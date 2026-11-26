Pedro Sánchez concedió su última entrevista periodística en televisión antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre en 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo. Y las audiencias hablaron claro y brindaron un respaldo masivo a esta nueva aparición del Presidente y candidato a la reelección.

El tramo del encuentro entre el dirigente socialista y la periodista y presentadora de TVE, que duró los 27 minutos reglados por la Junta Electoral Central, se disparó hasta rozar el 28% de cuota de pantalla. Un desorbitado registro en share que se tradujo en casi 600 mil telespectadores de media. Resultado realmente infrecuente en TV por el bajísimo consumo que suele existir en esa franja horaria.

Por tanto, ante estas contundentes métricas, podemos afirmar que la visita de Sánchez estimuló al público como viene sucediendo en buena parte de las entrevistas televisivas que ha protagonizado en esta campaña. Sucedió, por ejemplo, con Susanna Griso en 'Espejo Público', que se elevó a un formidable 19,9% de cuota durante su charla que mantuvo con la presentadora de Atresmedia. Eso sí, en este caso, con Silvia Intxaurrondo, hablamos de un impulso mucho mayor.

Además, hay que destacar que, con el simulcast con el Canal 24 horas de RTVE, que aportó un 2,5% de share, la suma de audiencia total fue de un 30,1% y 640.000 televidentes. Resultados extraordinarios que propiciaron que 'La hora de La 1' firmara un 23,5% en el cómputo global de la emisión solo en La 1.

#LaHora25N LIDERA con un 23.5% de share y una media de 491.000 espectadores en La1



➡️ Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento



➡️ El tramo de la entrevista a Pedro Sánchez alcanza un GRAN 27.9% (y suma un 2.5% en el 24H)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/V3PeXqjWg2 — Dos30' (@Dos30TV) November 26, 2026

A continuación, gracias a un informe elaborado en exclusiva por la consultora Dos30', te ofrecemos un análisis muy detallado sobre el rendimiento de la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Pedro Sánchez en la mañana de la cadena pública:

En primer lugar, por sexos, destacó más entre el público masculino con un 29,1% de cuota. Eso sí, en mujeres las cifras no anduvieron a la zaga, con un gran 26,7%. En cuanto a targets de edad, las mayores cuotas se dieron en jóvenes de 13 a 24 años con un aplastante 33% y en mayores de 65 años con un brutal 32,1%. Este último segmento de población fue el de mayor aportación en telespectadores (300 mil).

La curva minuto a minuto fue positiva y estable. De entrada, la emisión ya arrancó con un apoteósico 26,2% y acabó en un 28,4%, alcanzándose picos superiores al 29%. La cuota máxima se registró a las 09:23 horas con un 29,3% exactamente. Por su lado, el minuto con el seguimiento más alto se produjo a las 09:30 horas, hacia el desenlace de la intervención, con casi 700 mil fieles (28,4%).

Por ámbitos, esta cita arrolló de forma espectacular en la Comunidad Valenciana con un galáctico 42,1%. También se aupó a datos verdaderamente astronómicos en Galicia (36,6%), Madrid (34,7%) o Aragón (33,4%). Por encima de la media nacional (27,9%) y de la barrera del 30% de cuota se posicionaron también mercados como Castilla y León (32,6%), Euskadi (30,4%) y Navarra (30,1%).

En la otra cara de la moneda se situaron territorios como Andalucía o Canarias, que registraron un 16% y un 12,3% de share respectivamente. A continuación, te mostramos el gráfico con todas las regiones al completo: