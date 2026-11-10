Los espectadores coinciden al sentenciar el estreno de 'El Comité' con Risto Mejide en Cuatro, y hay un reproche repetido

Risto Mejide saltó al prime time de Cuatro desde este lunes con el estreno de 'El comité', el spin-off de una de las secciones de 'Todo es mentira'. Lo hizo con grandes datos de audiencia a pesar de emitirse en un día muy complicado con todas las miradas puestas en la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y la visita de Pedro Sánchez a 'La última hora' de Javier Ruiz en La Séptima.

Y es que en su primer día, 'El Comité' marcó un buen 10,3% y 694.000 espectadores demostrando el gran momento que atraviesa Cuatro en su apuesta por la actualidad y en su 'derechización' sumándose así a los grandes datos que marcan otros formatos como 'Código 10' y 'Horizonte'. El dato es además aún mejor teniendo en cuenta que precisamente el espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter sufrió este lunes un descenso en access prime time ante su dura competencia al marcar un 7% y un millón de espectadores.

El estreno de #ElComité en el prime de @cuatro gusta y mucho con un 10.3% de cuota, 694.000 de audiencia media y 3.106.000 espectadores únicos



💥 3ª opción sobre todas las cadenas



💥 12.6% de 45 a 64 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/eO7kfX6kmi — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2026

"Bienvenidos al programa con más expertos por metro cuadrado de la televisión nacional", recalcó Risto Mejide nada más arrancar el programa y haber hecho un editorial sobre los accidentes de trenes y de hacer una entrevista a José María Arroyo, maquinista. Justo después el presentador dio paso al primer "comité" de expertos dando las gracias por la cantidad de currículums que les había llegado de grandes expertos para participar en las tertulias de su nuevo programa.

Y en la primera tertulia dedicada a la situación de la red ferroviaria de nuestro país, junto a Bea Márquez, copresentadora y Fabián Pérez, redactor de 'Todo es mentira' para hacer fact-checking en directo de cada dato, Risto Mejide contó con expertos ingenieros así como dos grandes habituales del programa que presenta en las tardes de Cuatro como son Pablo Echenique y José Manuel García-Margallo.

Posteriormente, Risto Mejide se trasladó a otro set del programa para tener una conversación con tres periodistas de investigación como Javier Chicote, Isaac Blasco e Irene Dorta con los que abordó la última hora de noticias sobre el caso de José Luis Ábalos, el caso que afecta a Zapatero.

Después, el segundo 'comité' de expertos se dedicó a analizar las entrevistas de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y de Pedro Sánchez en La Séptima con especialistas en comunicación política y asesores de campañas electorales de Albert Rivera o un campeón del mundo de oratoria. Fue en este tramo cuando Risto Mejide no dudó en soltar un recado a la nueva cadena de TDT por la entrevista de Javier Ruiz al presidente del gobierno. "Está la que ha escuchado la entrevista de Sánchez en la nueva cadena progresista, abiertamente afín a su ideología… por la que, por cierto, han ido desfilando todos y cada uno de los ministros", soltó sobre la España que habría visto las declaraciones de Pedro Sánchez.

📺 Pedro Sánchez y Santiago Abascal han concedido esta noche dos entrevistas por separado, y en #ElComité te contamos qué ha pasado dentro y fuera de plató pic.twitter.com/eFdQAQ2mc6 — El Comité (@elcomitetv) November 10, 2026

El veredicto de la audiencia a 'El comité' de Risto Mejide

La llegada de 'El Comité' al prime time de Cuatro fue muy comentada también en redes sociales donde la audiencia no tuvo reparos en cuestionar algunas cosas al nuevo espacio producido por Vodevil TV. Así, algunos no dudaron en compararlo con 'Horizonte' de Iker Jiménez y llamarle "Horizonte de hacendado". "Como eran pocos programa de lo mismo, crean otro más", señaló otro usuario de 'X' representando la crítica más compartida entre los espectadores que vieron el estreno.

Como eran pocos programa de lo mismo, crean otro más #ElComité https://t.co/nk5HZZLh0U — Javier (@javibujidos) November 9, 2026

Es el Comité una copia de #Horizonte?

##ElComité

Horizonte también se rodea de expertos, eh.



Luego os digo, porque lo voy a ver, por supuesto. @navedelmisterio @ristomejide Suerte Risto. — 🦥 Látig🌍 🇪🇸 con Ceuta (@Latigo_TV) November 9, 2026

Pero si hubo una crítica muy repetida en "X" fue la selección de los expertos invitados y sobre todo la presencia de Pablo Echenique. Algo a lo que el propio Risto Mejide ya se había adelantado destacando que más allá de por su papel como ex portavoz de Podemos estaba por ser científico y titular por el CSIC y doctor en Ciencias Físicas; o José Manuel García-Margallo que además de ex ministro de Exteriores con el PP es doctor en Derecho y técnico fiscal del Estado.

"Pero este programa no era de una mesa de Expertos y me encuentro a Echenique. Pues vaya" o "Exactamente ¿en qué es experto Echenique? ¿En como no pagar la SS de su trabajador? Experto en demagogia. Con este tio El Comité pierde altura" son algunas de las críticas que se pudieron leer en ese aspecto.

Pero este programa no era de una mesa de Expertos y me encuentro a Echenique. Pues vaya #ElComité — Manzana_ácida (@ManzanaAcida) November 9, 2026

Mesa de expertos ,muy bien, perfecto,pero alguien me puede decir de qué es experto Echenique???#ElComité — Charo Rama (@CharoRama2) November 10, 2026

¿Y no estaría mucho mejor el programa con expertos QUE NO SEAN POLITICOS NI RELACIONADOS CON ELLOS??

🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Todos expolíticos, e asesores, ex...#ElComité — Rosa_Grana🖤⛔ (@RosaGrana3) November 10, 2026

Exactamente ¿en qué es experto Echenique? ¿En como no pagar la SS de su trabajador? Experto en demagogia. Con este tio#ElComité pierde altura. Paso de escucharle. — La Super Mega Ultra Extrema Derecha 😉😝 (@rooiboos69) November 9, 2026

#ElComité@elcomitetv

Cuándo mandaron el CV Margallo y Echenique?.

Parecía que nos íbamos a librar de las caras habituales y nada. Y Martin Carrillo? Cansa.



Vamos cortos de currículums — Ximo Barberà Gili (@Ximobarbera) November 9, 2026

No obstante, no todo fueron críticas negativas pues algunos espectadores también aplaudieron la apuesta por este tipo de formatos lejos del ruido de las habituales tertulias. "Muy bueno el nuevo programa de la Cuatro, El Comité. Me ha gustado mucho. La diferencia entre llevar a gente preparada y profesional, a mamporreros fanatizados e ignorantes", defendió un usuario.

Muy bueno el nuevo programa de la Cuatro, El Comité. Me ha gustado mucho. La diferencia entre llevar a gente preparada y profesional, a mamporreros fanatizados e ignorantes.#ElComité — Ana (@AnaMSC98) November 10, 2026