abascal hizo apología del franquismo' y estaban sacando una pancarta que estaban colocando unos que vinieron contra mí a atacarnos en Vizcaya", se quejó el político.

"Era absolutamente falso. Ayer mismo tras la detención de unos tipos de una organización que se llama Núcleo Nacional aparecían todas sus imágenes encapuchados, y TVE emitía mi imagen en mitad de todo ese relato cuando no tengo absolutamente nada que ver con la gente que va encapuchada ni con esa noticia", añadió en clara alusión al error del que Gonzalo Miró se ha hecho eco este viernes disculpándose públicamente.