Los espectadores sentencian el debut de Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima con el programa 'Fuera de Control'

Tras los lanzamientos de 'Fin de semana' con Luján Argüelles y 'La comedia nacional' con Héctor de Miguel, La Séptima ha estrenado este sábado por la tarde su último programa. Así, Alba Carrillo y Marta Márquez han sido las últimas en sumarse a la programación de la nueva cadena de TDT con 'Fuera de control'.

Un título que le viene que ni pintado a este magacín de tarde para los sábados y domingos y sobre todo para sus presentadoras. Porque con Marta Márquez, y sobre todo con Alba Carrillo, todo es imprevisible. Y todo puede suceder. El programa se ofrecerá todos los fines de semana de 17:00 a 21:00 horas justo antes de 'La Séptima pantalla' los sábados y de 'La última hora' con Javier Ruiz los domingos.

'Fuera de control' busca junto a 'La comedia nacional' de Héctor de Miguel desengrasar un poco e ir más allá de la actualidad política, aunque esta seguirá estando muy presente en el programa para seguir con el ADN de La Séptima. "Somos Marta Márquez y Alba Carrillo y a partir de ahora os vamos a acompañar todas las tardes de los sábados y domingos desde las 17:00 a 21:00 horas. Vamos a ser vuestro referente informativo todas las tardes de los fines de semana", ha empezado diciendo la que fuera reportera de 'Aquí la Tierra' en RTVE.

"Pero va a ser un poquito, un pelín diferente, va a ser como somos nosotras, gamberras y alternativas. Vamos a estar permanentemente conectadas dando la información que os interesa", ha aseverado por su parte Alba Carrillo. "Actualidad, política, salseo, celebritys del panorama nacional e internacional, todo lo que sea noticia os lo vamos a contar aquí", ha apostillado Márquez.

"¿Y es que sabéis qué pasa? Que somos dos chicas solteras, y enteras, que tenemos una vida súper normal, llevamos a nuestros hijos al cole, sabemos lo que cuesta un pimiento, echamos gasolinas. Vamos que estamos al pie de la calle", ha añadido Alba Carrillo. "Nuestro objetivo es acompañaros, reírnos con vosotros, entretener y sobre todo crear una pequeña gran familia con todos vosotros y vosotras. Ahora si que sí, empieza 'Fuera de control'", ha concluido Márquez.

Para estar Fuera de Control había que tener a estas dos al mando. #FueraDeControl7nov pic.twitter.com/Hz1oqWwYux — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 7, 2026

Alba Carrillo ironiza sobre los fallos del estreno de 'Fuera de Control': "Son cosas que pasan, me están poniendo a prueba"

El primer programa de 'Fuera de control' ha arrancado con varios fallos y una Alba Carrillo que se ha mostrado algo perdida al dar paso a los reporteros desplazados por diferentes ciudades en las que los partidos políticos están realizando sus mítines. De hecho, la presentadora ha cometido un error al dar paso a Pablo Montes desde Barcelona, cuando en realidad era Pablo Collantes desde Valencia.

Pero por si fuera poco, después Alba Carrillo ha conectado con Óscar Furones para conocer la última hora sobre el homenaje vecinal a Maricarmen un mes después de su muerte pero por problemas técnicos no se podía escuchar al reportero. "¿Óscar, cómo estás compañero?", le ha preguntado. "Parece que no le escuchamos, pero seguro que nos está diciendo que está llegando mucha gente y que va a ser un día estupendo", ha reaccionado la presentadora.

"A ver, esto son cosas que pasan. Me están poniendo a prueba hoy porque es nuestro día, pero no pasa nada, lo vamos a sacar y en cuanto podamos conectamos con Óscar", ha añadido Carrillo. "Si te están poniendo a prueba Alba, que sepas que lo estás haciendo muy bien", ha destacado por su parte Marta Márquez dando la cara por su compañera al ver la cantidad de problemas que estaba teniendo en las conexiones con los reporteros de La Séptima.

Tras ello, Marta Márquez ha sido la encargada de dar la bienvenida al equipo de tertulianos de 'Fuera de control' entre los que se encuentran Daniela Requena, periodista, creadora de contenido y ex concursante de 'Pesadilla en El Paraíso'; el periodista Israel García Juez; la periodista y jefa de redacción de fin de semana de La Séptima, Cristina Cañedo; el activista LGTBIQ+ y creador de contenido Daniel Valero, conocido como Tigrillo; así como el escritor, guionista y crítico de televisión Bob Pop. Después se ha unido a ellos la estilista Cristina Rodríguez.

Para el primer programa, 'Fuera de control' ha contado además con dos entrevistados. Por un lado, el waterpolista Víctor Gutiérrez, quien también es secretario LGTBI del PSOE y diputado socialista en el Congreso; y por otro, Sarah Santaolalla, presentadora de 'En línea'.

