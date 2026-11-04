Los profesores en huelga que irrumpieron en Telemadrid destapan lo que pasó con Christian Gálvez fuera de cámaras

Este martes, 3 de noviembre, Christian Gálvez vivió un incómodo momento en su programa 'La tarde de Telemadrid'. En plena emisión del magacín, un grupo de profesores en huelga irrumpía en el plató para reivindicar el derecho a una educación pública de calidad. Todo ante la atónita mirada del presentador y sus colaboradores, que no sabían lo que estaba pasando.

"Uy, ¿qué ha pasado?", preguntó Christian Gálvez al ver cómo cuatro personas con las camisetas verdes que representan la lucha de los docentes aparecían sin previo aviso. Uno de los maestros explicó el motivo de su irrupción: "Somos profesores en huelga que hemos venido a visitaros a Telemadrid. Creemos que la consejera no nos está prestando atención y quizás en la televisión pública se nos presta un poco de atención".

Otro de los docentes añadía que "acabamos de arrancar la cuarta semana de huelga en la educación pública e intentamos explicarle a Zarzalejo y a la Comunidad de Madrid lo que estamos pidiendo". "Gracias chicos, pero… Os doy las gracias pero creo que no es el momento y creo que las artes que habéis utilizado para hacer esto no me parecen las correctas y fijaos que yo…", les contestó el presentador, aun sin dar crédito a lo que acababa de suceder.

Sin embargo, uno de los profesores le interrumpió, provocando el malestar de Christian Gálvez, quien espetó: "No, no, ahora voy a hablar yo". Acto seguido, reveló que "yo no iba a ser presentador, iba a ser profesor. Adoro la enseñanza pública pero creo que las artes que habéis utilizado en este programa no son las justas. No son las correctas, no son las pertinentes y no son las que los docentes por los que yo he aplaudido y he peleado toda la vida utilizarían".

Tras esto, los docentes intentaron exponer sus reivindicaciones después de ver cómo la consejera de educación de la Comunidad de Madrid se niega a reunirse con ellos. Sin embargo, Christian Gálvez también se negó a escucharles: "Muchísimas gracias, pero creo que a partir de ahora este no es vuestro espacio". Dicho esto, pidió a su realizador que le enfocara a él para evitar que los docentes siguieran apareciendo en pantalla y, segundos después, se fue a publicidad.

El directo tiene estas cosas… En Telemadrid se cuelan en pleno plató para reivindicar los derechos de la educación pública y la cadena tira de publicidad. Porque cuando la reivindicación irrumpe en pantalla, a veces el mejor argumento es un corte publicitario. ¡Y seguimos! 😏 pic.twitter.com/F1EVI2RQGo — Sebas Maspons (@SebasMaspons) November 3, 2026

Los docentes que irrumpieron en Telemadrid desvelan lo que les soltó Christian Gálvez tras los focos

Sin poder hacer pública su defensa en el plató de la televisión de todos los madrileños, a su salida del programa los profesores grabaron un vídeo que compartieron a través de las redes sociales. En él revelan el improperio que les dedicó Christian Gálvez fuera de cámaras: "Somos cuatro docentes en huelga y acabamos de salir de visitar a Christian Gálvez en 'La tarde de Telemadrid'", comenzaron explicando.

"Queremos decir que el equipo técnico nos ha tratado genial, desde regidoras, a los compañeros público que venían de Villaverde y todo el mundo. Y hemos salido para reivindicar nuestros derechos a poder participar en la tele pública, en la tele de todos y que se escuchen nuestras reivindicaciones, que creemos que una huelga indefinida es algo super importante por la educación de los chavales", ha añadido uno de los maestros.

Orgullosos de lo que habían conseguido, finalizó el vídeo desvelando las palabras que les dedicó el presentador: "Ha salido bien, podéis ver el vídeo y solo queremos acabar concluyendo que sepáis que Christian Gálvez que es así super guay, super católico y moderno, nos ha acabado literalmente diciendo 'por mí, os podéis ir a tomar por culo'".