Eva Isanta y Luis Merlo han acudido a 'La Revuelta' juntos este miércoles para cerrar la semana de entrevistas en TVE presentando 'Un dios salvaje', la obra de teatro que protagonizan juntos. Sin embargo, a lo largo de su charla con David Broncano, el dúo de actores no ha tardado en rememorar su tiempo en 'Aquí no hay quien viva', recordando las largas jornadas de grabación y el estrés al que estuvieron sometidos en comparación a su experiencia en 'La que se avecina'.

"Yo la verdad es que estoy un poco nerviosa, me emociona estar aquí, me hace ilusión", ha comenzado confesando Eva Isanta, que se estrenaba este miércoles en el programa de Broncano, mientras que se trataba de la segunda visita en el caso de su compañero. "¿Dónde os cruzáis vosotros en la serie?", ha preguntado rápidamente el presentador, haciendo referencia a 'La que se avecina', que acaba de estrenar su decimoséptima temporada en Prime Video.

Luis Merlo y Eva Isanta rememoran las complicadas grabaciones de 'Aquí no hay quien viva' más de 20 años después: "Trabajábamos muchísimas horas"

Ha sido entonces cuando Luis Merlo ha recordado que sus personajes han llegado incluso a cruzar sus caminos en plano romántico desde su llegada a la serie en el año 2015. "¿Nos hemos enrollado?", ha preguntado entonces Isanta, algo extrañada entre risas del público al confirmar que no recuerda muchas de las tramas después de 19 años al frente de la ficción de los hermanos Caballero.

España nunca puede estar más en deuda con una serie que con "Aquí no hay quien viva" 🫡#LaRevuelta @luismerlo_actor pic.twitter.com/5E9t3KwNdX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2026

"Claro, es que no te acuerdas de nada, lo debo hacer tan mal...", ha bromeado su compañero. "¿No te acordabas que te habías enrollado con él en la serie?", ha preguntado David Broncano algo escandalizado, ante lo que la actriz ha tratado de quitar hierro al asunto. "Yo me he enrollado con tanta gente en esa serie que yo ya no sé con quién", ha reconocido la intérprete que continúa dando vida a Maite Figueroa en la exitosa serie.

Poco después, cuando Broncano les ha preguntado por sus anécdotas más alocadas de rodaje, Luis Merlo ha terminado remontándose a los años en los que coincidieron en 'Aquí no hay quien viva', aclarando que se conocían de antes gracias al teatro. "Con todos mis respetos, esto lo producía José Luis Moreno", ha comenzado recordando el actor con su compañera, conteniendo la risa. "No digo que esté mal o bien, digo que trabajábamos muchísimas horas, los sábados y domingos, a fiestas...", ha sentenciado.

La comedia consigue que mucha gente piense que los actores y actrices son así de graciosos como sus personajes, pero por lo que sea son personas también 🎭#LaRevuelta pic.twitter.com/NeLmDga7nw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2026

"Ahora ya estáis en la Unión Europea, ¿no?", ha bromeado David Broncano mientras ambos asentían, dejando entrever una vez más las largas jornadas y la excesiva carga de trabajo a la que estuvieron sometidos durante sus años en la serie de Antena 3. "Sí, ya nos ha centrado en el euro y la cosa cambió", ha asegurado el actor con sorna, haciendo referencia a como la carga de trabajo actual y las condiciones no tienen nada que ver con las de hace más de 20 años. "Pero sí, era un estrés tremendo", ha insistido el invitado, sin extenderse más sobre el asunto.

"Hay una cosa que no se valora y es que hacer comedia es algo maravilloso, pero es verdad que cuando tú estás con un problema en la vida, cuando estás cansado, cuando no te encuentras tan bien con el ánimo, al principio hacer ese esfuerzo... Lo único bueno es que cuando el guion es bueno y los compañeros son buenos y hay buen rollo, pues al final la comedia te acaba llevando", ha añadido Eva Isanta al reflexionar sobre los retos de la profesión.