Tras aterrizar en el prime time de La 1 de TVE con un aplauso generalizado del público, Gonzalo Miró regresa con la segunda entrega de 'La cena de los idiotas' este martes 17 de noviembre. El comunicador vuelve a preparar su mesa para recibir a una nueva tanda de comensales famosos y servir como anfitrión de una cena marcada por el debate y el acercamiento de posturas.

El debut de la nueva apuesta de TVE en la noche de los martes con 'La Revuelta' como telonera se tradujo en un 15.1% de share y 1.213.000 espectadores, superando a la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en 'Horizonte', que consiguió un 14% de cuota de pantalla y 1.963.000 espectadores. Por otro lado, 'La isla de las tentaciones' en Telecinco se conformó con un 11.8% de share y 827.000 espectadores.

Cayetano Martínez de Irujo, Carmen Tomás, Begoña Villacís y Pablo Iglesias, los invitados de Gonzalo Miró en la segunda entrega de 'La cena los idiotas'

Tras recibir a Bertín Osborne, Pablo Echenique, Cristina Cifuentes y Montserrat Domínguez, 'La cena de los idiotas' vuelve a reunir a la mesa a celebridades que jamás imaginaríamos compartiendo una velada juntos. Este martes, Gonzalo Miró recibe a Cayetano Martínez de Irujo, la periodista Carmen Tomás, Begoña Villacís y Pablo Iglesias.

🍽️ Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Carmen Tomás y Begoña Villacís se apuntan a dar un banquete de sinceridad.



🍽️ ¡Bienvenidos a 'La @cenaidiotasTVE'!



🍽️ El martes 17 de noviembre después de 'La Revuelta' en @La1_tve. #CenaIdiotasTVE https://t.co/5XNHYbEiQm pic.twitter.com/l9oN1k0tw7 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 12, 2026

Desde orígenes y convicciones diferentes, los cuatro invitados se enfrentarán a preguntas incómodas que ilustran en primera persona cómo conciben el dinero y su uso. Sus recuerdos de infancia y sus primeros sueldos darán paso a un debate sobre clases sociales, herencias, impuestos y meritocracia. Pablo Iglesias y Cayetano Martínez de Irujo contraponen sus procedencias sociales, mientras que Begoña Villacís y Carmen Tomás aportan su visión del trabajo, el esfuerzo y la riqueza.

Entre bromas, imágenes de archivo y un test que descubre quién tiene hábitos más austeros y quién se da más lujos, reflexionarán sobre si el dinero compra la libertad o el respeto. Hablarán también de sacrificios, pérdidas personales y lo que de verdad importa cuando todo cambia. En los postres, cada uno tendrá que confesar si conserva los prejuicios con los que se sentó a la mesa.

Así es 'La cena de los idiotas'

El programa producido por TVE junto a Proamagna contó con una positiva reacción por parte del público durante su estreno el pasado martes, con un veredicto generalizando en redes aplaudiendo la necesidad de este tipo de formatos en la televisión pública en tiempos de polarización. "Espero que programas de este tipo ayude a descrispar un poco todo y que aunque pensemos distinto podamos salir, cenar, discutir ideas entre amigos sin tener que enfadarnos", llegó a señalar un usuario en redes durante su estreno.

Y es que, 'La cena de los idiotas' pretende, cada semana, poner el foco en una serie de cuestiones vitales en una etapa marcada por los extremos y la polarización: ¿Es posible compartir una buena cena con alguien que piensa radicalmente distinto a nosotros? ¿Podemos discutir sin pelearnos? ¿Reírnos con quien no estamos de acuerdo? ¿Y descubrir que alguien a quien creíamos conocer por lo que dice en público puede sorprendernos en privado?.

Baltasar Garzón, Cristina Almeida, Miguel Ángel Revilla, José Manuel García-Margallo, Ramón García, Mecerdes Milá, Pedro Piqueras y Anne Igartiburu conforma la lista de invitados confirmados que pasarán por el programa de Gonzalo Miró, que se enmarca dentro de la celebración del 70 aniversario de Televisión Española.