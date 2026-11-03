Los programas 'Aquí la Tierra' y 'El Intermedio', entre los ganadores de los Premios Ondas 2026: Lista completa de premiados

Este martes 3 de noviembre se han dado a conocer el fallo con los ganadores de los Premios Ondas 2026 en las categorías de radio, televisión, música y publicidad. Como suele ser habitual, Carles Francino, ha conectado en 'La Ventana' con Radio Barcelona para conocer el fallo del jurado. Un anuncio que estaba previsto para el pasado miércoles pero que se pospuso por culpa de la tragedia ferroviaria de Urda.

La encargada de anunciar el palmarés de la 73ª edición de los galardones que concede actualmente desde 1964 Radio Barcelona ha sido Gemma Nierga. Los premios se entregarán el próximo 26 de noviembre en una gala que se celebrará en el Liceu de Barcelona.

En esta edición, los Premios Ondas han galardonado a 'Aquí la Tierra' de TVE y 'El Intermedio' de La Sexta por los especiales que realizaron por una parte del eclipse solar del pasado mes de agosto y, por otro, del desahucio en directo de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció posteriormente en el hospital y que provocó el adelanto electoral tras la caída de los decretos en el Congreso y las acampadas en Sol y múltiples plazas de España.

Otros formatos televisivos que han sido reconocidos por los Premios Ondas en esta edición han sido el formato 'Polònia' de TV3 por sus 20 años, el documental 'Sidosa' de Jordi Évole y Atresmedia con la confesión de Edu Casanova, así como a Berto Romero como comunicador por 'El consultorio' de Berto en Movistar Plus. Y en ficción los galardonados serán 'Yakarta', su protagonista Javier Cámara y Malena Alterio por su papel en 'Cochinas'.

Ganadores Premios Ondas Nacionales de Televisión

- Mejor programa de entretenimiento: 'Polònia: 20 anys' (TV3)

Por haber consolidado un formato de humor en la televisión pública catalana durante 20 años y haber conseguido traspasar las fronteras de la programación local a conseguir ser un formato visto en toda España. Además, por esa celebración de su aniversario en la que logró ser un éxito de convocatoria, reuniendo a las principales figuras políticas y ser líder de audiencia. 'Polònia' ha logrado mantener el espíritu de la sátira política en unos tiempos difíciles de crispación y confrontación ideológica que, a veces, parece no dejar espacio a la crítica.

- Mejor programa de actualidad o cobertura especial: 'Aquí la tierra'. Especial eclipse solar'

Por lograr hacer una retransmisión diferente e inteligente de un acontecimiento único, sin olvidar el entretenimiento, la vocación de servicio público, la divulgación científica y la vivencia personal. Un evento televisivo que reunió a todo un país en un momento concreto del pasado verano.

En esta misma categoría el jurado ha acordado otorgar una Mención especial a 'El Intermedio' por el desahucio de Maricarmen de La Sexta por mostrar en la televisión, de forma directa y periodística, un momento histórico de cambio social, desde la proximidad más absoluta a la persona de Maricarmen Abascal, el jurado quiere reconocer con una mención especial la labor de El Intermedio y de la periodista Andrea Ropero que estuvo dentro de la casa cuando se produjo el desalojo.

- Mejor documental o serie documental: 'Sidosa'

Por su habilidad narrativa para transmitir momentos de gran intensidad y verdad sin caer en el sentimentalismo. Por la capacidad de lograr unir dos universos audiovisuales, el de Eduardo Casanova y el de Jordi Évole para partir de un ejercicio íntimo y acabar en un relato colectivo del VIH, logrando romper los estigmas que rodean al virus.

- Mejor contenido de proximidad: 'Identidades' (Radio Televisión Canaria)

Por construir un programa sobre la cultura y los modos de vida de Canarias desde el rigor y alejándose de los clichés, poniendo en valor oficios que han sobrevivido, paisajes y relatos sobre la población canaria, con un lenguaje próximo e inteligente.

En esta misma categoría, el jurado ha decidido otorgar una Mención especial a 'Pla seqüència' (La 2Cat de RTVE) por perseverar a la hora de demostrar que es posible hacer otro tipo de entrevistas en un formato que invita a la conversación.

- Mejor comunicador: Berto Romero por 'El consultorio de Berto' (Movistar Plus)

Por demostrar una personalidad única en la televisión, con un tono dinámico en un formato diferente. Romero demuestra rapidez al presentar y brillantez al generar complicidad desde las cosas más absurdas siempre con una gran solidez intelectual.

- Mejor serie de ficción: 'Yakarta' (Movistar Plus)

Por la brillantez de sus guiones y la capacidad de ahondar en problemas de la condición humana y abordar temas oscuros con un tono que evita el efectismo al contar la tragedia de los perdedores y el retrato de una España que no suele aparecer en la ficción, sin condescendencia, ni clichés.

- Mejor interpretación (ex aequo):