Los espectadores dictan sentencia al estreno de La Séptima con 'El Pulso': hay un sentir general y una crítica repetida

Javier Ruiz, como director y punta de lanza de La Séptima, ha sido el encargado de 'cortar la cinta' en el estreno, presentando el gran músculo humano que han logrado reunir y las líneas rojas de la nueva cadena de la TDT; con dos promesas de cabecera. Después de meses de trabajo contrarreloj, este jueves, 5 de noviembre, se ha materializado el esperado nacimiento.

Un acontecimiento histórico dentro de la industria audiovisual que también ha inaugurado la periodista Verónica Sanz; al frente de las mañanas con 'El Pulso', un programa matinal que se emitirá de lunes a viernes desde las 12:00 del mediodía. Será el primer formato en directo del día en esta incipiente emisora y contará con tres horas de duración.

El objetivo primordial de este espacio consistirá en poner encima de la mesa los asuntos que marcan la actualidad desde diferentes perspectivas, con información comprensible y didáctica y con un debate plural y libre de la toxicidad y de los excesivos decibelios a los que estamos acostumbrados en otros programas y cadenas de televisión.

Es una de las grandes máximas de La Séptima pero no la única. Con la aspiración de ser un medio relevante e influyente, otra de sus líneas maestras será combatir cualquier posición "revisionista, ultra o radical" y contribuir a que los bulos mueran. "Llegamos para cubrir un espacio que prácticamente ha desaparecido", declaró José Miguel Contreras, impulsor de este proyecto televisivo, en referencia a un sector televisivo privado que adolece de pluralismo. Así, La Séptima pretenderá servir de espectro progresista en el panorama audiovisual.

📹Así ha comenzado 'El pulso' con Verónica Sanz en La Séptima pic.twitter.com/VVKQnGayHi — Tweets de tele (@teletuits) November 5, 2026

Pues bien, el primer programa de 'El Pulso' con Verónica Sanz ya ha recibido el veredicto de los telespectadores a través de las redes sociales. En primer lugar, se ha puesto en valor lo rodada que ha ido la primera entrega tratándose de un estreno. "Impresionado, parece que llevan un año en emisión", ha reseñado el periodista Carlos Sobrín.

"Que un canal comience en el día uno con esta calidad y este tono propio es algo dificilísimo. Tiene que haber muy buenos profesionales trabajando en La Séptima", ha sentenciado un televidente en la misma línea. "Un reconocimiento para el equipo técnico, que se nota que ha hecho un buen rodaje en los pilotos para llegar a este nivel hoy", ha aplaudido otro usuario en 'X'.

Por otro lado, también se ha celebrado el tono del programa, con un ritmo más sosegado, liberado de gritos y de debates encarnizados y muy accesible para la audiencia. "Prometedor comienzo" o "que haya tantas mujeres al frente de programas, me encanta", han sido otros de los comentarios más destacados en RRSS.

Impresionado con el arraque de @la_septima_tv. 'El Pulso' está absolutamente rodado, parece que llevan un año en emisión. ¡Mucha suerte a los compañeros! — Carlos Sobrín (@CGSobrin) November 5, 2026

primera valoració del programa El Pulso de @la_septima_tv . En horari competeix amb Mañaneros 360 i ARV. S’agraeix el ritme del programa, prou més tranquil i més lliure d’inputs constants. Vorem si es manté així. — Hèc. (@HectorPeralta96) November 5, 2026

Que un canal comience en el día 1 con esta calidad y este tono propio es algo dificilísimo. Tiene que haber muy buenos profesionales trabajando en #LaSeptima. Enhorabuena por este arranque. — otex (@nototex) November 5, 2026

Alguien más viendo @la_septima_tv ?

Por el momento #ElPulso me está gustando.

Y que haya tantas mujeres al frente de programas, me encanta. — Susana Guisado🔻 (@susana1986) November 5, 2026

Un reconocimiento para el equipo técnico, que a una hora de emisión, se nota que han hecho un buen rodaje en los pilotos para llegar a este nivel hoy. 💪🏽#LaSeptima — greynbows (@greynbows) November 5, 2026

Prometedor el comienzo de #LaSeptima — óscar montes ✪ (@omontes) November 5, 2026

En otro orden de cosas, se han registrado algunas críticas, siempre constructivas, sobre aspectos muy concretos como el grafismo o los efectos sonoros. "Hay una cosa que no me gusta de #ElPulso, y es el jingle que ponen cuando conectan con un reportero. Parece el típico sonido de: entramos en la última ronda de preguntas (de un concurso). El resto, todo bien", ha valorado el creador de contenido Alexsinos.

Al hilo, también ha suscitado cierto recelo el abuso de texto en la pantalla. "Demasiado texto debajo de los titulares de rotulación, explicando la noticia. Mejor buenos titulares explícitos y algún comentario debajo de tamaño más grande", ha aconsejado un telespectador. "Los rótulos asimétricos me generan ansiedad", ha apuntado otro, apelando a que se implementen mejoras en este sentido en próximos días.

Hay una cosa que no me gusta de #ElPulso, y es el jingle que ponen cuando conectan con un reportero. Parece el tipico sonido de: entramos en la última ronda de preguntas (de un concurso).



El resto, todo bien. — Alexsinos (@alexsinos) November 5, 2026

Demasiado texto debajo de los titulares de rotulación, explicando la noticia. Mejor buenos titulares explícitos y algún comentario debajo de tamaño más grande #LaSeptima — República Salmerón (@Sabrilleta) November 5, 2026

Tenéis que cambiar los rótulos… que se vean mejor(un rectángulo perfecto) y un poco más a lo largo. #LaSeptima @la_septima_tv — M.🐉 (@soymanulalia) November 5, 2026