El veredicto del público al estreno de Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima

El estreno de 'Fuera de control' en La Séptima también ha dado mucho que hablar en redes sociales. Muchos no han dudado en alabar esta apuesta por un magacín más alternativo con Alba Carrillo y Marta Márquez. "Qué maravilla está siendo Fuera de control de Alba y Marta. Donde está el entretenimiento, cercanía e información con ese toque desenfadado", ha señalado un espectador.

"Alba y Marta haciendo el programa que tanto deseábamos", ha celebrado otro usuario en "X". "Un solo programa y ya ha superado en ritmo y calidad a los soporíferos 'Fiesta' y 'La Roca'", ha sentenciado otro de los usuarios de las redes. "Alba Carrillo estrena 'Fuera de control' en La Séptima y es increíble la habilidad que tiene para dominar el cambio de registro a un terreno más político", ha añadido otra.

Qué maravilla está siendo: “Fuera de Control”, de @AlbaCarrillox y @martamarquez_! Dónde esta el entretenimiento, cercanía y información con es toque desenfadado! 📺✨ @la_septima_tv #FueraDeControl7Nov #LaSéptima pic.twitter.com/uEYbAV8d5B — V I C T O R (@viikygil) November 7, 2026

Alba y marta haciendo el programa q tanto deseábamos👑👑#FueraDeControl7nov — Esme Piaget Onestini💜 (@Exme2261) November 7, 2026

#FueraDeControl7nov me encanta el programa, hasta el de derechas. Tiene humor, y además no le dejan mentir. Bobpop es muy top. Alba está que se sale 💜 — Champiriña ♒ (@nefer2003) November 7, 2026

#FueraDeControl7nov

Un solo programa..ya a superado en ritmo y calidad a los soporíferos @LaRocaLaSexta y @fiestatelecinco — @Zulayloita2🇵🇸🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ ♥️💜💛 (@LolitaZulay2) November 7, 2026

Alba Carrillo estrena #FueraDeControl7nov en #LaSéptima y es increíble la habilidad que tiene para dominar el cambio de registro a un terreno más político pic.twitter.com/oeq2jNUu1L — sofrito (@soofrito) November 7, 2026

Me gusta el programa pero no me gusta que se limite el tiempo a este espacio de Alba Carrillo y menos que su compañera le tape la voz con sus comentario #FueraDeControl7nov — Mayu 💜 🟥🟨🟪🇵🇸 (@Mayuca02) November 7, 2026

Me está encantando cómo están haciendo éste programa, es muy relajado y divertido. Viva la libertad 🗽 🗽 ⛓️‍💥 ⛓️‍💥 #fueradecontrol7nov — Mar (@marielaser63156) November 7, 2026

Por fin hay un programa divertido en el finde, va a ser gracioso ver como acaban haciendo más audiencia que la competencia.#FueraDeControl7nov — Volando... (@aerotrastorna2) November 7, 2026

Enhorabuena por el programa, es super divertido y fresco, pero a la vez con contenido muy interesante. Ideal para las tardes del fin de semana. #FueraDeControl7nov — MariviRodriguez 🌹🇪🇦 (@marivi0608) November 7, 2026

Eso sí, también hay varios espectadores que han comentado lo perdida que han encontrado a Alba Carrillo con los problemas técnicos del inicio. "Lo nerviosa que está Alba, pobrecita, y encima está habiendo muchos errores que la pondrán todavía peor" o "Uf, Alba Carillo lleva 15min de programa y es un NO absoluto en este formato" son algunas de las críticas que se han leído a ese respecto.

Lo nerviosa que está Alba, pobrecita, y encima está habiendo muchos errores que la pondrán todavía peor #FueraDeControl7nov — bboy 🐊 (@BeyBeyBoy) November 7, 2026

Alba Carrillo no está dando ni una me meo #LaSéptima. — in progress (@tvandcinenews) November 7, 2026

Uf, Alba Carillo lleva 15min de programa y es un NO absoluto en este formato 😪#FueraDeControl7nov — ivi C 🌹 (@IvanCalvo_9) November 7, 2026

Alba Carrillo nerviosísima y perdida con los fallos técnicos que está habiendo — David (@davidg95_) November 7, 2026

También se han podido leer otras críticas negativas con respecto al primer programa de 'Fuera de control'. Algunos han cuestionado que sigan dando tanto peso a la política y también por llevar a Israel García Juez como tertuliano después de llegar a decir que los profesores que se manifiestan por la educación pública se merecían los palos de la policía.

Entre que hay cortes, el sonido no va bien, lo que chillan y los cambios de humor de Alba parece el programa piloto de la tele de mi pueblo #fueradecontrol7nov — Ausias95 (@ausias95) November 7, 2026